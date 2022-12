Kanin – det glemte husdyret

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Husdyrenes klimaavtrykk, næringsinnhold og annet blir ofte sammenlignet og debattert, og i Norge spiser vi mye kjøtt per person. Det hevdes fra klimaperspektiv at dette bør erstattes av kjøttfrie middager.

Det er etter hvert bred enighet om at alle burde bli flinkere til selvforsyning. Det hver og en av oss klarer å produsere selv i egen hage er det mest klimavennlige, men også sunnere da man ikke bruker plantevernmidler.

Kaninkjøtt er veldig sunt, og er best sammenlignbart med kylling og kalkun. Det er også så klimavennlig og bærekraftig som det er mulig å komme. Førsteklasses kjøtt rett fra egen hage, der man kan unngå bruk av antibiotika.

Kaninen er det eneste produksjonsdyret som utelukkende kan fôres opp på planter som ikke er mat for mennesker (som korn, mais og soya). De setter også pris på mye av det vi ellers kaster som kjøkkenavfall. Den mest bærekraftige maten vil alltid være den rett utenfor døra di.

Kaninen er en virkelig klimahelt, samt de har en historisk viktig rolle i matberedskapen. Det gir også dyreholderen en egen mattrygghet å vite at dyret har hatt det stressfritt og godt, med god dyrevelferd i fokus.

Det er lovlig for alle å slakte kanin hjemme, men utelukkende til egen husholdning. Det er ulovlig å gi bort eller selge til andre, med mindre man er sertifisert og godkjent for det. Bortsett fra fjørfe er kanin det dyreslaget man kan avlive og slakte selv uten jegerprøve og/eller offentlig sertifisering.

Kaninen er mindre arbeidskrevende å slakte selv enn fjørfe. Det kan også gi barnefamilier en gyllen mulighet til å vise barna hvor maten kommer fra.

Til tross for kaninens potensiale som produksjonsdyr er det kun én produsent av kaninkjøtt i Norge. Dette er på Høgaunet Gård i Levanger. Kaninen er et husdyr som kvalifiserer til produksjonstilskudd i Norge, og forhåpentligvis vil norske bønder og befolkningen åpne øynene for denne ressursen som også var viktig for nordmenn under krigen.

På verdensbasis spises det mest kaninkjøtt i Kina, men i land rundt Middelhavet er dette også en vanlig del av kostholdet. Det blir spennende å se hvilken betydning kaninen vil få på verdensbasis fremover, både i Ukraina og i sultrammede land.

11 gode klima- og helsefordeler med kanin som husdyr:

*Det har det høyeste innholdet av høyverdig og lettfordøyelig protein og aminosyrer, hele 22 prosent.

*Det har blant de laveste fettandelene av alle våre husdyrslag. Kun 4 prosent fett, hvorav 1,3 prosent er flerumettet og 0,8 prosent er enumettet.

*Det er kalorifattig. Energimengden er 522kJ/124 kcal per 100 gram.

*Lavt innhold av kolesterol og salt. Bra for de med hjerteproblemer.

*Inneholder ikke urinsyre, slik som svin. Godt for de med leddgikt.

*Høyt innhold av kalsium, kalium, magnesium, fosfor, jern, samt vitamin B12, B6 og B3.

*Sammenlignbart med kylling i utnyttelsesgrad.

*Kaniner er svært produktive og effektive i å omdanne plantemateriale til muskelmasse. Med samme fôrmengde som kreves for å produsere 1 kilo storfebiff kan man produsere 5-6 kilo kaninkjøtt. Det tar cirka 12-14 uker for kaniner å oppnå slaktemoden alder.

*Kaniner avgir ikke metangass, slik som drøvtyggere.

*Kaninens avføring og urin er ypperlig å bruke som gjødsel i kjøkkenhagen eller blomsterbedet. Kan brukes direkte på jorden (eller under et jordlag) uten å bli for kraftig. Kaninen skiller ut mye kalsium via urinen. Dette bidrar ytterligere til klimaavtrykket, for det sparer/reduserer behov for kunstgjødsel.

*Kaniner er kanskje de minst krevende med hensyn til temperatur, plass og støy (for naboen). Dette gjør dem til et utmerket valg selv i boligstrøk. Kaniner trives godt i norsk klima, så lenge de har det tørt og trekkfritt.

De helsemessige og klimamessige fordelene er åpenbare når man sammenligner kanin med andre typer kjøtt tilgjengelig på det norske markedet. Har du kanin som husdyr i egen hage er du også med på å styrke og bevare matvareberedskapen.

Norske politikere og FNs klimarapport vender seg mot at mer mat må produseres innenlands, og at import bør reduseres til et minimum.

Så godt som alt vi finner i norsk utmark er egnet som kaninføde. Hvis du har en hageflekk, så kan du altså bidra med både egenprodusert kjøtt, samt gjødsel til grønnsaker, frukt og bær.