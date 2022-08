Inntektssystemutvalgets tilrådinger ødelegger for det grønne skiftet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mandag la det regjeringsoppnevnte Inntektssystemutvalget frem NOU 2022:10 «Inntektssystemet for kommunene». Utvalget mener deler av inntektene til vertskommuner for fornybarkraftutbygging må legges inni inntektsutjevningssystemet, slik at disse fordeles på alle kommuner og slik sikrer lik tjenesteproduksjon i alle kommuner.

Stikk imot tilrådinger i andre nylige NOU-er der man foreslår en videreutvikling av vannkraftregimet til å gjelde også annen naturressursbruk. Stikk imot den forståelse stadig flere, også i energi- og industribransjen, har for at kommunene må ha egne langsiktige og forutsigbare inntekter på naturressursbruk for å nå fornybarmålene. I en tid der vi trenger mer fornybarkraft, er Inntektsutvalgets tilrådinger umusikalske.

Utvalget foreslår også flere andre endringer i inntektssystemet – som jeg ikke skal gå nærmere inn på - enn de som angår kraftinntektssystemet. Derfor kommer noen kraftvertskommuner med de samlede foreslåtte endringer på inntekts- og utgiftsutjevning, likt eller litt bedre ut totalt sett enn i dag, mens flere kommuner taper store inntekter totalt sett.

Å røre ved de lovfestede direkteinntekter til kraftvertskommunene er å regne for et brudd på samfunnskontrakten mellom storsamfunn og lokalsamfunn, denne som har gjort at over 200 kommuner ser seg tjent med å tåle lokale naturinngrep for industri og kraftproduksjon.

Det gir ingen forutsigbarhet og langsiktighet for kommunene, og dermed ingen grunn for å akseptere fremtidig lokal naturressursbruk, dersom kommunal andel av verdiskapingen kan fjernes etter forgodtbefinnende.

For bare tre år siden foreslo også Kraftskatteutvalget endringer i vannkraftregiment. Da stod vertskommuneorganisasjoner, en samlet kraftbransje og miljøbevegelsen sammen om å kreve forslagene skrinlagt, og Solberg-regjeringen fulgte opp.

For øvrig – akkurat som Kraftskatteutvalget gjorde i 2019, velger også Inntektssystemutvalget helt bevisst å se bort fra krafteierkommunenes enorme inntekter. Krafteierkommunene er i stor grad byene. Utvalget skriver: «Kommunenes utbytteinntekter fra eierskap i kraftsektoren kan etter utvalgets vurdering ikke likestilles med naturressursinntekter som naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft.»

"Å dreie inntektssystemet mer over på rammeoverføring på bekostning av direkteinntekter fra egne ressurser, er utdatert tankegods."

Å dreie inntektssystemet mer over på rammeoverføring på bekostning av direkteinntekter fra egne ressurser, er utdatert tankegods. Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at man vil bruke utredninger og tilrådinger fra de av Solberg-regjeringen oppnevnte Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget. Disses NOU-er har en helt annen tilnærming enn Inntektssystemutvalget.

Et enstemmig Distriktsnæringsutvalg fastslo følgende: «Inntektssystemet må gi distriktskommunene tilstrekkelige insentiver for å legge til rette for verdiskaping. Det bør legges til grunn et ytelse-mot-ytelse-prinsipp der vertskommunene får noe igjen for å stille naturen til disposisjon for storsamfunnet.

Skattesystemet er for kraftkommunene et sterkt insentiv til å samtykke til og legge til rette for betydelige naturinngrep og til å ta vare på kraftproduksjon. Dersom vertskommunene kunne forvente en større andel av fremtidige skatteinntekter fra for eksempel vindkraftsektoren, er det grunn til å tro at de i større grad ville lagt til rette for denne typen næringsvirksomhet».

Fremfor å endre på det som har vært og er en suksessfaktor, burde man heller overføre grunnprinsippene fra vannkraftregimet til annen naturressursforedling. Men utvalget nevner overhodet ikke eventuell beskatning av annen naturressursbruk – for eksempel mineraler og solkraft.

Innspillet fra Utmarkskommunenes sammenslutning USS og flere store hyttekommuner om å integrere deltidsinnbyggerne i inntektssystemet, velger utvalget også bevisst å se bort fra: «Kommuner med mange fritidsinnbyggere har selv valgt å legge til rette for utbygging av fritidsboliger. Kostnader forbundet med dette bør dermed ikke betraktes som ufrivillige kostnader og bør ikke omfattes av utgiftsutjevningen». Hvordan hadde det slått ut dersom man skulle legge et slik prinsipp til grunn også for bykommunene?

Overføringer og utjevninger skal sørge for mest mulig like levekår over hele landet, men verdiskaping basert på egne krefter og egne ressurser fra naturen er en grunnleggende del av lokaldemokratiet. Det er et helt avgjørende incentiv for kommunene til å støtte opp om nasjonale mål for fornybarutbygging og næringsutvikling av ulik karakter, dersom man lokalt er sikret rettighetsfestede, langsiktige direkteinntekter gjennom konsesjons- og skattelovgivningen.

Dersom Inntektssystemutvalgets forslag følges, vil det ødelegge for det vi virkelig trenger nå, grønn omstilling og mer og raskere fornybarutvikling. Stortinget må derfor fortest mulig skrinlegge NOU-ens forslag om endringer i kraftinntektssystemet, og heller få fortgang i utvikling av lovfestede ordninger som sikrer lokalsamfunnene langsiktige inntekter fra annen naturressursforedling – slik får vi til grønt skifte.