«Kanoner mot spurv» på Dovrefjell

Men i saken om setrene i Vesllie på Dorefjell føles vilkårligheten påfallende. For seterbruket i sin tradisjonelle form er heller symbol på god sameksistens mellom menneske og villrein, enn en begrensende faktor. Forvaltningens villreinargumentasjon savner etter vårt syn faglig dekning, og dette «ulv-ulv ropet» er mer til skade enn til gagn for reinen og vernets formål.

Stortinget vedtok i 1999 å legge ned det tidligere skytefeltet på Dovrefjell og tilbakeføre det til sivil bruk og forvaltning. Regjeringens vedtak fra 2018 om utvidelse av nasjonalparken på Dovrefjell er en oppfølging av dette.

Vi er enige i formålet bak vernet og i mange av de vurderinger og tiltak som inngår i vedtaket. Problemet er bare at regjeringen må ha forhastet seg den dagen vedtaket ble gjort. Likt «kanoner mot spurv» rammet de da den eneste setergrenda i skytefeltet med sanering, for at den ikke skulle være til hinder for reinenes bevegelser.

Seterbruket har vært sesongbetont og har i liten grad utgjort noen begrensing for reinen.

Setrene i Vesllie er et viktig kulturminne. Etablert i 1870-årene og med sine 1100 høydemeter over havet, er de en av de høyest beliggende setergrendene i landet. Setrene har i generasjoner satt sitt preg på landskapet. Det er viktig at bygningene som symbol etter denne beskjedne seterbruken blir bevart.

Seterbruket har lange og sterke tradisjoner i Fjell-Norge, uten at hverken beite eller vilt har blitt utradert eller fortrengt. Det kan en mengde kulturspor bekrefte. Seterbruket har vært sesongbetont og har i liten grad utgjort noen begrensing for reinen. Mange setre ligger i subalpin og lågalpin sone, og er brukt av bukkeflokker på vårvinteren før buskapen kom til seters. Utover sommeren bruker reinen i stor grad mellomalpin og høgalpin sone hvor den finner det friskeste og mest råproteinrike beitet i kanten av smeltende snøfonner.

Som et symbol på nøysom og bærekraftig bruk av fjellnaturen er seterbruket slik sett en god modell, en viktig del av vår kulturhistorie og en tankevekkende motpol til dagens forbrukssamfunn. Dessverre er kunnskapen om dette lite kjent - særlig i urbansamfunnet. Når det gjelder Vesllie ville formidling av seterbruket fra Viewpoint være interessant for et stort publikum - for det handler om hvordan mennesker har klart å tilpasse seg i våre mest marginale landbruksregioner, med utnyttelse av fornybare beiteressurser og uten fortrengsel av reinen.

Studier har vist at blant annet sterkt trafikkerte turiststier og store kraftlinjer fører til at reinen viser en unnvikelse for slike soner. Dette kan sees på beiteslitasjen på laven, som avtar inn mot slike forstyrrelseskilder. Dersom en seter får endret sin funksjon fra seterbruk til turisthytte, kan dette selvsagt ha negative følger. Men setre med sporadiske besøk i barmarksesongen, som Vesllie, vil sannsynligvis ikke ha målbar negativ effekt på reinen. GPS-undersøkelsene på Dovre har gitt svært viktige holdepunkter om reinens dynamiske arealbruk som understøtter dette. Ut fra denne og annen relevant kunnskap er det derfor ikke grunnlag for å konkludere med at en seter har noen unnvikelseseffekt for villreinen.

Dovre og Lesja kommuner har gått tydelig imot rivingen av setrene. Dette synet har også støtte fra Dovrefjell nasjonalparkstyre og fra et samlet nasjonalt kulturminnefaglig miljø, som Riksantikvaren, Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen. Etterhvert som tiden for riving nærmer seg har det reist seg et stort offentlig engasjement for å bevare setrene med underskriftkampanje og stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Det har vært mange avisopplag i Vigga, Gudbrandsdølen Dagningen og innslag på NRK Oppland. Nationen har omtalt saken, blant annet på lederplass 11. juli i år der det heter at det å gjøre Hjerkinn til seterfri turistsone vil være et nasjonalt feilgrep. Ordførerne i Dovre og Lesja kommuner har i flere sammenhenger nylig tatt sterkt til orde for at rivingen nå må legges på is.

Vi har bedt klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å utsette rivingen av Vesllie i fem år for å kunne kartlegge og vurdere mer konkret hva en permanent bevaring av setrene - med eller uten vei - vil innebære for ferdselen i området og eventuelt for forstyrrelser av reinens trekkveier. Dette vil også kunne gi tid til grundigere vurdering av setrenes verdi som kulturminne, og av beiteinteressene og beitemulighetene i området.

Vi mener statsråden og departementet nå bør lytte til de mange henstillinger om bevaring av setrene som har kommet, og handle deretter. I en tid hvor viktigheten av å lytte til lokale interesser og lokalt folkestyre stadig fremheves, er dette påfallende fraværende fra statens side i denne saken. Rivingen av setrene skal etter det som er opplyst starte allerede 5. august. Det er følgelig ikke for sent å rette på dette, men det haster!