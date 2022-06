Kokkens rolle i det grønne skiftet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mye har forandret seg når det gjelder mat i Norge de siste tretti årene. Vi har sett en fremvekst av et mye større mangfold av kvalitetsråvarer drevet frem av norske produsenter, og stadig flere av våre kokker ønsker å satse på og har vilje og kunnskap til å utvikle vår matkultur.

I en usikker verden, hvor pandemi, krig i Europa og klimakriser har vist oss hvor sårbare vi er, er det ekstra viktig å kunne forsyne oss selv og ha kunnskap om egne råvarer. Det å utnytte egne ressurser handler om å ta i bruk mer lokale råvarer fra skog, mark, kyst, fjorder og hav, og da trengs kreative og gode kokker som kan sitt fag, utforsker og deler av sin kunnskap.

Ledende kokker inspirerer og setter spor, skaper ny kunnskap og endrer folks vaner. Kokker som Arne Brimi, Eyvind Hellstrøm, Lars Erik Underthun og Bent Stiansen gikk foran.

Konkurranser som Årets kokk og Bocuse d’Or er betydningsfulle læringsarenaer, mens det stadig økende tilfang av gode restauranter har vært viktig som gode læresteder for nyutdannede. Dagens unge kokker er sitt bidrag til det grønne skiftet bevisst. Som årets kokk og Norges deltaker i Bocuse d'Or, Filip August Bendi, sier "For meg er bærekraftig gastronomi selve kokkefaget. Vi bruker norske råvarer og det handler om å utnytte og bruke absolutt alt".

For det er nettopp dette det handler om for mange av dagens kreative fagfolk; å utnytte råvarene til det fulle. Det er viktig både for å redusere matsvinn og ivareta matressursene vi har, og også for å få mest mulig ut av råvarene og ha en bærekraftig drift og økonomi.

Gode fagfolk klarer å lage fantastisk mat med de råvarene de har tilgjengelig, ikke bare de mest eksklusive råvarene. Nye råvarer gir nye oppskrifter og nye smaksopplevelser - og mindre matsvinn. Å redusere matsvinnet er viktig både i industrien og i det private hjem, og flinke fagfolk, altså kokkene våre, må gå foran, skape oppskriftene, utvide mulighetene og inspirere.

Våre kokker er blant matens fremste endringsagenter. Vi trenger kokken og kokkens kunnskap i det grønne skiftet, derfor er det bekymringsfullt at vi ser en så stor mangel av fagutdannede kokker i dag, ikke bare i Norge, men i verden. Skal vi fortsette det grønne skiftet også gjennom kosthold og matproduksjon må vi ha flere kompetente fagfolk som går foran. Kokker er håndverkere og restauranter er foredlingsbedrifter i en voksende tjenesteøkonomi.

De som husker Brimis ‘sjalottlauk’ fra programmet Gutta på tur og Ingrid Espelid Hovigs kruspersille, vet hvordan kokkens bruk av råvarer kan inspirere et helt folk. Og det er et vell av eksempler på nye råvarer, metoder og teknikker som er bragt inn i norsk matkultur og norske kjøkken av gode kokkers oppskrifter.

Se bare på hvordan vi har fått øynene opp for vår egen naturlige viltvoksende hvitløk, ramsløken, de senere årene. Når vi vet hvordan vi skal bruke råvarene vi har tilgjengelig, og derfor ikke være så avhengig av import av råvarer, fører det til bedre og økt nasjonal matforsyning. I tillegg gir det bærekrafts-gevinster å handle lokalt og med omsorg, og det bidrar til lokal verdiskapning og trygger økonomisk aktivitet både for serveringsnæringen med sine 65.000 ansatte og blant næringens leverandører.

Hotell- og restaurantbransjen har redusert sitt CO2-avtrykk betraktelig de siste årene, og nærmer seg null i utslipp. Mange serveringssteder har de siste årene også tatt grep for å redusere matsvinnet ved å benytte seg av tjenester som Too Good To Go og lignende.

Samlet sett er serveringsbransjen opptatt av å utnytte alle ledd for å bli mer bærekraftig. For i en stadig mer usikker verden er mindre matsvinn og bedre utnyttelse av våre egne ressurser noe av det viktigste vi kan gjøre. Det som derimot ikke er bærekraftig i lengden for gastronomien er kokkemangelen vi har i dag. Kokken har en så viktig rolle i å "spise verden bedre", og vi trenger drahjelp fra flere hold.

Skal Norge nå målet med flere fagutdannede kokker må skolenes karriererveiledere bidra på en bedre måte enn i dag, og myndighetene må bidra med rekrutteringskampanjer som i storstilt skala forteller om yrkets muligheter. Dette er langsiktig arbeid, men forhåpentligvis kan vi starte med at du som gjest lørdag 18. juni markerer FN-dagen for bærekraftig gastronomi, Gastronomiens dag. Gjør dette med å nyte kokkelaget mat og kanskje kan du være med å hylle kokken og kokkens kunnskap litt ekstra denne dagen.