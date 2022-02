Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Og det blir gjort til gagns. Men hvem vil ta utfordringen og få fram felles fortellinger, som flest mulig kan stille seg bak og kjenne seg igjen i? Det er de vi trenger nå.

Her er noen skisser til slike kraftfortellinger, bygd på to enkle kilder vi med fordel kan bruke til sånt. De er begge offisiell statistikk fra statistikkbanken til SSB, tabellene 03014 (diverse prisindekser, årsbasis) og 08307 (husholdningenes nettoforbruk strøm, pr innbygger).

Data er vist i figuren, som indekser for faste priser for strøm 1979-2021 og forbruk per innbygger 1994-2020. Begge målt mot 2015-nivået, 2015=100. Årene med kraftunderskudd (nettoimport) er merket med ringer. Underskuddet har variert. På sitt høyeste i 2004 var det betydelig, nær 10 prosent av forbruket.

Kraftfortelling 1: Husholdsforbruket - ENØK'en som forsvant. Vi ser hvordan strømprisene var langt lavere på 1980- og 90-tallet enn seinere år. Et kraftoverskudd skulle brukes, og pris- og avgiftspolitikk ble innrettet deretter.

Etter et kortvarig fall mot år 2000 gikk de kraftig opp. Igjen kan politiske tiltak, avgifter etc ha spilt mye inn, for nå var Norge inne i en periode med netto null kraftbalanse. Prisøkningen bidro nok til at husholdsforbruket pr innbygger ble redusert med cirka 10 prosent 1993-2002.

Men siden har det ligget omtrent konstant, ca 7100 kWh/år. Hadde vi energieffektivisert for eksmepel 1 prosent hvert år, hadde kraftbalansen nå vært 7-8 TWh bedre, strømprisene i snitt anslagsvis 8 prosent lavere, og folk flest blitt mye mindre rammet av strømkrisa. ENØK-fortellingen om norske mann i hus og hytte er ganske trist.

Kraftfortelling 2: Nettoimport gir høyere priser, stor nettoeksport normalt lavere. Prisbildet etter år 2000 forteller en ganske annen krafthistorie enn de vi vanligvis får servert. For det første er prisnivået åpenbart mye mer påvirket av kraftbalansen enn temperaturen: Knapphet og tilhørende lavere magasinnivåer gir mye høyere priser.

Og markedet ser ut til å ha blitt stadig flinkere til å sørge for det! For det andre, er det normalt ikke noen klar tendens til økte priser over tid når det er solide kraftoverskudd. Hvorfor har ikke den sterkere integrasjonen med det europeiske kraftmarkedet dratt opp et lavt norsk prisnivå, for eksmpel 10-20 prosent? Vanskelig å svare på for kraftnasjonalistene. Ved overskudd, er markedet ofte langt bedre enn sitt rykte.

"Den nye kraftfortellingen bør kanskje være Norge som reguleringspartner med fri flyt bare når det er et visst samsvar mellom ytre prisnivå og våre produksjonskostnader."

Kraftoverskuddet og de lave prisene kan vi nok i stor grad takke de grønne sertifikatene for - som ikke minst har gitt masse 'unødvendig' ny vindkraft. De fungerer sånn at etablerte produsenter delfinansierer nye prosjekter ved at de må kjøpe grønne sertifikater tilsvarende en andel av sin produksjon.

Dette virker som en ekstra elavgift, men er en billig prisforsikring for forbrukerne. I 2020 var den cirka 1,2 øre/kWh, og uten strømtilskuddet sertifikatene har gitt, hadde snittprisnivået etter alt å dømme økt med flere ganger denne 'avgiften'.

Uansett, også under den nåværende priskrisa, er det bare overskuddet som eksporteres. Så det kan umulig være krafteksporten i og for seg som gir oss problemer. Problemet er ikke kablene i og for seg, men måten de brukes på.

Kraftfortelling 3: Trusselen er ikke strømeksport, men import av dødelig høye strømpriser. Men prisbildet er forenlig med påstanden om at systemet er blitt altfor eksportrettet, og 2021 (samt trolig 2022) viser at systemet totalt mangler nødvendig robusthet.

Å tolke tørkeåret 2018 i samme retning, er derimot usikkert. I kriseåret 2021 hadde vi et solid underliggende kraftoverskudd, og prismessig burde vi endt omkring 2016-17. Det pøses på med ny kraft, hvorfor forventer ikke NVE 2022-priser mer likt 2020?

Utelukkende fordi vi er eksponert mot utvekslingspartnere i vedvarende krise. Norge sliter i dag ikke fordi vi eksporterer så mye strøm, men fordi vi importerer dødelig høye strømpriser.

Den nye kraftfortellingen bør kanskje være Norge som reguleringspartner med fri flyt bare når det er et visst samsvar mellom ytre prisnivå og våre produksjonskostnader. Slik at det ytre markedet ikke får ødelegge vårt eget indre.

Hadde dagens prisnivå i EU reflektert normalen etter det grønne skiftet, måtte vi tenkt gjennom hele vår markedstilknytning på nytt, men priskrisa skyldes fossilenergi under rask utfasing. Og ny grønn energi i Europa ligger på omtrent samme prisnivå som i Norge, grønn overskuddskraft er i stadig lengre perioder nesten gratis.

Vår kraftforedlende industri kan ikke leve med dagens priser og fri-flyt-regime, men i framtida kan den dra nytte av kraftoverskuddet land basert på ikke regulerbar fornybar kraft må ha.