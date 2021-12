Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Eit forskingsprosjekt i regi av Telemarkforsking og NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) – «Tradisjon og destinasjon» – går rett inn i det dagsaktuelle temaet hytteopprør, som handlar om fjellbygder, hytteturisme og villreinproblematikk.

I prosjektet «Tradisjon og destinasjon» ser ein på strategiar for ei meir berekraftig utvikling i store hyttekommunar i fjellområde med villrein. Prosjektet byggjer på to store spørjeundersøkingar om bruken av Hardangervidda samt arbeidet med GPS-merking av villrein som har gått føre seg heilt sidan 2001.

Der finst ei mengd med data i forskingsmiljøet om villrein og folk, no handlar det om å gjera eit djupdykk i spørsmålet om kva kommunane faktisk kan bidra med slik at lokale folk så vel som hytteturistar får moglegheiter til å realisere det gode liv både i bygda og i naturen er eit meir Og det utan at det går ut over villreinen.

Prosjektet starta opp i 2019 som eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje kommune, Telemarkforsking, Norsk villreinsenter og NINA, og blir finansiert av Miljødirektoratet.

Tittelen på prosjektet «Tradisjon og destinasjon» handlar om møtet mellom bygdas produksjonslandskap og det nye fritidslandskapet hytteturismen kjem med. Hovudfokuset er på sosial berekraft i kommunar med mykje hyttebygging, og grunnen til at dei valde dette utgangspunktet, er eit aukande konfliktnivå knytt til hytteutbygginga.

Alle erfaring viser at det er viktig at aktørane har tillit til kvarandre for å finne gode løysingar. Det hjelper ikkje med god kunnskap viss det ikkje er tillit til kommunen og til dei som skal setje inn tiltaka. Eit eksempel er regulering av ferdsel, som stenging av løyper og vegar.

"Eit høgt konfliktnivå kan føre til at folk sluttar å samarbeide for å finne gode løysingar og til og med kan boikotte gode tiltak."

Ein er avhengig av at folk følgjer desse tiltaka frivillig. Eit høgt konfliktnivå kan føre til at folk sluttar å samarbeide for å finne gode løysingar og til og med kan boikotte gode tiltak.

Prosjektet har fått eit ekstra alvor over seg i og med at villreinen no er raudlista. Både arealendringar og auka sjukdomstrykk med fotròte, svelgbrems og no til sist skrantesjuke, gjer at det hastar med å få på plass ei meir berekraftig forvaltning av villreinen.

Annonse

Vinje kommune initierte prosjektet for å få meir kunnskap om korleis kommunen kan arbeide for eit breiare fokus på verdiskaping på villreinens premiss. Rett etter prosjektstart kom «hytteopprøret i Rauland» eit opprør frå grasrota mot det ein kallar «ukontrollert hyttebygging».

Les også: MDG ber regjeringa beskytte villrein mot hytteutbygging

Dette opprøret kom i samband med revidering av ein kommunedelplan for eit planlagt hytteområde. Då hadde folk noko å mobilisere mot, noko som viser at planprosessar fungerer demokratisk og i tråd med slik ein har tenkt at plan- og bygningsloven skal fungere. Erfaringa så langt er at kommunen har fylgd opp dette på en veldig god måte.

Dette hytteopprøret har spreidd seg til fleire andre fjellkommunar, noko som har ført til merksemd frå media i fleire område, til dømes Hallingdal og Valdres. Og med villreinens inntog på raudlista har dette forskingsprosjektet diverre har fått endå meir aktualitet.

Planen er å arbeide vidare med fleire kommunar i 2022. I svært mange av bygdene som ligg opp mot villreinfjellet, har ein satsa stort på hyttebygging, ofte i mangel av andre moglegheiter.

Regjeringa har òg sjølve vore med på å fronte nettopp naturbasert turisme som ei næring i fjellbygdene. Ein må sjå dette i samanheng med større samfunnstrendar: Distriktskommunar opplever fråflytting, dei mister viktig offentleg funksjonar, butikk og skule blir lagt ned.

Kommunane har ei stor utfordring i å balansere ulike omsyn i utmark og er under press frå fleire kantar. Ein treng òg eit større fokus på dei spesielle utfordringane hytteturismen fører med seg.

Bruken av hyttene har endra seg, folk brukar hyttene meir, ein er på veg inn i eit slags tobustads-samfunn. Kommunane må difor tenkje nytt om hyttebuarane sine, og hyttelandsbyane må difor inkluderast i den lokale stadutviklinga.

Det finst lite forsking på dei sosiale verknadane av hytteturismen. Forskarane bryt med andre ord nytt land med dette prosjektet.

Det er meir viktig enn nokon gong å rette fokus mot villreinen og den plassen dette dyret òg har i fjellbygdenes identitet, både historisk og i dag. Mennesket og reinen har ei historie som strekkjer seg tusenvis av år tilbake i tid i landet vårt.