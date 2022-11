Hardnar verkeleg debattklimaet til, eller er det faktisk økonomien som ikkje strekker til?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kva er det som skjer i norsk landbruk sidan toppar frå ulike lag og no sist sjølvaste landbruksministeren går ut i eit innlegg på Altinget og meiner debattklimaet hardnar til?

At Facebook er eit ekkokammer av historier om eit trist liv, der positive historier ikkje slepp til, at det kun er dei som roper høgast som blir hørt og dei som er positive ikkje tørr uttale seg?

Er det verkeleg slik det er? At det er eit sterkt fåtal som styrer oppfatninga av norsk landbruk? Har vi det egentlig bra, men fleirtalet som meiner det tørr ikkje sei det? Mi oppfatning både på nett og ansikt til ansikt er at dette ikkje stemmer overeins med verklegheita.

At debattklimaet på Facebook kan vere tøft er eg heilt enig i, at det er i overkant mykje negativt er eg også heilt enig i. Nokon burde nok hatt verge med seg før dei ytrer seg og innimellom hadde det vert kjekt å lese solskinshistorier.

Men det eg opplever når toppar i ulike lag og sjefen over alle sjefar landbruksministeren kjem med slike uttalelser er ikkje glede over at nokon tek tak i problemet og prøver å få éin meir nyansert debatt.

Eg opplever det heller som at éin prøver å vri fokuset vekk frå elefanten i rommet, nemleg den økonomiske kvardagen vår.

Det er den som ligg bak alle desse innlegga som Facebook sin algoritme så fint samlar opp og gir oss i feeden.

Eg har vert aktiv og delaktig i diskusjonar kring landbruk både på Facebook og i ulike lag og organisasjonar sidan 2015. Ikkje så lenge historisk sett, men likevel lenge nok til å merke meg éin ting. Debattklimaet har ikkje hardna til, det er omtrent like mange vergetrengande i dag som for 7 år sidan. Kanskje litt færre faktisk. Mange har blitt flinkare til å telle før dei poster, om ikkje til 10 så i alle fall til 3,5. Og det er framgang.

Det eg ser er at endringa ikkje ligg i måten éin ytrer seg på, endringa ligg i fokuset om kva éin ytrar seg om.

Sidan pandemien slo inn så har det vert ei endring i framtidstrua til den norske bonden. Før kunne diskusjonen ofte gå i kva type utstyr éin skulle velge, korleis effektivisere best mulig, kva traktor som var best og kor irriterande veganere var.

Her var mange steile frontar og ufine kommentarar. Spurde éin på ei gruppe om kva merke som var best så fikk éin 3 svar på det éin faktisk spurte om, 14 som lurte på om éin var idiot, 22 som klikka på dei 14, og 45 som diskuterte heilt andre ting.

No får éin 4 som svarar på det éin spurte om, 12 som lurer på om éin er idiot og 45 som lurer på om du kan forsvare investeringa økonomisk.

Eg var på eit fysisk møte i Tine sist veke. Her var tillitsvalgte frå éin region i vestland samla. Vi skulle diskutere ulike ting, men samma kva gruppe vi var i så var det to som gikk igjen: korleis skal vi klare å få med oss alle dei som må investere til lausdrift/nye krav, og korleis skal dei som har gjort det greie å betjene gjeld og faste kostnadar? Det unisone svaret frå alle var: vi må få opp lønnsemda i norsk landbruk.

For første gang opplevde eg at alle var enige om at melkeprisen måtte opp med kroner og ikkje ører.

Før har vi som ønska oss kroner opp vert sett på som litt naive og pessimistiske, men no sat til og med dei som ikkje har gjeld og sa det same. Lønnsemda må opp.

Det er dette synet som no gjenspeiler seg i sosiale medier. Vi har for lav lønnsomhet, vi slit med å få endane til å møtest.

Vi kan ikkje vere tvungen til å jobbe 200 prosent på garden i tillegg til å måtte vere i full jobb for å få ting til å gå rundt.

Vi må kunne ha eit liv ved sidan av garden. Ungane våre må kunne få oppleve å reise på turar med mamma OG pappa. Vi må kunne sove om natta utan å ha mareritt om forfalte fakturaer. Vi må kunne få puste innimellom vi også.

Vi bønder er 100 prosent avhengig av politisk velvilje, for alle våre inntekter er styrt frå løvebakken. Om politikarane no trur at det negative inntrykket av norsk landbruk kun er skapt av sterke mindretalsstemmer og Facebooks algoritmar ja då skulle eg ønske eg kunne avvikle heile drifta her.

For om ikkje det er politisk forståelse for at norsk landbruk er i krise så reiser bankane med gard og heim til mange familiar innan få år.

Så ille er det faktisk, det er ikkje eit spel for galleriet, det er den harde, kalde sannheta: det går ikke så bra med oss som lagar maten, men trass alt så gjer vi så godt vi kan og håpar det kan komme litt meir pengar på kontoen, ikkje kun på rekneskapen.

Vi er framleis litt optimistar, men med eit kortare perspektiv enn før.

Og fram til framtidstrua er gjenoppretta så bør éin ta signala frå alle med støvlene på, på høgste alvor og ikkje avfeie det som høglydt støy frå enkelte bønder og eit hardare debattklima.