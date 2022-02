Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Historien:

* Krim var russisk 1774-1917, så sovjetisk til 1991 og deretter ukrainsk. Førstesekretær Nikita Krustsjov «flyttet» Krim internt i 1954 uten å spørre folket. Følgene var imidlertid få fordi Moskva styrte Krim uansett formel tilknytning.

* Coup d‘etat i strid med ukrainsk grunnlov (1996) iscenesatt av vestorienterte paramilitære styrker (US-våpen for 25 milliarder dollar siden 2014) fjernet folkevalgt president Viktor Yanukovych 22. februar 2014.

* Parlamentet i «Autonomous Republic of Crimea» (av 11.september 1991) opprettet vaktstyrke for å verne republikkens selvstyre. jf. Krim-president Viktor Konstantinov To go one’s own way. (Simferopol 2017).

* Ukrainas kuppmakere innførte anti-russiske lover.

* Krim-parlamentet vedtok 6. mars 2014 ihenhold til Ukrainsk grunnlov jf. Art. 138.2 å avholde folkeavstemning Krims tilknytning til Kiev eller Moskva.

* Avstemningen ble holdt 16.mars 2014. Seier for tilknytning til Russland (95 prosent for med fremmøte på 82 prosent). De 150 valgobservatører fant ingen uregelmessigheter.

* Krim-parlamentet (Verkhovna Rada) henvendte seg til Russland om gjenforening.

* Søknaden granskes av Dumaen.

* Søknaden granskes av Russlands konstitusjonsdomstol.

* Søknaden innvilges ved president Putins signatur.

* “Krim Autonome Republikk og “Den Russiske Føderation” signerte tiltredelsestraktaten i Kreml 18.mars 2014. Tiltredelsen til medlemskapet i Den Russiske Føderasjon var sikret.

Anneksjonen? Fremgangsmåten var eksemplarisk og helt ut «etter boka»: Ingen russiske tanks rullet over grensen og inn i Krim. Ingen troppeforflytning fra Russland til Krim fant sted. Ingen offentlige bygninger var okkupert av russiske soldater.

Vaktstyrken i og ved parlamentet var under Krim-presidiets kommando og kontroll. Folkeviljen ønsket overgang til Russland. Paramilitære grupper (Svoboda, Batkivshina, Udar) som tok makten i andre deler av Ukraina for eksempel Lviv Ternopil og Ivano-Frankvisk uteble.

Hvor var «invasjonen» «annekteringen» og «okkupasjonen»? Svaret er at rettsstridig anneksjon krever 1) militær fysisk aggresjon 2) militær okkupasjon i strid med folkeviljen og 3) aggressorens ensidige opptak av erobringen i egen statsdannelse (unilateral absorpsjon).

Svaret følger likefrem av definisjonen av annektering. Vilkårene er ikke tilfredsstilt. Det står derved fast at russisk aktivitet verken var «invasjon anneksjon eller okkupasjon».

Manipulasjonens inntog – jussens exit? Hvordan ble Norge selvstendig? Island? Finland? USA? Hva med Armenia, Georgia, Bangladesh, Estland, Latvia, Litauen, Kazakhstan, Slovenia, Kroatia, Kosovo osv? Svaret er ved ensidige erklæringer innen rammen av «remedial secession doktrinen» (avbøtende uttreden). Dvs; folkerettslige krav er oppfylt i Krim-tilfellet:

* Folket er folkerettsubjekt og må holdes adskilt fra staten uansett om det er en blandet etnisk eller språklig gruppe (Kosovo para.56 jf. 127): «siktemålet for prinsippet territoriell integritet er avgrenset til området for statlige relasjoner» (para.80). Mens staten nyter vern mot andre staters aggresjon, er det intet tilsvarende vern mot landets egne innvånere. «Konklusjonen blir da at selvstendighetserklæringen av 17. februar 2008 ikke stred mot folkeretten» . (Kosovo para.82-84, 122).

* Folket har restbeføyelsene («residual rights»). Spørsmålet for ICJ blir da ikke folkeretten som hjemmel, men som forbud (Kosovo para.81). «Sett i sammenheng med Kosovo … den spesielle karakter som de nevnte FN-resolusjoner fremtrer som en bekreftelse på at folkeretten ikke har noe generelt forbud mot unilaterale erklæringer».

* “Ikke i noe tilfelle anføres det i statspraksis at selvråderettserklæringer er i strid med folkeretten… En lang rekke nye stater har blitt etablert som en følge av denne retten [til separasjon] (Kosovo p. 403 ff. (Para.79).

* Kravet til autentisitet er oppfylt: Folkeretten krever ikke at referendum kun kan avholdes hvis denne er godkjent av myndighetene med evt. FN- overvåkning.

Antagonister av Krims uttreden fra Ukraina vrakte folkeavstemningen. Disse må utvise litt anstendighet. OSCE (The Organization for Security and Co-operation in Europe) og EU var invitert som observatør, men avslo.

De avskar seg derved fra å bli hørt med at avstemningen var ugyldig grunnet manglende bredde i observatør-korpset. Ingen kan utfordre referendum som de med letthet kunne ha overvåket for så å bruke eget fravær som grunn for å torpedere avstemningen (!) jf. estoppel-regelen.

* En selvråderettserklæring som gir uttrykk for «folkeviljen» må respekteres. Dette som var tvilsomt i Kosovo-tilfellet, men som da likevel ble anerkjent av det internasjonale samfunn var ikke tvilsomt i Krim-tilfellet pga. referendumet (Ukrainas grunnlov Art. 138.2).