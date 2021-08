Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Klimaet er vår tids største og viktigste sak og kamp. Men debatten om klima og ku er helt på villspor.

Kua har blitt den store syndebukken, og det å kutte kjøtt framstår som en mirakelkur for klimakrisa.

Som sivilagronomer innen husdyr og doktorgradsstipendiater på klimautslipp fra storfe, så irriterer vi oss ofte over dette. Å hoppe inn i debatten kan likevel være slitsomt. Ikke minst fordi fagkompetansen vår av en eller annen årsak er uglesett.

Det er enklere å tie. Men når vi regelrett blir beskyldt for å være klimafornektere og undergrave klimaforskning av Framtiden i våre hender i deres eget kommentarfelt på Facebook, da må vi nesten si noe. Oppgaven vår som fagfolk er å bane vei mot en klimavennlig og bærekraftig framtid. Da må vi også si ifra når vi er på villspor.

Bakgrunnen er et bilde delt på Facebook-siden «grønne tips» som tilhører Framtiden i våre hender. Bildet ga informasjon om utslippstall per produserte enhet av ulike matvarer. Øverst på skjemaet tronet så klart storfe.

I kommentarfeltet var det igjen delt en tekst som problematiserer at kua har fått klimaverstingstempelet. Skrevet av Kim Viggo Weiby, da Tine-ansatt, nå ansatt på doktorgradsprosjektet Klimagrovfôr.

Framtiden i våre hender syns imidlertid ikke noe om denne teksten. Etter noe frem og tilbake presterte de å poengtere at det var fordi de så på det som sin oppgave å slå ned på klimafornektelse og forsøk på å underslå etablert klimaforskning og -fakta.

Det er alvorlige anklager. Vi tok derfor kontakt direkte med Framtiden i våre hender, i håp om at vi hadde misforstått anklagen.

Les også: Farlig kunnskapsløshet om Norsk Rødt Fe og samvirkeavl

Annonse

Det hadde vi ikke. Svaret var at vi hadde fått en «utvetydig offentlig skrevet reaksjon». Videre ble det poengtert at Weibys tekst var en skjønnmaling av kjøttlandbruk og bagatellisering av metanutslipp fra jordbruket.

Temperaturen i kommentarfelt kan bli høy, og det er lett å misforstå hverandre. Likevel er dette et symptom på en sykdom i debatten om mat og klima, nemlig at etablerte medieskapte sannheter har fått presedens over fagligheten.

Kjøttfri mandag er en enkel klimakur å svelge, mens forsøk på å nyansere bildet fremstår som usmakelig. Vi som har vår faglige bakgrunn, må jeg stadig motbevise at vi tilhører den beryktede og utskjelte kjøttlobbyen.

At biologisk betingede produksjonsprosesser ikke kan sammenlignes med olje- og gassproduksjon, eller at vomfysiologien til en drøvtygger ikke burde sammenlignes med en elbil, har blitt underordnet. Målet helliger middelet, som i dette tilfelle altså er overforenkling av komplekse matproduksjonssystemer.

Det er svært alvorlig. For det første fordi det er å styre klima-redningsbåten mot et feilskjær. I vår tid viktigste kamp er vel det viktigste vi gjør å iverksette tverrfaglige forskningsbaserte løsninger?

For det andre så risikerer vi å miste noe fundamentalt viktig. Nemlig et bærekraftig matproduksjonssystem som sikrer nasjonal beredskapsevne og folkehelse. I disse pandemitider skulle man tro det veide tyngre enn det tilsynelatende gjør.

Det er relativt lett å forstå at folk foretrekker enkle løsninger. Det er jo deilig å kunne fly med god samvittighet fordi flyselskapet har kuttet kjøtt fra menyen sin! Eller å gå litt crazy på salget på Hennes og Mauritz fordi man byttet ut tacokjøttet med tacoquinoafrø.

"Det er jo deilig å kunne fly med god samvittighet fordi flyselskapet har kuttet kjøtt fra menyen sin!"

Vi mener at mange av misforståelsene rundt kjøttkutt som klimatiltak skyldes kunnskapsmangel. Vi driver derfor aktivt med fagformidling begge to. Både innad i næringa og utad mot folk flest.

For eksempel er Winnberg med-driver av Instagramkanalen @kunnskapomkua. Der forsøkes det å forklare ting som hvordan bruk av drøvtyggere i gresslandet Norge er en forutsetning for matproduksjon, at det norske landbruket allerede har gjort en formidabel innsats på klima, og – ikke minst - hvordan og hvorfor vi satser hardt på å bli enda bedre.

Vår erfaring er at de fleste får en real aha-opplevelse når de blir forklart disse sammenhengene. Vi tror det er denne kunnskapen landbruket burde legge på vektskålen når alle sektorene skal måles mot hverandre, og det skal bestemmes hvor det skal kuttes.

Målet vårt burde i alle fall være at ingen skal forveksle klimakunnskap med klimafornektelse.