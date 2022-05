Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter annen verdenskrig har det vært et stadig tilbakevendende problem at inntektene i jordbruket er blitt hengende etter inntektsutviklingen ellers i samfunnet. Problemet i et nøtteskall er at når folk har spist seg mette (som en heldigvis gjør i Norge), er det liten plass for større matproduksjon.

Produseres det mer melk, kjøtt, poteter med mer kan det bare selges til en lavere og ulønnsomme priser. Bedrifter i andre næringer kan ekspandere ved å utvikle nye produkter og tjenester.

På 1950-tallet førte produktivitetsframgangen til et melkeoverskudd som presset priser nedover og inntektsutviklingen hos melkeprodusentene stagnerte. Løsningen den gang var som i andre næringer, omlegging fra melkeproduksjon til kornproduksjon på Østlandet og i Trøndelag som markedet hadde behov for.

Men mange melkebruk gav også opp jordbruket. På 1970-tallet var det nevnte inntektsgapet tilbake og førte til Hitra-aksjonen. Et viktig element i aksjonen var også at bygde-Norge nå var sterkt svekket av de mange nedlagte brukene.

Våre politikere vedtok da at siden markedskreftene ikke hadde klart å sikre lik inntektsutvikling i jordbruket og industrien, skulle stortinget ved hjelp av en planøkonomisk modell sørge for det: Modellbrukberegninger skulle heretter vise støtten til ulike bruk og driftsformer for å følge med inntektsutviklingen i industrien.

Inntektsmålet var ikke lenger en politisk utfordring, men var blitt et byråkratisk regnestykke. Da dette heller ikke viste seg å gi inntektslikhet over tid, fikk vi på 1990-tallet tilbake en markedsorientert jordbrukspolitikk, men som nå gav bonden status som en entreprenør som selv hadde ansvaret for å sikre seg de nødvendige inntekter.

Denne nye markedsorienteringen hadde også som formål å styrke den internasjonale konkurranseevne til jordbruket og være forberedt på de kommende WTO-forhandling-ene som en antok ville svekke grensevernet til norsk jordbruk.

I Stoltenberg II-regjeringen (2005-2013) var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blitt mer kritiske til å effektivisere jordbruket og forsto at en måtte være varsom med å trappe opp inntektene til jordbruket ved å øke prisene på melk, kjøtt og så videre, for som landbruksøkonomene hadde påvist, ville det stimulere til økt produksjon, teknologisk nyvinning, overproduksjon og prisfall.

Samtidig var regjeringen opptatt av at den svake internasjonale konkurransekraften til norsk jordbruk, og ønsket en effektivisering av sektoren når det gikk i retning av at grensevernet for jordbruket måtte avvikles. Resultatet ble at jordbrukspolitikken ble hengende i lufta uten klar retning.

Etter harde forhandlinger ble det mulig i den nye WTO-avtalen å støtte jordbruket over statsbudsjettet når dette kunne skje på en måte som ikke stimulerte til økt produksjon.

Den såkalte blå boks var særlig interessant for Norge da den gav muligheter for tiltak som støttet det multifunksjonelle jordbruket, det vil si at vi kunne ha et jordbruk over hele landet, sikre god matvareberedskap, gi muligheter for småskala jordbruk, ta vare på kulturlandskapet og lignedne.

Men det krevde fleksibilitet i virkemiddelbruken; i tillegg til en grunnpris til bonden per enhet produsert, måtte en ha utbetalinger helt uavhengig av produsert melk, kjøtt, poteter og grønnsaker, blant annet til geografisk sone (i tilfelle distriktspolitikk), etter bruksstørrelse (for å støtte småskalaproduksjon), etter driftsform (hvor en kunne støtte økologisk drift) med mer.

Dette krevde penger over statsbudsjettet - og hva mente skattebetalerne om høyere skatter? De fleste politikere mente nok at manglende vilje til å betale skatt gjorde det politisk vanskelig å utnytte disse virkemidlene, som WTO-avtalen nå aksepterte.

Dessuten ønsker bøndenes egne organisasjoner, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, at betaling måtte komme som et resultat av bondens arbeid (bonden ønsket ikke å få trygd). Det beste uttrykk for bondens arbeid, ble det hevdet, er produsert mengde av melk, kjøtt, poteter og så videre. Følgelig ønsket disse organisasjonene at mesteparten av overføringene måtte komme som en øking i produktprisene.

Som forarbeidene til jordbruksoppgjøret nå i 2022 demonstrerer: Inntektsgapet mellom jordbruket og andre næringer eksisterer fortsatt. Den sterke prisstigning på råvarer som jordbruket bruker har forsterket gapet.

Men problemet er i hovedsak det samme som vi har slitt med i hele perioden etter annen verdenskrig; sterk teknologiutvikling, økt produktivitet, økt produksjon av melk, kjøtt med mer og stagnerende priser.

Foregangsbøndene som ligger i front når det gjelder teknologisk innovasjon, bruk av kraftfôr, leie av arealer øker produksjonen og klarer med nød å øke inntektene tross tendenser til overproduksjon og fallende / stagnerende priser.

De andre øker ikke sin produksjon, men møter fallende /stagnerende priser og får inntektstap / inntektsstagnasjon. Det gir avgang fra jordbruket, fraflytting fra distriktene, sentralisering av matproduksjonen samt enorme kapitalbehov på de gårdsbrukene som kjemper for å overleve, men som det er svært krevende å oppfylle og får ungdom til å betenke seg – og som på sikt kan gi konkurser og true stabiliteten i næringen.

Konklusjonen på denne gjennomgangen av norsk jordbrukspolitikk er følgende: Det er ikke nok å øke overføringene til jordbruket - og få økte priser på melk, kjøtt grønnsaker og lignedne Skal vi få et jordbruk:

* med produksjon over hele landet,

* høy grad av sjølforsyning,

* driftsformer som gir et vakkert kulturlandskap,

* jordbruk forenlig med regjeringens miljø- og klimamål,

* stoppe industrialiseringen og et fabrikkmessig jordbruk

må vi bruke andre tilskuddsformer enn høyere produsentpris på melk, kjøtt og så videre.

Vi må målbevisst utnytte såkalt blå boks ordninger som ikke gir overproduksjon, for eksempel areal- og kulturlandskaps-tilskudd, tilskudd til utmarksbeite, tilskudd gradert etter bruks-størrelse og region, tilskudd til økologisk driftsform.

I dag er det cirka 50 forskjellige støtte- og tilskuddsordninger i jordbruket. Det er en voldsom overdrivelse av muligheten for en finstyring av jordbruket. Mange av disse ordningene kan saneres og erstattes av ovennevnte tilskudd.