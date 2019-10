Konsesjon er ei samfunnskontrakt

Som eit døme, syner eg til kva som har hendt i så måte i Hol kommune, ein kommune som eg kjenner noko til.

Innan denne kommunen er det 340 monstermaster knytt til fire kraftliner – som har opp til 400 kV spenning – og som går gjennom eller inn i kommunen. Slike kraftliner legg beslag på store areal, er estetisk og miljømessig uheldig, i det heile hundre prosent negative. Kommunen er heller ikkje noko glad for desse kraftlinene. Men nokon må ta ulempene som følgjer desse linene. Det gjeld å skaffe straum til storsamfunnet. Det er i slike høve at den brysame solidariteten blir sett på prøve, jf. korleis Oslo reagerte då slike store kraftliner råka Nordmarka.

Men Hol kommune har fått oppleve meir enn monstermaster, grunna kraftutbygging:

• Tre av dei fire vassdraga i kommunen er regulerte

• 12 fossar er borte

• 14 fjellvatn er demde saman til éin innsjø

• Ved Stolsvatnet og Strandavatnet blir 2300 dekar demt ned

• Usta: Stygg regulering sommarstid, delvis dårleg is vintertid

• Dårlegare fiskeelvar

Konsesjonslovene er forsvarsvollen for krafta vår, det kvite gull, juvelen i vår nasjonalformue – meir verd enn oljen.

Det er særleg to ting som står i framgrunnen i konsesjonslovene frå 1917: Det eine er heimfallsordninga, kven som skal ha hand om våre vassdrag. Det andre er omtanken for utbyggingskommunane, dvs. bestemmelsen om reguleringsavgift og konsesjonskraft.

Ofte låg dei utbyggbare vassfalla i små og fattige kommunar, som ikkje hadde økonomisk utveg til å finansiere kraftutbygging. Det vart dei store og rike kommunane som reiste med kraftressursane. Men altså ikkje alt; 10 prosent vart tilbake der verdiane vart skapte, takka vere eit klokt og framsynt Storting. Hjå den legendariske statsministeren, Gunnar Knudsen frå Venstre, og Johan Castberg, fungerte dei sosiale antenner.

I seks år, frå 2002 til 2008, fekk vi ein ny alvorleg politisk kamp om konsesjonslovene. Olje- og energiministeren frå Høgre foreslo dramatiske endringar av konsesjonslovene. Regjeringa ville bruke heimfallsretten til å gjere staten til ein formidlar, vasskrafta skulle på utsal – bli ei krambuvare! Olje- og energiministeren frå samarbeidsregjeringa oppmoda endå til kapitalsterke utlendingar til å melde seg.

I nemnde forslag til endring av konsesjonslovene foreslo den same regjeringa å ta bort plikta til å levere konsesjonskraft, utan å gjere det klart om kommunane skulle få noko vederlag.

Alle som vil studere denne seksårskrigen om konsesjonslovene, vil sjå at det var regjeringsskiftet i 2005, då Stoltenberg II overtok – og med Åslaug Haga frå Sp som olje- og energiminister – som berga konsesjonslovene, og slo fast at vasskrafta skal for framtida høyre til det norske folk.

Eit regjeringsoppnemnt skatteutval foreslår no å avvikle konsesjonskraftordninga og konsesjonsavgifta. Ordførar Solveig Vestenfor seier til Hallingdølen at dette er rett og slett tjuveri. Finanspolitisk talsmann for KrF, Tore Storehaug, går mot skatteutvalets forslag, og minner om at konsesjonslovene er ei samfunnskontrakt med kommunane, som har vara i over hundre år. Ap-veteran Martin Kolberg slår fast at Arbeidarpartiet kjem ikkje til å støtte noko som helst angrep på kraftkommunanes inntekter. Parlamentarisk leiar for regjeringas største parti, Trond Helleland, lovar at kommunane skal få behalde kraftinntektene på «ein eller annan måte». Skatteutvalet foreslår også at kommunane skal få behalde inntektene, men på «ein annan måte». Farleg taktikk, Trond Helleland.

Kraftkonsesjonane er ei bindande avtale mellom to partar. Partane har ikkje høve til å endre konsesjonsvilkåra. Juridisk gjeld iallfall det heilt klart når det gjeld sjølve reguleringsbestemmelsane. Utbyggingskommunane har lagt same resonnement til grunn når det gjeld økonomisk vederlag.

Eg har vore med å behandla alle kraftkonsesjonar for Hallingdal etter 1948, så eg må få lov å hevde at eg kjenner litt til kva kommunane la til grunn når konsesjonane vart tilrådd. Dei økonomiske vederlaga var ein del av vilkåra som vart lagt til grunn då konsesjonane vart tilrådd av kommunane.

Ein konsesjon er ei samfunnskontrakt med kommunen. Å bryte slike kontraktar er eit bedrag.