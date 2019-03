Ja, vi må være nyskapende

Hilde Havro har faktisk mye rett; Synnøve Finden må være innovative og nyskapende, produsere oster som smaker godt, og utvikle produkter som forbruker etterlyser. Vi er helt enig. Det er helt avgjørende for oss å være kreative og nyskapende når vi konkurrerer mot en gigant som har fått bygge seg opp gjennom generasjoner godt beskyttet av monopolet.

Derfor var Synnøve Finden først ute med revet ost i Norge, vi var først med å lansere de helt magre ostene. Derfor har Synnøve Finden lansert en helt ny serie smaksrike oster produsert i Namsos med melk fra Namdalen, og utviklet en brunost, Gudbrand, som vi produserer i tradisjonell gryte og som 7 av 10 forbrukere sier smaker best. Det var også Synnøve Finden som vekket et sovende norsk yoghurt marked.

Synnøve Finden er i dag som fra første stund den uredde og kreative som tør å ta spranget og utfordre det eksisterende der ingen andre tør. Dette er arven vår fra Synnøve Finden selv – kvinnen, gründeren og den uredde utfordrere som aldri kompromisser på smak. Vi skal fortsette og utfordre, forbedre og bringe nye opplevelser til norske forbrukere.

Vi har kommet et godt stykke allerede. I store markedsundersøkelser med blindtester skårer våre oster best. Vi får stadig terningkast 6 for Gudbrand, vår Vellagret Gouda, på lettostene og den nye Namdalsosten. Alt dette gjør at vi i dag foredler over 150 millioner melk fra norske kuer. Synnøve Finden kjøper nesten all melken fra de mange melkegårdene i Østerdalen og Trøndelag.

Hun har rett, Hilde Havro, vi må være nyskapende. Vi er helt sikkert ikke helt i mål, men jammen har vi mye å være stolte av.

Vi liker ikke diskriminering og vil fortsette å kjempe for like vilkår.

Hun tar dessverre feil når hun snakker om hva vi jobber for og mot.

• Synnøve Finden har ikke kjempet for subsidier til melk og yoghurt. Synnøve Finden har kjempet for like vilkår slik at vi kan starte med produksjon av melk og yoghurt. To rettsinstanser har gitt oss medhold i at vi har blitt diskriminert. Vi har derimot ikke fått erstatning for diskrimineringen. Vi oppfatter at det er en grunnleggende rett å kjempe mot diskriminering. Hilde Havro mener muligens noe annet. Røros-meieriene får nå det samme som Q-meieriene. Det hadde de ikke fått uten at vi hadde gått til sak mot staten.

• Synnøve Finden mener ikke melkeprisen er for høy, vi mener den er ulik for de ulike aktørene. Alle betaler det samme til Tine råvare. Det stemmer. Det er ikke Tine råvare som er ansvarlig for å fremme konkurranse innen meieri i Norge. Heldigvis. Det er det myndighetene som er og de har diskriminert og fortsetter med å diskriminere for ulike anvendelser av råmelken. Vi liker ikke diskriminering og vil fortsette å kjempe for like vilkår for alle og uansett hva man produser.

• Og nei, distribusjonstilskuddet har ingenting med egne melkebønder å gjøre. Q-meieriene får kun distribusjonstilskuddet for råmelk til konsummelk, mao ikke til yoghurt eller andre produkter. De synes vi de, og alle andre utfordrere, burde få.

I Norge har vi den pussige situasjonen at Stortinget har vedtatt at konkurransen ikke er god nok i meierimarkedet, samtidig som politikerne gjør lite for å endre det. Tine er like superdominerende innenfor alle områder som for 10 år siden med ett unntak; drikkemelk.

På drikkemelk har politikerne sørget for at Q får en feilretting på ca. 77 øre/l for den melken de kjøper fra Tine Råvare. Synnøve Finden har en feilretting på 27 øre/l for melk til ost. Tine har samme pris for både drikkemelk og ost. Disse 77 øre/l som Q kan bruke til markedsføring, innovasjon og satsning ellers, gjør at konkurransen på drikkemelk er virksom og Q tar markedsandeler. Det er sikker bra med kreativitet også, men 50 øre ekstra pr liter gir også helt sikkert konkurransekraft.

Politikerne og embetsverket har funnet verktøyet for å skape konkurranse innen drikkemelk. Nå venter vi spent på at de tar det i bruk også for ost og yoghurt, og skaper like vilkår for alle. Tenk hvilken skaperglede vi får da når alle kan få lov til å være nyskapende og kreative med det samme utgangspunktet og de samme mulighetene.

Det Hilde Havro kanskje ikke vet er at det er omtrent de samme menneskene som jobber med Synnøve Finden og Sørlandschips. Slik er det i små selskaper som må prøve å få ressursene til å rekke lenger. Sørlandschips vinner innovasjonspriser og har nesten doblet markedsandelen på potetchips siste 10 år. Chipsmarkedet i Norge totalt har nesten doblet seg. Konkurranse med like vilkår i potetchipsbransjen fungerer til glede for både bønder, konsumenter og konkurrenter. Vår økning alene har ført til nesten en dobling av potetvolumet fra våre dyrkere de siste fem årene.

Synnøve Finden satser friskt. Vi kjører på med nye gode oster og nye typer produkter.

Og, ja, vi mener fortsatt vi kunne levert enda flere norskproduserte meieriprodukter hvis vi ble gitt muligheten. Og, ja, det beste hadde vært hvis vi slapp å gå veien om rettsvesenet for å få det til.