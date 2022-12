Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Og nettsidene Matprat.no har 1400 oppskrifter på skikkelig digge matretter med fisk, og 550 fristende og moderne vegetarretter. De fleste av Matprat sine fisk- og vegetarretter kan lages med norske råvarer. Hurra!

I sitt innlegg her i Nationen 7/12 skriver rådgiver for bærekraft – Rebekka Helén Aamaas i Matprat, at vi med fordel kan spise mer fisk, norsk korn og mer norske grønnsaker, og at dette vil øke den norske selvforsyningsgraden. Bra Rebekka!

Les også: Halvert kjøttforbruk er ikke løsningen i Norge

Litt merkelig blir det imidlertid når Aamaas skriver at hvis vi skal gjøre dette – altså spise mer norsk korn, grønnsaker og fisk, da må vi være «villige til å spise mer som vi gjorde i gamle dager». Men, Aamaas: Ta en kikk på deres egne nettsider. Der vil du se at plantebasert mat og fisk er superdigg, og slett ikke gammeldags.

Og gevinstene av kostholdsendring er store – veldig store: Den forrige regjering fremmet Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Denne handlingsplanen ble underskrevet av åtte statsråder i 2017, og den slår fast at dersom det norske folk følger de nasjonale kostrådene er den mulige økonomiske samfunnsgevinsten på hele 154 milliarder kroner per år.

Inkludert i dette er det 12 milliarder kroner i reduserte kostnader i helsetjenesten. Dette potensialet utløses av både redusert forbruk av kjøtt og mettet fett, men også av lavere inntak av salt, sukker og alkohol – og høyere inntak av grove kornprodukter og grønnsaker.

"Dersom det norske folk følger de nasjonale kostrådene er den mulige økonomiske samfunnsgevinsten på hele 154 milliarder kroner per år." Gevinst

154 milliarder i samfunnsgevinst og 12 milliarder kroner spart i helsevesenet burde være av interesse for de fleste politikere, men vel så viktig er gevinsten for enkeltmennesker. Det å være overvektig skader livskvalitet. Diabetes type 2 eller andre kostholdsrelaterte sykdommer er svært belastende, og det å havne på sykehus med hjerte/karsykdommer gir både smerte og frykt for pasienten, og for pårørende.

Annonse

Derfor er det en gladmelding for oss alle at vi til våren får nye nordiske kostråd. Disse baseres på det siste av forskning, og kommer til å vise hva som er et enda bedre kosthold for vår helse og velvære enn dagens kostråd. Forskere ved Universitetet i Bergen har laget en kostholdskalkulator som alle kan bruke for å regne ut hvor mange flere gode leveår man kan få med et sunnere kosthold.

Rebekka Helén Aamaas skriver at ifølge FN må den globale matproduksjonen øke med 50 prosent innen 2050, og at derfor må Norge produsere mer kjøtt. Hun oppgir ingen kilde for dette, men det ligner veldig på det som FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) viste i en rapport i 2012: Nemlig at hvis forbruket av kjøtt i rike og middels rike land fortsetter å øke – da må verdens landbruksproduksjon økes med 50 -70 prosent.

Men, NB: I teksten etter den prognosen sier FAO veldig tydelig at dette ikke er mulig. På grunn av klimaendringene, saltoppbygging i jord i tropiske og subtropiske land, og tap av matjord av andre årsaker, vil verdens avlinger per arealenhet gå ned framover mot 2050. Og i 2050 er vi over 9 milliarder mennesker på jorda.

Derfor er det ikke bare for vår egen helse at vi må ta i bruk 10-gangen. Vi må ta i bruk 10-gangen for å få nok mat i verden: Man får i gjennomsnitt 10 ganger så mye matenergi ut av et areal jord om man dyrker planter som vi kan spise, enn om vi dyrker fôr som dyra kan ete før vi spiser dyra.

I rapporten Climate and land er FNs klimapanel tydelig på at endring av kosthold til mer plantemat og mindre kjøtt er nødvendig for både natur, klima og for å kunne øke verdens matproduksjon.

«Mat på norske ressurser er et felles mål i det norske landbruket», skriver Aamaas. Det er jeg helt enig i. Men, hvis vi tar det målet på alvor så kan vi vel ikke fortsette med å importere kraftfôrråvare fra 3 millioner dekar matjord i Brasil, USA og EU til våre landbaserte husdyr. Der det kan dyrkes soya, raps eller mais som vi fôrer våre husdyr med – der kan det selvfølgelig dyrkes mat til mennesker – ti ganger så mye mat.

Både Matprat og Animalia hevder at norsk sjølforsyning går ned dersom kjøttforbruket går ned. Dette er riktig dersom norsk kjøtt erstattes av importerte matvarer som grønnsaker, belgvekster og fisk fra andre land.

Les også: Mer plantebasert kost gir dårligere selvforsyning

Men, dersom det norske folk reduserer kjøttforbruket og erstatter det med spennende og moderne retter av norske grønnsaker, norsk korn eller belgvekster, eller fisk – da øker selvfølgelig norsk sjølforsyning. Matprat sine nettsider viser allerede 2000 slike retter.