Kornbasert mat for helse og klima

Å spise mye grovt korn, i form av grove brød og andre grove kornprodukter er i tillegg sunt. Høyt inntak av fullkorn og fiber reduserer risiko for diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og generell dødelighet. Men i Norge står korn kun for 28 prosent av energiinntaket mot 46 prosent i gjennomsnitt på verdensbasis. Her er det behov for endring.

I diskusjonen rundt å sikre et bærekraftig og sunt kosthold både nasjonalt og internasjonalt er det ett tydelig svar: Kornproduksjon. Kornproduksjon bidrar med svært lave klimagassutslipp og er en utrolig effektiv måte å produsere sunn menneskemat på.

Her til lands står landbruket samlet for litt over åtte prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Men av dette igjen er det kun fire prosent som kommer fra produksjon av korn. Det gjør korn til klimavinneren når det gjelder matråvarer. Og det blir ikke dårligere resultat om vi ser på bearbeidet mat.

Forbruk av 1 kg brød i uka medfører kun et CO2-utslipp på 0,9 kg, langt under kjøtt, fisk og de fleste grønnsaker.

Hvor mye matkorn vi kan produsere i Norge varierer med klimaet og vekstsesongen. Men det er mulig å bruke mer areal i Norge til kornproduksjon og dermed øke kornproduksjonen noe. Dersom norske forbrukere øker forbruket av grovt brød og grove kornprodukter vil det både være bra for klimaet og sunt for den enkelte.

I Norge har vi begrensede arealer til å dyrke korn og begrensede områder der en kan dyrke korn på grunn av klima. Bare om lag 1/3 del våre dyrkede arealer (som utgjør ca. 3 prosent av våre samlede arealer) er egnet til å korndyrking. Og bare en mindre andel av dette brukes til matkorn. Resten brukes til fôrkorn. De siste tiårene har vi med unntak av to-tre år vært nærmest selvforsynt med matkorn fra hvete. Men i perioder med store nedbørsmengder eller sterk tørke må vi importere en del.

Ut fra de endringene vi ser i det norske klimaet, får vi trolig et varmere, mer ustabilt vær framover med mer nedbør. Siden 1990 har nedbøren i Norge økt med 20 prosent, og det foreligger anslag på at nedbærsmengden vil øke med 10-20 prosent til mot slutten av dette århundret.

Det jobbes derfor med å utvikle norske kornsorter som tåler både et varmere og våtere klima – og kornsorter som kan tas i bruk på større areal i Norge.

Men korn er ikke bare klimavennlig. Det er, om man spiser grovt nok, svært bra for helsa også. Hvorfor er det så sunt å spise fullkorn og fiber?

Jo, høyt inntak av fiber gir mer stabilt blodsukker, lavere blodtrykk, lavere kolesterolnivå og lavere nivå av betennelsesmarkører i blodet. Fiber fra korn er også dokumentert positivt for tarmfloraen og bakteriene der. Tarmbakteriene er avgjørende for hvor god vår fordøyelse av maten er, dannelse av viktige næringsstoffer for resten av kroppen, samt for å sikre et best mulig immunforsvar, blodforsyning og nervesystem. Tarmfloraen har trolig også betydning for å unngå overvekt og kroniske betennelsestilstander i kroppen. Vi finner at et mangfold både i antall og type bakterier, er det som kjennetegner tarmfloraen hos friske og normalvektige mennesker.

Alle disse positive funnene forklarer hvordan fullkorn og fiber kan bidra til redusert risiko for diabetes, hjerte- og karsykdom og kreft. Samtidig inneholder fullkornsprodukter også mange andre biologisk aktive stoffer, blant annet antioksidanter, B-vitaminer, jern, magnesium, og sink.

Oppsummert kan vi si, at nok fullkorn og fiber i kosten bidrar med en total «helsefremmende»-pakke, ikke bare for oss som enkeltindivider, men også for verden.