Grunnloven gir oss en rekke rettigheter som staten har ansvar for å sikre, og som Stortinget ikke kan ta fra oss gjennom alminnelige lover, blant annet flere menneskerettigheter.

Kjernen i allemannsretten er at den sikrer alle og enhver rett til å ferdes i utmark, ta opphold i utmark og rett til enkelte former for sanking i utmark, uavhengig av eiendoms- og eierforhold. Retten innebærer at grunneiere må finne seg i, og respektere, at allmennheten på en hensynsfull måte ferdes og tar opphold i utmarksområder.

Allemannsretten er derimot ikke til hinder for at utmarksarealer som egner seg for ferdsel og friluftsliv omdisponeres til andre formål, som for eksempel hytteutbygging eller veier.

Forslaget er at det skal vedtas en ny § 111 i Grunnloven, som skal lyde «allemannsretten skal stå ved lag».

Forslaget gir grunnlag for å stille to spørsmål. For det første; er det behov for grunnlovsfesting av allemannsretten? For det andre; treffer forslaget med det som synes å være intensjonene bak forslaget?

Oppfatninger om at allemannsretten er en del av vår felles kulturarv, er det vanskelig å være uenig i. Allemannsretten er allerede i dag godt rettslig forankret. Det er ikke fremmet forslag for Stortinget de siste tiårene som har hatt til formål å svekke allemannsretten slik denne er nedfelt i friluftsloven.

Snarere har de forslagene som har vært fremmet, og som Stortinget til dels har vedtatt, medført en styrking av allemannsretten i friluftsloven. Også i annen lovgivning har hensynet til allemannsretten blitt styrket, som ved innføringen av barns rett til fiske på andres grunn i lakse- og innlandsfiskeloven.

Det som etter vårt syn derimot er en trussel mot utøvelse av friluftsliv, er lovlig nedbygging av arealer og ulovlig bruk av eiendommer. Nedbygging av arealer, som dermed går fra å være utmark til å bli innmark, skjer i relativt stort omfang.

Tettsteder vokser, nærskogen forsvinner. Nye veier bygges og legger beslag på, og deler opp, viktige friluftsområder. Det er altså primært arealene der det kan utøves allemannsrett som er under press.

I tillegg ser vi i praksis at kommunene, som den viktigste friluftsmyndigheten, ikke alltid prioriterer å følge opp ulovligheter. Vi sikter her til ulovlig bygging, ulovlig bruk og ulovlige stengsler. På denne måten innskrenkes også utøvelsen av allemannsretten.

Den foreslåtte grunnlovsbestemmelsen vil ikke endre på disse faktiske utfordringene. Forvaltningen vil selvfølgelig måtte legge vekt på en ny grunnlovsbestemmelse når de treffer vedtak og legger planer. Men det er ingen grunn til å tro at forslagsstillerne mener at grunnlovsfestingen skal medføre at kommunen ikke lenger kan vedta planer og gi tillatelser som resulterer i nedbygging av utmark.

Det presset vi ser på muligheten til å utøve allemannsretten kan Stortinget enklere og mer virkningsfullt gjøre noe med gjennom endringer i den ordinære lovgivningen. En grunnlovsbestemmelse kan her virke fordekkende, gjennom å skape et inntrykk av at det tas grep, mens det faktisk ikke skjer noe.

Dersom Stortinget skulle mene at allemannsretten er så viktig at den fortjener å bli «opphøyet» til en grunnlovsrett, vil vi peke på noen mulige fallgruver ved den foreslåtte ordlyden. Ordlyden i forslaget – «skal stå ved lag» – stanger mot den dynamiske tilnærmingen Høyesterett har hatt til sentrale bestemmelser i friluftsloven siden slutten av 1990-tallet.

Overordnede hensyn, systembetraktninger og formålsbestemmelsens ordlyd har gitt Høyesterett et handlingsrom. Dette handlingsrommet har Høyesterett benyttet til å gi friluftsloven et innhold som nok ikke svarer til det som var rettsoppfatning i 1957 da loven ble vedtatt, men som klart er mer i tråd med de signaler Stortinget har sendt gjennom lovendringer i friluftsloven og andre sentrale lover på arealforvaltningens område.

Forslaget kan utfordre en fortsatt dynamisk utvikling fra Høyesteretts side på dette rettsområdet. Videre omfatter begrepet «allemannsretten» mange ulike typer rettigheter. Alt fra tusleturer med termos i nærmarka til kommersiell turisme og næringsvirksomhet basert på bærplukking. Er det stortingsrepresentantenes ønske at alle de ulike rettighetene skal nyte like godt vern etter Grunnloven?

Slik vi ser det, er det den enkeltes ferdselsrett i fri natur som er det sentrale elementet i allemannsretten for folk flest, og en unyansert grunnlovsfesting av alle allemannsrettene kan svekke rettens kjerne. Kanskje dette forslaget er et eksempel på at den gode vilje kan virke mot sin hensikt?