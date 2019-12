Kan kvinner og trær skape ny bærekraft?

Etiopia sliter med befolkningseksplosjon og sviktende naturgrunnlag. Det synes som om hver kvadratmeter er i bruk på den etiopiske landsbygda, der 85 prosent av landets 110 millioner innbyggere har sitt daglige virke.

Økonomisk viktigst for Etiopia er eksportartikkelen kaffe. Ellers jobbes det på spreng på alle ledige åkerlandskap og små berghyller med å produsere mat til den voksende befolkningen. Det viser seg å gå ut over skogarealene og rett og slett trær generelt.

Konsekvensen er at når trærnes røtter ikke lenger holder på jorda, eroderes den vekk. Den lokalklimatiske vannbalansen forrykkes, vind og sol får herje fritt på matavlingene, og grunnlaget for ved og husmaterialer forsvinner sakte, men sikkert fra nærområdene.

"Slikt gjør skogplantingsarbeid på Afrikas horn til en møysommelig prosess. Holdningsendringer tar tid."

For å snu denne trenden gikk den norske staten inn med penger til et treårig samarbeid mellom Norwegian Forestry Group og den etiopiske miljø-, skog- og klimaministeren, Dr. Shiferaw Teklemariam, i 2017. Man ble enige om å legge drøye 50 millioner kroner inn i et skogetableringsprosjekt for landet, som en del av en større skogsatsing på verdensbasis.

FNs klimapanel vektlegger også dette momentet stadig i sine rapporter. Og på klimamøte i New York i 2014 ble det satt et globalt mål om å restaurere 350 millioner hektar skog innen 2030. Etiopia ville bidra med 15 millioner hektar.

Utfordringen til Etiopia er imidlertid nettopp at all jorda er i bruk. Hvor skal trærne settes? Hvordan få folk som trenger brød i morgen til å tenke langsiktig? Og hvordan nå ut med kunnskap til spredtbodd befolkning på et areal tre ganger større en Norges?

Det er dette «skogplantings-pusherne» etter hvert fanges i. – Det er ikke bare å gå ut og plante trær, som prosjektleder Kamel Chorfi sier det. Det handler stadig mer om å spre kunnskap, endre holdninger og skape initiativ. Og foreslå og tilby praktiske løsninger.

For hvor starter man fra på dette området i Etiopia? I Addis Ababa står det halvferdige bygg i nesten alle kvartaler. Mange har mistet finansiering i byggeprosessen, som da stopper opp. Så kan det gå fem eller ti år, før det plutselig løsner igjen og bygges ferdig.

Tidligere fredsprisvinner og skogplanter i The Green Belt Movement i nabolandet Kenya, Wangari Maathai, fortalte i sin tid om en forsamling under et skyggefullt tre i en landsby som savnet flere i årevis uten å plante noen. Mange i Etiopia venter også på å få trær fra staten. Slikt gjør skogplantingsarbeid på Afrikas horn til en møysommelig prosess. Holdningsendringer tar tid.

Heldigvis holder den etiopiske staten på med et slikt program – innenfor familieplanlegging. Det ble veldig klart at det trengtes, med en befolkning på over 50 millioner tidlig på 90-tallet. Siden den gang har man blitt over dobbelt så mange, men flere hadde det vært hvis ikke programmet hadde jobbet systematisk med bedre helse for mor og barn, gi kvinner bedre tilgang til utdanning og arbeidsmarkedet og øke bruken av prevensjonsmidler.

Slik er det etablert noen systemer for kunnskapsspredning til «folket», og særlig til kvinnene. Kvinneorganisasjoner, som blant annet den regionale Amhara Women Association, har et kvinnekorps som reiser ut til folk og underviser i det kvinnene trenger økt kunnskap om for å bedre levevilkårene.

Her har nordmennene fått hengt på et kurs om bærekraft og mangfold på landsbygda, der skogplanting er en del av det. Det viser seg også at veien til skogplanting går gjennom å lette forholdene for kvinnene, som for eksempel mer effektive matovner som sparer tiden deres til vedsanking. Da får mange mer tid til å være med i styre og stell på åkrene og til å delta på kurs om arealforvaltning. Først da begynner det å skje noe, for kvinnene synes å være nøkkelpersoner. Det erfarer Norwegian Forestry Group, det erfarer Amhara Women Association.

Denne erfaringen synes å strekke seg helt til statsministernivå i Etiopia i disse dager. Halvparten av representantene i regjeringa til statsminister Abiy Ahmed er nemlig også kvinner.

– Kvinner er mindre korrupte enn menn. Kvinner vil bidra til å gjenopprette fred og stabilitet, de har høy arbeidsmoral og de vil i større grad enn menn være en drivkraft for forandring, sa Ahmed da han ga kvinner noen av de tyngste ministerpostene i fjor.

Så det er ikke alltid bare å gå ut og plante trær. Men kan man få kvinnene med på laget, er det håp.