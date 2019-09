Jordvern – gode forretninger

Hvert år ødelegges 12 millioner hektar, et areal som tilsvarer størrelsen på Norge, Sverige, Danmark og Finland til sammen. En tredel av verdens jordressurser anses av FN som moderat til høyt skadet. Styrer i dagligvarebransjen og hotell- og reiselivsnæringen må ta dette inn over seg.

Årsakene er for eksempel avskoging, overbeiting, intensivt landbruk, nedbygging og forurensing. Til sammen fører disse til en lang rekke ødeleggende prosesser:

• Tap av jord – erosjon.

• Pakking – reduksjon i porøsitet på grunn av trykk.

• Tap av organisk materiale.

• Tap av biologisk mangfold.

• Opphopning av salter og skadestoffer.

Disse prosessene reduserer jordas evne til å produsere mat- og fôrplanter av god kvalitet. Klimaendringer forsterker problemene. Vi blir stadig flere mennesker, og må øke matproduksjonen. Sett i lys av de galopperende ødeleggelsene av jordsmonnet, er denne befolkningsveksten ikke bærekraftig.

Jordsmonnet er grunnlaget for produksjon av mat, fiber og drivstoff. I tillegg regulerer jord vannkvalitet og klima. Likevel vurderes ikke jord som et investeringsobjekt. Tap og ødeleggelse av jord tas sjeldent inn som en faktor ved utredninger og risikoanalyser. Å bevare jord og sikre god jordkvalitet er en nødvendig dersom vi skal ha en bærekraftig fremtid.

Annonse

Mange sektorer ignorerer spørsmålet om jord fullstendig. Et hederlig unntak er landbruks- og skogsektoren, og til dels næringsmiddelindustrien. De skal ha honnør for sitt fokus på jordkvalitet og hvordan jordkvaliteten ivaretas som del av sitt bærekraftsarbeid.

I de fleste andre sektorer og bransjer, derimot, mangler det totalt.

Jord er av fundamental betydning for all industri som baserer sin produksjon på planter og dyr. Det vil si alt fra klær til legemidler, og i økende grad, energi. Produsenter, konsumenter, forsikringsselskaper og investorer blir alle negativt påvirket når avlinger slår feil.

At jord ikke allerede er inne i styrerommene, er nok mer et resultat av uvitenhet enn uvilje. Vannkvalitet og -regulering er på agendaen, mens jordas vanninnhold, som er av fundamental betydning i alt vanningsbasert landbruk og utgjør 75 prosent av menneskers bruk av ferskvann, er ikke det.

Jord av dårlig kvalitet holder dårlig på vann og gir dårlig vannkvalitet. Skadet jord øker risikoen for flom og gjør avlinger mer utsatt for tørke. Vannmangel er en stor og velkjent risiko for verdensøkonomien. Vannkrevende industrier jobber for eksempel gjennom WWF og lokaladministrasjon i land som Nepal og Mexico for å sikre vanningssystemer og bedre tilgangen på rent vann. De burde samtidig investert i driften av den lokale jorda for å sikre både kvalitet og mengden vann.

EUs vanndirektiv legger rammen for forvaltning av vann i hele EØS. I 2014 foreslo EU-kommisjonen et tilsvarende direktiv for jord, men det ble utrolig nok avvist. I FNs 17 bærekraftsmål nevnes jord i fire av dem. Jord nevnes blant annet i målet om en bærekraftig matproduksjon, men ikke i dem som skal sikre god vannkvalitet og stoppe klimaendringer.

Jordas rolle i klimasammenheng er lite forstått og undervurdert. Jord har globalt det største lageret av organisk karbon. På grunn av bruksendringer og dårlig forvaltning har mellom 42 og 78 gigatonn av jordas karbonlager gått tapt i løpet av de siste hundre årene. Det meste av dette karbonet er tapt som karbondioksid ut i atmosfæren. Det tilsvarer et sted mellom 5 og 15 prosent av det globale karbondioksidutslippet i samme periode.

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) består av de nasjonale vitenskapsakademiene i EU-land, Sveits og Norge, og skal fremme vitenskapelig rådgivning mot europeiske beslutningstakere. EASAC har laget en rapport som setter fokus på jord og jordas økosystemtjenester. Det Norske Vitenskapsakademi jobber for at jord kommer på agendaen. Videre bør jord komme inn i strategi- og investeringsplaner i det private næringsliv og inn i styrerommene.

Store aktører må kreve at jord og jordkvalitet tas hensyn til. Norske bedrifter som bør trekke jord inn i styrerommene, investere i forskning på og bærekraftig forvaltning av jord, er for eksempel dagligvarekonsern som Norgesgruppen og Rema, Bama, samt hotell- og reiselivsbransjen.

Investering i jord og god jordkvalitet vil sikre nok mat, ren mat, fiber, drivstoff, god vannkvalitet og et stabilt klima.

Kort sagt: God jordforvaltning er god business.