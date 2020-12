Kraftfôrdrevet vekst

Nationen har den siste tiden hatt en artikkelserie om Landbruk i endring. Flere artikler har omhandlet endringene i melkeproduksjonen med færre og større besetninger samt en høyere ytelse per ku.

Både politiske, sosioøkonomiske, bedriftsøkonomiske og teknologiske forhold er viktige forklaringsvariabler på forandringene. Samtidig er det viktig å få belyst hva som er konsekvensene av de pågående endringene. I Nationen den 7. desember var fokuset endringen i avdråtten hos kyrne som siden 1999 har økt med om lag 2000 kg. Ifølge Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling er en viktig årsak til avdråttsøkningen en bedre grovfôrkvalitet og et høyere grovfôropptak.

Er det virkelig økt grovfôropptak som forklarer avdråttsøkningen hos melkekua? Jeg har nok en annen oppfatning av hva som er sammenhengene.

Les også: Kua produserer 33 prosent mer melk enn for 20 år siden

Avdråttsøkningen de siste årene primært kan forklares ut fra et høyere kraftfôrforbruk. grovfôranlysene viser uendret innhold av energi og protein. I perioden 1999 til 2019 økte kraftfôrmengden per ku og år med 880 kg. Melkeutbytte per kg kraftfôr er i gjennomsnitt 1,8 kg melk, noe som gir en melkemengde på 1585 kg.

Annonse

Det betyr at om lag 80 prosent av avdråttsøkningen har blitt dekket av mer kraftfôr i fôrrasjonen. I samme periode har kg kraftfôr per kg energikorrigert melk kun vist en liten økning fra 0,28 til 0,30. Det viser at kyrne har hatt en god utnyttelse av det ekstra kraftfôret, og sammen med et økt innhold av fett og protein i melka har det bidratt til en økt fôreffektivitet, noe som har kommet både melkebøndene og meieriindustrien til gode.

Forholdet mellom melkepris og kraftfôrpris har også økt jevnt de siste årene, noe som også har gjort det økonomisk lønnsomt å øke kraftfôrandelen.

Fra 2009 til 2019 har kutallet gått ned med over 30 000. Samtidig har totalforbruket av kukraftfôr økt med 20 tusen tonn og - mengden importerte råvarer i kraftfôret med 60 tusen tonn. Det er ingen tvil om at kufôret vårt i all hovedsak er norsk, men de siste årene har vi sett en fallende tendens i norskandelen fra 86 prosent i 2009 til 81 prosent i 2019. Økt ytelse øker proteinbehovet - og det er protein som vi i hovedsak må importere. Dersom ytelsen fortsetter å øke - og den i hovedsak dekkes opp med kraftfôr er det stor risiko for at norsk andelen vil falle ytterligere, dersom vi ikke setter oss klare mål om en bedre utnyttelse av norsk fôr og arealer.

"De siste årene har vi sett en fallende norskandel fra 86 prosent i 2009 til 81 prosent i 2019."

Tine har satt et ambisiøst mål om at mest mulig av fôret i melkeproduksjonen skal være produsert på norske arealer. Det er gjennom å utnytte grasressursene i inn og utmark vi byger legitimitet for norsk melkeproduksjon. Da må vi legge til grunn en rett forståelse av hva som skjer og hvorfor.

Det er muligens en utopi å tro at vi skal senke melkeytelsen, selv om redusert ytelse vil gi et bedre grunnlag for høyere norsk fôrandel. De faste kostandene per båsplass er imidlertid så høye at den økonomiske motivasjonen for økt ytelse er sterk.

Nøkkelen ligger derfor i en høyere utnyttelse av grovfôret gjennom en bedre grovfôrkvalitet og høyere grovfôropptak. Samtidig vet vi at en bedre grovfôrkvalitet også gir rom for en høyere andel norsk korn i kraftfôret. Vi har mye kunnskap om hvordan vi skal produsere et bedre grovfôr, og prosjektet Grovfôr 2020 viste at det er fult mulig å produsere grovfôr til en lavere pris enn kraftfôr. Men for mange melkeprodusenter innebærer det en omlegging av grovfôrstrategien med spesielt tidligere tidspunkt for førsteslåtten og agronomiske tiltak for økte avlinger. Samtidig ser vi at den strukturelle endringen i melkeproduksjonen fortsetter å gå i en retning av høyere ytelse og større besetninger.

Den enkelte bonde innordner drifta si for best mulig økonomi og vi kommer ikke unna en diskusjon om hvordan vi skal endre virkemiddelbruken slik at det blir interessant og lønnsomt å produsere mer og bedre grovfôr.