Kostnadene forbundet med rettergang er antakelig det største hinderet for å få sin sak prøvd for domstolene. I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at den vil «[r]edusere den økonomiske risikoen det inneber å få avgjort ei sak av domstolane for særleg utsette grupper, […] og gjere det enklare for domstolane å redusere urimelege salærkrav».

Bakteppet er at Domstolkommisjonen i fjor dokumenterte at sakskostnadsnivået har økt betydelig de senere årene i alle rettsinstanser og over hele landet (NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring). Det er avgjørende at problemet med høye sakskostnader følges opp med konkrete tiltak.

Alle kan havne i en rettslig konflikt. Du kan bli involvert i en eiendomstvist, miste jobben eller gå gjennom et samlivsbrudd, for å nevne noe. Blir ikke du og motparten enige, kan du bli nødt til å bringe saken inn for tingretten for å få en løsning. Om motparten reiser sak mot deg, eller anker til lagmannsretten og Høyesterett hvis du vinner saken, har du ingen kontroll på.

Rettssaker koster penger. Den største kostnadsposten er vanligvis salær til advokaten. I de fleste tilfellene er det partene som må betale sakskostnadene. Hovedregelen er at den parten som til slutt vinner saken, skal få erstattet sine nødvendige kostnader av motparten. Ganske ofte ender det imidlertid med at hver av partene må bære sine egne kostnader.

I 2008 fikk vi en ny prosesslov for sivile saker: tvisteloven. Prosessen skulle bli raskere og billigere. Justisdepartementet satte som mål at partenes faktiske sakskostnader skulle reduseres med 30 prosent.

Hvordan gikk det? Domstolkommisjonen kartla nivået på sakskostnadene i tingrettene ved å se på i overkant av 6000 dommer fra 2009 og 2018. Kostnadsnivået har ikke blitt redusert. Tvert imot har kostnadsnivået på nasjonalt nivå økt med 54 prosent uttrykt ved det midterste beløpet i kostnadsbildet (median) og 92 prosent uttrykt ved gjennomsnitt.

I 2018 måtte den parten som tapte saken, og som ble dømt til å erstatte motpartens kostnader, ut med et medianbeløp på 131.000 kroner og et gjennomsnittsbeløp på 256.000 kroner. Den tapende parts egne kostnader, som gjerne er minst like høye, kommer i tillegg.

Tendensen er den samme for lagmannsrettene og Høyesterett. I lagmannsrettene og Høyesterett er økningen i omtrent samme periode på mellom 80 og 100 prosent. I 2018 måtte den parten som tapte saken i lagmannsretten, og som ble dømt til å erstatte motpartens kostnader, ut med et medianbeløp på 177.000 kroner og et gjennomsnittsbeløp på 294.000 kroner.

De tilsvarende tallene for Høyesterett 329.000 kroner og 392.000 kroner. Kostnadene for lagmannsretten og Høyesterett kommer i tillegg til kostnadene for tingretten, og som nevnt kommer den tapende parts egne kostnader på toppen av dette.

Det er også verdt å merke seg at tendensen gjør seg gjeldende over hele landet. Dette er altså ikke bare et «Oslo-fenomen».

Hva er årsakene? Alminnelig prisstigning kan ikke forklare funnene. Alle beløp i Domstolkommisjonens undersøkelse er korrigert for utviklingen i konsumprisindeksen. Uten slik korrigering ville økningen sett enda mer dramatisk ut.

Derimot har det skjedd endringer i advokatbransjen i den aktuelle perioden. Advokatforeningens årlige bransjeundersøkelser viser at gjennomsnittlig utfakturert timepris økte med 45 prosent fra 2009 til 2018.

I samme periode økte omsetningen i totalmarkedet for advokattjenester med 40 prosent. Disse tallene er korrigert for utviklingen i konsumprisindeksen, på samme måte som i Domstolkommisjonens undersøkelse. Ifølge bransjeundersøkelsen for 2018 var gjennomsnittstimeprisen det året 2 130 kroner. Totalomsetningen endte på nærmere 18 milliarder kroner.

Det er udiskutabelt at en del av forklaringen på de økte sakskostnadene ligger her. Men årsakene er nok mange og sammensatte. En forklaring som ofte nevnes, er at sakene blir stadig mer kompliserte. Vi kommer heller ikke unna domstolene selv. Den økningen vi har sett, gir grunn til å spørre om domstolene har vært tilstrekkelig aktive.

"Problemet med de økte sakskostnadene er så viktig og vanskelig at det fortjener et eget utredningsarbeid."

Hva kan gjøres? Noe er allerede gjort for å forsøke å dempe kostnadsveksten. I 2019 iverksatte Høyesterett tiltak for å sikre et bedre grunnlag for utmåling av sakskostnader. Høyesterett endret sine saksbehandlingsrutiner og innførte større krav til dokumentasjon av kravet.

I 2020 kom en lovendring som gjorde at de fleste saker med tvistesum under 200.000 kroner må starte i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten. Lovendringen innebar også at saker med tvistesum under 250.000 kroner kan behandles på en enklere måte i tingretten ved såkalt småkravprosess, og at den som anker en sak med tvistesum under 250.000 kroner må få samtykke fra lagmannsretten for at anken skal slippe inn til behandling.

Før lovendringen var beløpsgrensen 125.000 over hele linjen. I tillegg har Justisdepartementet foreslått regler som skal legge til rette for at flere tvister løses ved rettsmekling, og å utvide lagmannsrettenes adgang til å nekte anker fremmet etter forenklet og skriftlig behandling. Alt dette er skritt i riktig retning, men det er fortsatt langt å gå.

Domstolkommisjonen anbefalte at det nedsettes et utvalg for å se på tiltak som kan dempe kostnadsveksten. Vi mener regjeringen bør lytte til dette. Problemet med de økte sakskostnadene er så viktig og vanskelig at det fortjener et eget utredningsarbeid.

Uansett er det avgjørende at problemet med høye sakskostnader følges opp med konkrete tiltak. Tilgangen til domstolene er truet.