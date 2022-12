Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Såleis melde FNs kontor for katastrofereduksjon nyleg at talet på naturkatastrofar har blitt nesten dobla berre dei siste 20 åra. I eit innlegg i Nationen nyleg, signert av ei rekke norske samfunnstoppar for etatar som har å gjere med mat, helse og samfunnstryggleik under tittelen «Matsikkerhet krever klimatiltak», presenterte dei ein dramatisk illustrasjon på kva ei oppvarming på 1,1 kan gjere, og viser mellom anna til tørke i Europa, USA og Asia, og ikkje minst flaumen i Pakistan.

Dei er heller ikkje einsame om å slå alarm. Særleg har flaumkatastrofen i Pakistan gjort inntrykk. «Tusen døde i Pakistan: – En enorm katastrofe», melde TV2 nyhetene den 28. august. Nyare tal indikerer at flaumen kan ha kosta nærmare 2000 menneskeliv. Det vi har vore vitne til dette året, heiter det i innlegget i Nationen, er, i tillegg til krig i Europa « … ekstrem tørke og flom i en skala vi aldri har sett i moderne tid».

Nå spørst det rett nok kva ein meiner med «moderne tid», men dersom vi ser tilbake på dei siste hundre åra, så ser vi ei tydeleg utvikling som heller ikkje kan diskuterast: Samtidig som det har blitt fleire naturkatastrofar, har talet på omkomne i naturkatastrofar gått jamt og trutt ned dei siste hundre åra, slik ein ser i diagrammet nedafor:

Og her er det ikkje tale om ein svak trend. Det er ei dramatisk utvikling frå over ein halv million døde i naturkatastrofar i gjennomsnitt per år i 1920-åra til nokre titals tusen frå 1970-åra og fram til i dag. Og etter 2000 er det ikkje lenger klimarelaterte hendingar, som stormar, flaumar og tørke, men jordskjelv, som er ansvarleg for dei største dødstala.

I 2020 blei det registrert 15.071 døde i naturkatastrofar i heile verda, ifølgje «Our World in Data». I det ekstreme året 1927 var dette talet 3,72 millionar. Meir nærliggande (men vel i moderne tid?) var det registrert 2,01 millionar døde i 1959 og 1,56 millionar i 1963. Gjennom heile 1900-talet førte hungersnød på grunn av m.a. tørke i India og Kina til milliontals døde.

Så langt har verken India eller Kina opplevd hungersnød på fleire tiår. Dersom vi held oss til dei siste 40 åra, frå 1980, har talet på døde på grunn av naturkatastrofar gått ned med 85 prosent, inkludert 52 prosent for flaumar, 55 prosent for varmebølger og 87 prosent for stormar.

Vi har gjere med to uomtvistelege fakta som kan stå fram som eit paradoks: Talet på naturkatastrofar har gått opp. Og det er rimeleg å tru at klimaendringane er ein viktig grunn til dette. På den andre sida har talet på omkomne i naturkatastrofar gått dramatisk ned gjennom det siste hundreåret. Og dette er trass i at folketalet på jorda i den same perioden har gått opp frå under to milliardar til åtte milliardar i dag.

Forklaringa ligg først og fremst i den økonomiske utviklinga og den økonomiske veksten i verda gjennom dette hundreåret, og først og fremst dei siste 50–60 åra. Denne veksten har betydd utvikling av samfunnsmessig infrastruktur, teknologi og kapasitet til å handtere naturkatastrofar som gjer samfunna langt mindre sårbare enn tidlegare.

Auka levestandard, betre og meir robust infrastruktur med flaumforebygging, meir solide bygningar, meir tørkeresistente vekstar og kapasitet til å møte tørke og andre katastrofar med hjelpetiltak, er alt saman viktig for å forstå det tilsynelatande paradokset vi er vitne til. Dette er også ei utvikling som har løfta mange 100-tals millionar menneske i dei fattige delane av verda ut av ekstrem fattigdom.

Det er dei som først og fremst blir ramma av tørke, flaum og andre naturkatastrofar. Følgjeleg er det også verdas fattigaste som først og fremst har tent på den globale økonomiske veksten som verda har vore gjennom dei siste 50–60 åra og som har gjort dei fattige delane av verda mindre sårbare også for naturkatastrofar.

I Egypt har verdas leiarar nettopp avslutta det 27 COP-møtet. Etter møtet synest målet om å halde den globale temperaturauken under 1,5 grader fjernare enn nokon gong. Det andre store temaet på møtet har vore kompensasjon til fattige land for å reparere skadar på grunn av klimaendringar og å tilpasse samfunna til klimaendringane.

Det at møtet oppnådde semje om ein slikt fond, blir med rette sett på som ein viktig framgang. Her blir likevel klimatilpassing definert snevert som tilpassing til skadar på grunn av menneskeskapte klimaendringar.

Det som kjem bort i dette bildet, er skilnaden på tilpassing til klima og tilpassing til klimaendringar. Paradokset er at den globale økonomiske veksten som langt på veg forklarar klimaendringane, samtidig har gjort samfunna mindre sårbare for ekstreme klimarelaterte hendingar.

Det har med andre ord skjedd ei dramatisk klimatilpassing. Det som i dag er viktigare enn å stire seg blind på eit uoppnåeleg 1,5 graders mål, er å ikkje legge opp til klimatiltak som bremsar den økonomiske utviklinga i verda, og først og fremst i fattige land, men heller støtte opp om ei utvikling som så langt har redusert verdas sårbarheit for ekstremt klima, menneskeskapt eller ikkje.