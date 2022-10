"Vi kan ikke fortsette å forbruke, ødelegge og fragmentere natur slik som nå."

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I dag er verden dårlig både på å redde klimaet og å bevare naturmangfoldet. Det betyr at de to krisene forsterker hverandre. Det siste året har vi sett hvordan varmebølger i Europa og USA har tørket ut vassdrag og brent i stykker nasjonalparker.

Asia har vært utsatt for enorme skogbranner i Sibir, nådeløs tørke i deler av Kina og styrtregn og flom i Pakistan. Både mennesker og natur lider under slikt ekstremvær.

En langsiktig effekt av global oppvarming er at dyre- og plantearter må finne nye levesteder. I Europa har insekter, fugler og andre dyr begynt å trekke nordover for å «finne igjen» sitt klima.

Slike vandringer er risikable, både fordi artene møter fysiske hindringer, fordi de kommer inn i ulevelige miljøer, eller fordi de angripes av rovdyr eller konkurrenter. Der hvor det er fjell, kan riktignok noen arter få det kjøligere ved å vandre oppover i høyden i stedet for en lengre vei nordover. Men en slik snarvei finnes ikke for dem som allerede lever på toppene – som vår særegne fjellflora.

I havet har klimaendringene flere virkninger. Torsken vil ha kaldt vann og trekker til nye gyteområder i nord. Makrellen forviller seg helt opp til Svalbard. I tropiske hav er en halv grads økning nok til at korallrevene blekner, og mangfoldet av underlige fiskearter forsvinner.

Økt karbondioksid i atmosfæren fører til et surere hav. Det skader kalkkrevende organismer som dyreplankton, kalkrørsormer, snegl, muslinger og blekkspruter. Disse er viktige i havets næringskjeder. Vil et surere hav produsere nok dyreplankton til de store hvalene – og fisk til menneskene?

La oss spørre motsatt: Hvordan kan dårlig omsorg for naturen forsterke klimaendringene? Et godt eksempel er hvordan vi forvalter klodens store karbonlagre: Myrer, våtmarker og skoger. Norske myrer er bygget opp av tålmodige torvmoser gjennom ti tusen år, men de kan lett ødelegges.

Drenerte myrer frigjør sitt karbonlager i form av karbondioksid. Også norske barskoger, og resten av taigaen på den nordlige halvkulen, inneholder enorme lagre av karbon. Aller mest i jord og humus! Etter flatehogst, som fører til at solvarmen kommer til i skogbunnen, blir deler av humuslaget brutt ned og karbondioksid frigjort. Alternative hogstformer bør derfor vurderes.

All permanent fjerning av skog, slik det nå skjer i mange tropiske områder, frigjør karbondioksid til atmosfæren. Klimaforskerne advarer om at Amazonas faktisk kan tørke inn, med tap av verdens mest artsrike skoger!

Regnskogen lager nemlig sitt eget regn, men denne evnen forsvinner hvis skogen blir for liten. Skjer dette, vil redusert nedbør også ødelegge for dyrking. De som hogger skogen i Amazonas for å dyrke, kan miste både skogen, matjorda og klimaet.

Altså: Vår innsats for en levelig fremtid må ikke være en enøyd klimakamp, men en felles kamp for klima og naturverdier. Det internasjonale Naturpanelet har sagt klart fra at én million av klodens åtte millioner arter er truet.

"Vi kan ikke fortsette å forbruke, ødelegge og fragmentere natur slik som nå."

Her til lands står fem tusen dyre- og plantearter på rødlisten. Vi kan ikke fortsette å forbruke, ødelegge og fragmentere natur slik som nå. Vi har begynt å forstå verdien av å bevare myrer og andre våtmarker – ikke bare som karbonlagre, men også for å dempe flom og for å sikre vann i tørkeperioder.

Likevel dreneres og fjernes myrer i landskapet. Vi er klar over at halvparten av de truete artene er knyttet til gammel skog, men gir samtidig statstilskudd til å hogge i de eldste skogene. Stortinget har vedtatt at ti prosent av skogen skal vernes, men vi er bare halvveis. Vernet går med sneglefart, og nylig har regjeringen attpåtil halvert skogvernbudsjettet!

Norsk naturvernhistorie viser at staten ikke makter naturvernoppgavene alene. Våkne fagmiljøer, enkeltpersoner og organisasjoner er nødvendige varslere og pådrivere. Nå må vi gjøre hverandre gode, som det heter i lagidretten. Vi må gjøre tiltak som monner for begge krisene samtidig, og tenkingen må være langsiktig og økologisk.

I løpet av vel 50 år er økologi gått fra å være et fag for spesielt interesserte, til å bli selve nøkkelen til fremtiden. Økosystemtjenestene utgjør en viktig pakke i naturvernet: Pollinering, jordsmonndannelse, produksjon av rent vann, mat og medisiner. Men også forskning, undervisning og opplevelsesverdier. I tillegg har vi etikken med artenes rett til å leve, og at vi burde respektere de livsformene som har lengre hevd på kloden en det ferske mennesket.

Over hele vår usikre fremtid ligger faren for at naturens struktur og funksjon kan svikte. Om økosystemene kollapser, hjelper det ikke å redde klimaet. Nå trengs en dugnad for naturen. Vi er i økologiens tidsalder.