Er motorveg gjennom verneområde øvst på ønskelista, Senterpartiet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sju månader før lokalvalet starta finansminister og partileiar Trygve Slagsvold Vedum og eit knippe lokale ordførarar ein heilsvart valkamp for Senterpartiet på ein Biltema ved Lillehammer. Fanesaken? Fire felt med asfalt gjennom verna natur.

Her er tre grunnar til at du burde gjere opprør, du som gjer deg klar til valkamp for Senterpartiet.

For det første er det eit sjansespel å gå inn i valkampen med miljøtruverd i minus. Ved stortingsvalet i 2021 svarte heile 30 prosent av veljarane at «miljø og klima» var den klart viktigaste saka for dei. I haust bidrog miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til å hale i land ein ny og forpliktande naturavtale.

Noreg hadde tatt plass i koalisjonen av meir enn 100 land som ønska å gå ut av naturtoppmøtet med ein avtale som forplikta, og slik vart det. Men dei som vil berge naturen, må gjere det i praksis, ikkje berre på papiret.

Berre nokre minutt før FN banka gjennom Naturavtalen, kunngjorde Miljødirektoratet at dei var einige med Naturvernforbundet og Lågendeltaets Vener: Det er ikkje i samfunnet si interesse å bygge ny motorveg gjennom eit av Noregs største og viktigaste våtmarksområde, når prosjektet går i dundrande samfunnsøkonomisk minus og legg opp til ein kapasitet ein slett ikkje treng før i 2045 – om trafikken skulle fortsette å vekse inn i æva.

Det er denne avgjerda regjeringa no gjer om på. Det same direktoratet som sa nei til vegen, skal no greie ut om Kongen i statsråd kan endre verneforskrifta for å sleppe firefeltsvegen gjennom. Dei får berre nokre veker på seg, og svaret bør helst bli «ja». Kvifor hastar det sånn, Vedum?

Kan dine eigne ha innbilt deg at det er slik dei vinn valkampen lokalt, ved at spaden er i jorda omtrent før valnatta? For alle med våtmark på eigen grunn må det kjennest absurd kva regjeringa tillét når det er snakk om motorveg og ikkje matproduksjon.

Annonse

Det andre problemet med E6-saka for partiet med ein finansminister på topp, er at ny motorveg er eit pengesluk. I 2020 låg rekninga for 2,3 mil ny firefeltsveg forbi Lillehammer på 12 milliardar kroner. Kva vegen vil koste med auka straum- og råvareprisar, veit berre Nye Vegar, om nokon.

Regjeringa har signalisert ein slankare, grønare og billegare kurs for vegpolitikken framover, med mindre motorvegutbygging og meir vedlikehald, rassikring og trafikktryggleik på fylkesvegnettet over heile landet, inkludert stader på Vestlandet og i Nord-Noreg der det er langt til næraste firefelts veg.

Leiar for transport- og kommunikasjonskomiteen Erling Sande (Sp) har gått i bresjen for denne kursendringa, av omsyn til miljø og milliardane vi kan få så mykje tryggleik for om vi ikkje brukar dei opp på motorveg på Austlandet. Skal vi få meir pengar til viktige formål i ei krevjande økonomisk tid, må vi endre motorvegplanane snarast.

E6 forbi Lågendeltaet ligg først i kø, trass i at heile strekket som no skal skiftast ut har éi rundkøyring og elles planfrie kryss, ikkje har hatt alvorlege ulukker sidan midtdelaren vart sett inn ved Biri, og tett trafikk berre i utfartshelger.

Kvifor er det så viktig å byggje vegen så brei og rask akkurat her, når standarden både sør og nord for strekket er 2-/3-felts med midtdelar? Den tredje grunnen til at framsynte hovud i Senterpartiet burde dra i bremsen, er at vegprosjektet vil gi press på firefelt og 110 km/t oppover heile Gudbrandsdalen, fordi ein ønskar å unngå standardsprang på vegnettet.

Skal vi byggje ny motorveg både sørover og nordover, er det eit pengesluk av dimensjonar, men òg ein alvorleg trugsel mot matjorda.

2021 var første året Noreg nådde jordvernmålet: Med ei nedbygging motsvarande 416 fotballbaner haldt vi oss innanfor målet om ikkje meir enn 3000 dekar tapt matjord. Det er berre 3 prosent av landarealet som egnar seg til dyrking av mat, og den jorda må vi ta vare på for framtida.

Traseen Lillehammer kommune valde for E6, var den av ni alternativ som vil koste mest matjord med rundt 200 dekar, men det største problemet er altså vegen vidare. Når regjeringa ikkje sett ned foten i denne saka, er eg redd det aukar presset på matjorda andre stader der motorvegplanar trugar store mengder matjord, som i Levanger i Trøndelag og Nes i Viken.

Skal vi berge denne jorda, må vegmyndigheitene få tydeleg instruks om ei ny retning før all asfalten er rulla ut over våtmark og åker.