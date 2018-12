Julenissen var jo også norsk en gang

For ikke mange år siden gikk vi nordmenn rundt og mente julenissen var norsk. Så - som lyn fra klar himmel - var plutselig julenissen fra Rovaniemi i Finland. Tenk om det samme skulle skje med brunosten? Tenk om det plutselig ble svensk!

Det er ikke Norvegia som er folkets favoritt, men brunosten. I en fersk undersøkelse sier syv av ti at det er brunosten som er Norges nasjonalost. Ei skive med brunost er det første vi vil ha etter å ha vært på ferie i utlandet.

Brunosten kommer i mange fasonger og farger - fra lysebrun til nesten svart, rund, rektangulær og firkantet. Og jeg er sikker på at mange har gode barndomsminner om brunost på nybakt brød eller på vafler.

Fanaosten stakk av med den gjeve førsteplassen i Oste-VM. Av alle ting ble brunosten fra Stordalen Gardsbruk nr. 2. Ikke bare ble den framsnakket av den amerikanske dommeren, selv den legendariske ostedommeren Mr. Mu fra Japan ga den høyeste score.

Hva om 1 prosent av 127 millioner japanere får lyst på brunost? Eller hva om de 4-5 millionene amerikanerne med norske aner plutselig fikk nostalgifeber og vil ha brunost? Da bør den være fra Norge.

Under finalen i Oste-VM ble det gjentatte ganger fremhevet at mange av ostene hadde oppnådd det internasjonale kvalitetsstempelet PGI - Protected Geographical Indication. PGI–merker viser at et produkt har beskyttet juridisk status a lá champagne fra Champagne.

I Norge har vi BB – Beskyttede Betegnelser - som innebærer samme juridisk beskyttelse med evigvarende enerett til bruk av navnet og med spesifikke krav om jordsmonn, klima, råvare, tradisjon, håndverk, etc.

Tine bør se og lære av hva Nortura har gjort i prosessen med å få beskyttet Fenalår fra Norge, som for øvrig nå både har oppnådd den norske og den europeiske beskyttelsen.

Produktet har en egenart og særpreg som bidrar til at maten og drikken direkte knyttes til stedet/regionen/landet i folks bevissthet og tiltrekker seg turister. Du har hørt om Parma i Italia, Rouqefort i Frankrike og Manchego i Spania? Nettopp av den grunn har Landbruks- og matdepartementet i stortingsmelding nr. 9/2011-12 påpekt at “Beskyttede betegnelser har et stort potensiale ifm å utvikle Norge som reisemål og matnasjon”.

Norge har 29 produkter med en slik beskyttelse, blant annet "Fenalår fra Norge", "Tørrfisk fra Lofoten" og "Ringerikspoteter". Brunosten har aner tilbake til 1600-tallet og er definitivt en tradisjonsost laget på den beste norske melken og laget av kunnskapsfulle mathåndtverkere. Summen av dette vil bli vernet gjennom en Beskyttet Betegnelse.

Brunosten er kåret til Norges nasjonalost. Hele 73 prosent av oss valgte brunosten på undersøkelsen fra Melk.no, til tross for at salget går nedover og utgjør bare 11 prosent av vår totale ostespising. Så med dette, samt omtalen fra Oste-VM friskt og med regjeringens manifest om Matnasjonen Norge i ryggen, bør vi nå få på plass en Beskyttet betegnelse på brunosten.

Prosessen er omfattende og lang – slett ingen quick wins. Vi er flere som må dra lasset sammen så jeg oppfordrer til følgende:

• Norsk Gardsost må samle brunostysteriene og faktisk se verdien av en slik beskyttelse for brunosten.

• Innovasjon Norge må på banen med økonomisk støtte i en slik søkeprosess.

• Reiselivsdestinasjonene må sammen med Innovasjon Norge faktisk begynne å bruke de 29 andre særegne norske produktene som allerede har en Beskyttet betegnelse i sin markedsføringe av Norge og de ulike reisemålene vi har, slik departementet skriver i sin strategi for opplevingar for einkvar smak: ”Nasjonalt må merkene bli aktivt brukt inn i synliggjeringa og marknadsføringa av Noreg som mat- og reiselivsdestinasjon”. Med et budsjett på 231 millioner må da dette la seg gjøre?

• Fylkesmennene må følge opp departementets visjoner når de lager sine landbruks- og matstrategier ellers blir ikke Norge den matnasjonen vi ønsker oss.

Ville du kjøpt brunost produsert i Japan?

Matmerk har den fremste juridiske kompetansen og erfaringen med å lose aktuelle lokalmatprodusenter og produsentnettverk gjennom prosessen. Jeg kan garantere at det ikke skal stå på oss for å få en beskyttelse av brunosten.

I år lander det over 500 charterflyvninger fra hele verden i Rovaniemi. Juleturisme er storindustri i Finland. Vi nordmenn vil alltid tenke at de tok julenissen fra oss. La nå ikke dette skje med brunosten.

Tenk om et av de store asiatiske markedene skulle bli fysen på litt brunost? Mr. Mu var ikke i tvil - han ga toppscore i finalen. Brunosten var hans favoritt og andreplassen i Oste-VM har allerede skapt mer interesse for denne norskeste av alle oster.

Brunosten fortjener å få sin rettmessige beskyttelse. Jul blir det jo tross alt, selv om julenissen har blitt finsk. Men ville du kjøpt brunost produsert i Japan?