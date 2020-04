Jordskifteretten er viktig for mer effektiv utnyttelse av utmarka

Omkring 45 prosent av Norges landareal er utmark og kan brukes til beite. Beitebrukere konkurrerer imidlertid også med andre arealinteresser. For å finne gode fellesløsninger kan det kreves en ordning av bruken, på «jordskiftespråket» kalt bruksordning. Utmarksbeite gir grunnlag for lokalt produsert mat og vi har fått en påminnelse om hvor viktig utmarksressursene våre er. I forskingsprosjektet «Mot ei framtid for utmarksbeite» ser vi blant annet på hvordan interessemotsetninger mellom beitebrukere eller mellom beitebrukere og andre brukere av utmark kan løses. I jordskifteloven er det en rekke virkemidler som kan løse dette på en effektiv måte.

Vi kan dele sakene i jordskifteretten inn i tre hovedgrupper; rettsfastsettende, rettsendrende og skjønn. Hvis det er uenighet om rettighetsforholdene i utmarka kan det kreves en sak for jordskifteretten som kalles rettsutgreiing. Skulle det være uklare eiendoms- og rettighetsgrenser er det grensefastsettelse som er det rette virkemidlet. Disse sakene kalles med en fellesbetegnelse rettsfastsettende. Spørsmålet er ofte hvor stor andel eiendommen har i felles utmark etter den gamle skylda. Det kan være komplisert å finne ut, men resultatet av de rettsfastsettende sakene er at gjeldende rett mellom partene blir fastslått.

Det er viktig å være klar over at det ikke trenger å være tvist mellom partene for å kreve sak for jordskifteretten. Det er tilstrekkelig at det er uklare forhold. Det kan virke skremmende å kreve sak for jordskifteretten, men svært mange rettsfastsettende saker har sitt utgangspunkt i uklare rettsforhold og partene er på ingen måte i en rettslig tvist. De er gode naboer som har behov for en avklaring av rettighetsforholdene.

Noen ganger er det behov for å regulere forholdet mellom beitebrukere, etablere nye lag eller endre eksisterende lag. Dette kan behandles i en rettsendrende sak. Det finnes flere virkemidler i jordskifteloven som kan være aktuelle for å få til gode ordninger for beite eller løse konflikter i beiteområder. Det er for eksempel etablering av bruksordninger, lag med vedtekter som kan registreres i Brønnøysundregistrene eller fellestiltak.

En gjennomgang av beiteordninger i jordskifteretten har vist at det er store variasjoner i hva som er opp til behandling. Regulering av beite og gjerde henger nøye sammen og er tema i mange saker. I noen tilfeller er det en tvist om rettigheter som er utløsende. Etter at tvistene er løst lages det regler for hvordan fellesressursen skal forvaltes. I andre tilfeller kan det fremstå som uoverkommelig for rettighetshaverne å finne fram til felles regler fordi det er for mange eiendommer involvert. Vi har eksempler på saker som omfatter 100-200 eiendommer.

Beite inngår ofte som en del av et større utmarkslag, hvor veg, grus, jakt og fiske også blir regulert i samme lag og bruksordning. Hyttebygging kan være en direkte konkurrent til beite og det bør avklares slik at konflikter kan unngås.

For at jordskifteretten skal kunne ta en rettsendrende sak til behandling må det foreligge en utjenlig eiendomssituasjon og det må finnes virkemidler i jordskifteloven som kan endre det utjenlige og skape nytte. Det er partene i saken som må påpeke det utjenlige. Det gjøres i innledningen av saken.

Noe mange kanskje ikke er klar over er at alle eiendommer i en rettsendrende sak er vernet mot tap. Jordskifteløsningen skal ikke føre til at kostnadene og ulempene blir større enn nytten for noen eiendom eller bruksrett. Dette er en objektiv vurdering som gjøres av jordskifteretten og det er også en sikkerhet for at tredjemann ikke skal lide tap på grunn av jordskifte. Alle involverte eiendommer skal altså komme ut i null eller bedre etter jordskifte. Når det er sagt vil nok noen føle at de rent subjektivt har tapt ved jordskifte. Endring av eiendom og bruksretter setter sterke følelser i sving.

Den tredje gruppen av saker jordskifteretten behandler er skjønn. I denne sammenheng kan det være aktuelt å holde skjønn etter beiteloven, grannegjerdeloven eller servituttloven. Det kan for eksempel være erstatning for skade beitedyr gjør på avling og eiendom der de ikke har rett til å være. Det kan være spørsmål om fordeling av kostnader ved gjerdeplikt eller det kan være omskiping og avskiping av servitutter.

Det er stor variasjon i saksbehandlingstiden og mange har nok både hørt og erfart at jordskiftesaker kan ta lang tid. I det analyserte materialet er det imidlertid en klar tendens i retning av kraftig nedgang i saksbehandlingstiden. De to sakene med flest antall parter på henholdsvis 90 og 200 ble behandlet på 91 og 165 dager.

Forskningsprosjektets analyser så langt tyder altså på at jordskifteretten er en viktig bidragsyter for å tilrettelegge for en mer effektiv utnyttelse av utmarksressursene.