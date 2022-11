Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringens skatteforslag kan hindre utbygging av ny kapasitet. Samtidig vil det føre til at staten tar en enda større del av verdiskapingen fra vannkraften på bekostning av kommunale eiere.

Nettverk for kommunale vannkrafteiere støtter prinsippet om grunnrenteskatt. Det skal ha en kostnad å skape verdier av våre felles naturressurser. Men vi må ikke sette oss i en situasjon der nivået på grunnrenteskatten settes så høyt at det meste av verdiskapingen overføres fra lokale offentlige eiere til staten, og at en villet politikk som utbygging av mer fornybar kraft ikke lar seg gjennomføre. Det oppleves verken som fornuftig eller rettferdig.

Regjeringen har selv lagt vekt på at klimapolitikken må oppleves rettferdig og legge et godt grunnlag for økt verdiskaping og lønnsomme grønne arbeidsplasser om en skal lykkes.

Som kommunale vannkrafteiere opplever vi ikke at de foreslåtte skatteøkningene for vannkraften legger til rette for dette. Staten reiser allerede i dag med 2/3 av verdiskapingen fra vannkraftproduksjon. Skatteskjerpelsene vil øke statens andel av verdiskapingen betydelig på bekostning av selskapene og kommunale eiere. Dette vil gå ut over kommunenes muligheter til velferdsproduksjon, redusere forskjeller og sikre forutsigbarhet for innbyggere og virksomheter.

Samtidig kan skatteskjerpelsene være til hinder for vannkraftprodusentenes muligheter til nødvendige oppgraderinger og utbygging av ny fornybar produksjon.

Vannkraften står for cirka 90 prosent av norsk kraftproduksjon, og den store, regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet. Om lag halvparten av produksjonskapasiteten i norsk vannkraft er bygd på 50- og 60-tallet og moden for oppgradering.

Derfor ble grunnrenteskatten omgjort til en kontantstrømskatt fra 2021. Det vil si at investeringskostnadene kan trekkes fra umiddelbart, i stedet for å nedskrives over mange tiår, noe som gir bedre likviditet når det skal investeres. Skatteendringen gjaldt kun nye investeringer med igangsettelse fra 2021. Endringen ble positivt mottatt av bransjen, og flere kraftselskaper la frem store investeringsplaner der kontanstrømskatten ble fremhevet som et sentralt element ved vurderingene.

Regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten fra 37 prosent til 45 prosent, samt legge på en ekstra høyprisskatt på 23 prosent når kraftprisen er over 70 øre/kWh, skaper stor uforutsigbarhet. Flere kraftselskaper har allerede signalisert at de nå må revurdere sine annonserte reinvesteringer. Det er signaler regjeringen bør ta på alvor, for er det noe de fleste er enige om så er det at vi trenger mer fornybar energi.

Når investeringene i regulerbar vannkraft og annen fornybar går ned, da blir kraftbalansen svakere og prisene høyere. Det vil også påvirke de fastprisavtalene som både kraftselskapene og regjeringen ønsker å kunne gi norske bedrifter. I tillegg til å påvirke investeringer og strømpris negativt, vil høypris­bidraget også påvirke markedet og produsentenes vanndisponering.

Det kan blant annet føre til at magasinene tappes rundt og over 70 øre. Når verdien av høyere priser frem i tid i praksis fjernes av staten, vil produsentene ha mindre incentiv til å spare på vannet til tidspunkter med effektknapphet. Det vil være skadelig for kraftsystemets leveringspålitelighet og effektivitet, og må derfor utredes grundig.

Nettverk for kommunale vannkrafteiere har forståelse for at det i ekstraordinære tider kreves ekstraordinære tiltak, og at ulike sektorer under slike omstendigheter i større grad må bidra til fellesskapet.

"Det er viktig å peke på at stor vannkraft allerede før de foreslåtte skatteskjerpelsene, er underlagt et omfattende skatteregime med et samlet skattetrykk som er høyere enn olje og gass."

Vi mener samtidig det er viktig å peke på at stor vannkraft allerede før de foreslåtte skatteskjerpelsene, er underlagt et omfattende skatteregime med et samlet skattetrykk som er høyere enn olje og gass. Grunnrenteskatten bidrar allerede nå med store ekstrainntekter til staten som brukes til å støtte strømkundene.

Dersom flertallet på Stortinget velger å støtte regjeringens foreslåtte skatteøkning for vannkraften, mener Nettverk for kommunale vannkrafteiere det er viktig at det blir gjort bindende vedtak om at skatteøkningene er midlertidige.

Dette for å sikre en større forutsigbarhet, gjøre det lønnsomt å investere og reinvestere regulerbar vannkraft, bidra til mer forutsigbare strømpriser, bedre fastprisavtaler og en mer rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom staten og lokale offentlige eiere.