Problemet er at Mattilsynet ikke forstår hvor drepende Lauvås-skandalen er for den alminnelige tillit til Mattilsynet.

I en kronikk i Nationen 4. juni kommer Karina Kaupang, direktør i Mattilsynet, med en rekke påstander som må svares på. Kronikken i seg selv viser at Mattilsynet mangler situasjonsforståelse av Lauvås-skandalen.

I hovedtrekk bløffer den nye direktøren på 5 punkter knyttet til rettssikkerhet.

Påstand nr. 1: "Lauvås-skandalen er dyrevernnemndens skyld."

Det er ikke riktig, slik Mattilsynet forsøker å gi inntrykk av, at Lauvås-skandalen er Dyrevernnemndens skyld. Mattilsynet er overordnet dyrevernnemnden. Dyrevernnemnden er kun rådgivende med legmannsskjønn.

Under det aktuelle «skandaletilsynet» hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås var både seniorinspektør/dyrlege A i Mattilsynet og representant B for Dyrevernnemnden til stede og gjorde observasjoner. Mattilsynet, ved inspektør A, er ansvarlig for at observasjonene under tilsynet hos Lauvås var korrekte og etterprøvbare. Det var de ikke. Der startet Lauvås-skandalen.

Det er ovennevnte tilsynsrapporten Dyrevernnemnden leser opp når Lauvås senere filmer, og dokumenterer at innholdet umulig kunne stemme. Lauvås-skandalen er Mattilsynets ansvar alene.

Kaupang foreslår gransking av ansvarsforholdet mellom Mattilsynet og Dyrevernnemnden. Det er en tåkelegging. Det er en ukultur i Mattilsynet som er problemet.

Påstand 2: «Vi følger forvaltningsloven»

Nei, direktør Kaupang, Mattilsynets følger ikke forvaltningsloven under tilsyn. Det er enten løgn eller manglende forståelse av hvordan Mattilsynet driver sine tilsyn. Lauvås-skandalen er ikke en enkeltstående svikt, fordi Mattilsynet som regel ikke skriver rapport samtidig med tilsynet.

Hvis Mattilsynet hadde fulgt forvaltningsloven § 15 om skriving av protokoll samtidig med tilsynet ble avholdt, hadde Lauvås-skandalen vært umulig. Observasjoner som angivelig ble gjort ville da ha vært nedtegnet, og Lauvås hadde også signert på protokollen til Mattilsynet, eventuelt kommet med egne kommentarer. Han kunne også ha sikret motbevis for Mattilsynets anklager/ observasjoner.

Dersom bonden skriver rapport og ber Mattilsynets inspektører eventuelt gjøre tilføyelser og signere, nekter Mattilsynets inspektører konsekvent å signere. Det foreligger en mengde bevis for slik praksis. Skal vi spille lydopptak, Kaupang?

Påstand 3: «Bøndene er ikke rettsløse fordi de får mulighet til å kommentere og komme med innspill til tilsynsrapport før vedtak.»

Nei, bonden har ikke mulighet til å sikre bevis, fordi han kjenner ikke anklagene. Tilsynsrapport og forhåndsvarsel av vedtak kommer sjelden før 1-3 måneder etter tilsynet fant sted. Først da får bonden innsyn i Mattilsynets anklager mot ham.

Hvordan ser Kaupang for seg at bonden skal kunne forsvare seg mot påstander om en «skitten ku» eller en «syk kalv» observert 1-3 måneder tidligere? Bilder av friske og raske kalver 1–3 måneder etter observasjon, er ingen bevis for at kalvene ikke var «syke og avmagret» den gang. Med måten Mattilsynet - ulovlig - har innrettet tilsynspraksisen på, blir dermed retten til kontradiksjon helt illusorisk.

Sendrektigheten på 1-3 måneder før tilsynsprotokoll er strid med forvaltningslovens § 11a. Forvaltningens plikt til å avgjøre saker «uten ugrunnet opphold». Utover tre uker skal bonden varsles om forsinkelse, årsak og når en kan forvente avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 11a. Det er ikke tilstrekkelig at saken «forhåndsvarsles» I løpet av 1–3 måneder, den skal avgjøres innen 3 uker.

Rapportene blir derfor etablert faktum, fordi mulighet til å fremskaffe motbevis er gått tapt. Bondens uttalelsesrett er verdiløs. Gjør Mattilsynet dette med vilje?

Påstand 4: "Våre inspektører skal føre tilsyn etter det til enhver tid gjeldende regelverket, uten å legge andre holdninger til grunn."

Kaupang avviser ikke at enkelte inspektører I Mattilsynet har antipatier mot hold av produksjonsdyr. Kaupang nekter imidlertid for at slike antipatier kommer til uttrykk ved utøvelse av inspektørrollen. Er det noe spesielt med ansatte i Mattilsynet som klarer skille private antipatier fra det profesjonelle liv?

Direktør Kaupang må forstå at enkelte holdninger og antipatier er ikke forenlig med å ha en tilsynsoppgave på vegne av det offentlige.

Forvaltningsloven § 6 andre ledd hjemler habilitet. Kort fortalt må det ikke hefte noe med vedkommende inspektør som gjør at utenforstående, om de hadde visst om dette, ikke ville ha tillit til at tilsynet ble utført upartisk.

Det skaper habilitetsproblem når flere av inspektørene har antipatier mot hold av produksjonsdyr. For eksempel har ansatte i Mattilsynet gitt klart uttrykk hva de mener pelsdyrhøringen.

Utelivsbransjen ville ikke hatt tillit til en skjenkekontroll bestående av medlemmer som er med i avholdsbevegelsen. Bønder kan på samme måte ikke ha tillit til ansatte i Mattilsynet som sympatiserer med Noah, Dyrevernalliansen eller tilsvarende organisasjoner.

Påstand 5: "Bøndene har klageadgang."

Det foreligger ikke noen reell eller lovlig klageadgang for vedtak gjort av Mattilsynet. Direktørens påstand er derfor feil.

I dag skjer klagebehandling ved at Mattilsynet behandler klager mot Mattilsynet, og avgjør klagene med endelig virkning. Loven sier at klagen skal fremmes til «overordnet organ», jf. forvaltningsloven § 28. «Regionkontoret» fører tilsyn og fatter vedtak. «Hovedkontoret» behandler klager på vedtak fattet av «Regionkontoret».

I dyrevelferdsloven med forskrifter angir man Mattilsynet som ett og samme organ, altså står det ingenting ting om verken «Regionkontor» og «Hovedkontor». Da er de heller ikke over- eller underordnet hverandre i rettslig eller faktisk forstand på noen som helst måte.

Mattilsynet er heller ikke registrert som «hovedkontor» og «regionkontor» i Brønnøysund registrene. Mattilsynet er registrert som ett og samme organ/rettssubjekt, nemlig Mattilsynet.

«Overordnet organ» er ifølge forvaltningsloven § 28 Landbruks- og matdepartementet og landbruksdepartementet. Det er departementet som er klageorgan for vedtak fattet av Mattilsynet, ikke «Hovedkontoret.

Bøndene er i lys av dette rettsløse i møte med Mattilsynet.