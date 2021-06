Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen har de siste ukene dekket en debatt om registrering av arter i skog. Uenighetene om temaet har eksistert like lenge som registreringene selv. Som en del av forskningsprosjektet ECOREAL har vi ved NINA studert hvordan metodene for registrering har blitt en del av det politiske spillet om skogen. Resultatene viser at konfliktlinjene i slike spørsmål sammenfaller med skillet mellom skogbruksinteresser og miljøinteresser. Det er derfor et politisk valg hvilken kunnskap man lar være styrende i skogforvaltningen.

I kjølvannet av at Norge i 1993 ratifiserte Konvensjonen om biomangfold fikk tapet av arter og natur økt oppmerksomhet. En forutsetning for å stanse den negative utviklingen var mer kunnskap. For å kunne redde det biologiske mangfoldet måtte vi vite hvor det befant seg. Mangel på kunnskap ble til og med pekt ut som en direkte årsak til tapet. Derfor bestemte regjeringen, ved Miljøverndepartementet, seg for å etablere et kunnskapsbasert system for naturforvaltning.

To sentrale komponenter i modellen var opprettelsen av artsdatabanken og kartlegging av naturtyper for bruk i kommunal arealplanlegging. Kartleggingen ble værende hos Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Artsdatabanken ble opprettet som en etat under Kunnskapsdepartementet. Parallelt tok Landbruksdepartementet initiativ til skogbrukets egen satsing, kalt Miljøregistrering i skog (MiS), og viste til samme målsetning for kunnskapsbasert forvaltning.

Både naturtypekartlegging og MiS har altså kartlagt biologisk mangfold i skog. MiS utføres av skogbruket i forbindelse med hogst. Naturtypekartlegging utføres av feltbiologer for å informere kommuner og miljømyndigheter om hvor det biologiske mangfoldet befinner seg. Rene artskartlegginger har kommet i tillegg, både i regi av Artsdatabanken og som frivillige initiativ. Mens sistnevnte har fokusert på artene selv, har naturtypekartlegging og MiS fokusert på adressene for det biologiske mangfoldet, altså habitatene.

"Det uavklarte forholdet mellom vekst og vern danner et politisk klima hvor kamper mellom interessentene alltid er tilstede."

Til tross for ulike ansvarsområder har de ved flere tilfeller foregått på de samme arealene. Men forskjellige praksiser gir gjerne ulike resultater. Med dette utgangspunktet har forsvarere og praktikanter av metodene kritisert hverandre gjentatte ganger. Miljøorganisasjoner har hevdet at MiS-registreringene ikke avdekker biologisk verdifulle områder og at praksisen derfor ikke er egnet til å beskytte det biologiske mangfoldet. Tilsvarende har skogbrukets organisasjoner påpekt at resultater fra naturtypekartlegging forvirrer skogeiere og kan komplisere videre drift. Hvordan kan vi forstå denne pågående striden?

Hovedkonflikten i norsk skogforvaltning kan ses i lys av funnene fra den første maktutredningen, som fant sted mellom 1973 og 1981. Her observerte man at de grunnleggende interesseskillene ikke lenger gikk mellom privat- og offentlig sektor. Snarere var Norge preget av ulike interessegrupperinger som dannet allianser på tvers av denne skillelinjen, og dermed gjerne bestod av aktører fra både privat, offentlig og frivillig sektor. Videre var slike grupper gjerne i konflikt fordi de arbeidet for å realisere hver sine motstridende interesser.

Vi ser et lignende mønster i skogforvaltningen i dag. Mens skogsegmentet, bestående av landbruksmyndigheter, skognæring og diverse andre aktører ønsker å intensivere hogsten i norske skoger, vil miljøsegmentet, bestående av blant annet miljømyndigheter og miljøorganisasjoner, verne mer skog. Og slik MiS-registreringene er et samarbeid mellom aktører fra skogsegmentet, får naturtypekartleggingen tilslutning fra miljøsegmentet.

Kritikken fra hver side handler angivelig om kvalitet. Den ene metoden finner for lite biologiske verdier, mens den andre finner for mye. Men hvilke problemer skaper dette? Her begynner sammenhengen mellom kunnskap og politikk å tre fram: de involverte sidene opplever nemlig at den andres kunnskap står i veien for ens egne mål. Ifølge aktører fra miljøsegmentet står MiS i veien for målet om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Og ifølge aktører fra skogsegmentet står naturtypekartlegging og artsregistreringer i veien for målet om å øke avvirkningen. Det er dette motsetningsforholdet vi ser et eksempel på i debatten om artsregistreringer i skog.

En vellykket kunnskapsbasert forvaltning forutsetter stor grad av politisk enighet. Kampen om kunnskapen i skogen illustrerer at det motsatte er tilfellet i skogforvaltningen. Heller ikke regjeringen er enig med seg selv. Landbruks- og matdepartementet vil øke hogsten i norske skoger, mens Klima- og miljødepartementet vil øke vernet. I Norge skal vi med andre ord oppnå begge deler. Det uavklarte forholdet mellom vekst og vern danner et politisk klima hvor kamper mellom interessentene alltid er tilstede. Og med offentlige myndigheter på hver side, opplever begge at de har rett.

Det er enkelt å si at vi trenger mer kunnskap. Det er vanskelig å være uenig i at kunnskap er bra. Men kunnskap kan ikke erstatte politikk. Så lenge det eksisterer et uavklart forhold mellom hensyn til vekst og vern, altså to grunnleggende motstridende politiske mål, vil det høye konfliktnivået fortsette. Når kunnskapen dessuten reflekterer ulike interesser, blir hvilken kunnskap man lytter til et politisk valg. Vi trenger derfor en bredere debatt om hva vi ønsker å oppnå med fremtidens skogforvaltning.