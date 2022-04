Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Krigen i Ukraina har auka fokuset på vår eigen matvareberedskap. Viss gardane i låglandet skal kunne produsere meir korn, må dei delane av landet som eignar seg best til grasproduksjon nyttast til dyrehald som gjev kjøt og mjølk.

Over heile landet har svært mange gardar selt ut utmarka si til hyttetomter i løpet av dei siste tiåra. Det tyder at komande generasjonar ikkje har nokon stad å ha dyr på beite. Utmarka representerer ein stor del av matvaresikkerheita vår.

Tenk på alle lamma som blir slakta om hausten, dei har nesten berre gått på utmarksbeite!

Gardane som ikkje har selt ut utmarka si, slit i stadig større grad med ei stor mengde fotturistar og lausbikkjer i beiteområda sine. Dette kan vera beiteområde som ligg to til tre mil ifrå hyttefelta. Folk må i bil for å kunne gå tur der det ikkje er altfor mange folk og hytter.

Dette fører til tap av dyr på grunn av hundebit, men også lågare slaktevekt og mjølkemengde. Velure skriv at hyttebygging hindrar attgroing, men det er det vel heller beitedyr som gjer.

FN jobbar no for at verdas land skal vedtaka ei ny naturavtale som set mål for å bevare økosystem og natur, og som forpliktar land til å nå måla sine. FN har sett av dette tiåret til naturrestaurering.

Velure bagatelliserer bruken av natur til hyttebygging ved å skrive at berre 0,14 prosent av Noregs areal er utbygd av hytter. I Noreg finst det no cirka 500.000 hytter. Tal frå SSB syner at 25 prosent av alt naturtapet i tidsrommet 2008–2019 skuldast hyttebygging, og då er ikkje tilhøyrande infrastruktur som vegar, parkeringsplassar, aktivitetsområde og servicebygg teke med!

På Dagsrevyen 9. april kunne me sjå at det er sett av 327.850 dekar til framtidig hyttebygging, og då hadde berre knapt 2/3 av kommunane svara. Det tilsvarar nytt areal til 164.000 hyttetomter!

Kunnskapen om kor viktig myra er som økosystem, karbonlager, flaumsikring og vassreinsar har auka.

Svært mange sårbare naturområde er omkransa med hyttebyar. Dette er ein viktig grunn til at villreinen har kome på raudlista. Trekkruter mellom villreinområde er blokkert av hyttefelt, og folk frå hyttene går tur langt inn i villreinområda året rundt.

Noreg har eit internasjonalt ansvar for å taka vare på villreinen, men arten er altså nær utryddingstruga! Fortetting hjelper ikkje. Velure peikar på folkehelse som ein god grunn til å byggje fleire hytter. Men korleis skal me klare å bevare allemannsretten, når våre mest sårbare naturområde blir omkransa av hyttebyar?

Hyttebygginga bidreg til klimakrisa ved at karbon lagra i bakken blir frigitt under bygging, dette gjeld ikkje berre ved bygging på myr. Ny lagring blir hindra av infrastrukturen som blir bygd.

På Turufjell i Flå kommune er det planlagt bygging av 2000 hytter. I fylgje Fri Fagbevegelse 13.3.22 er det rekna ut at reduksjonen av myrareal berre i dette eine hyttefeltet vil føre til CO2-utslepp tilsvarande 200.000 bilar i eitt år!

"Svært mange sårbare naturområde er omkransa med hyttebyar." Sårbart

Moderne hytter blir mykje brukt, og ligg på stader som krev lang bilkøyring. Velure skriv at det er positivt for CO2-rekneskapen at folk byggjer hytte i heimlandet, i staden for å reise fleire gonger i året til eit feriehus i utlandet. Det er ikkje berekraftig med korkje pest eller kolera, og eg er ikkje så sikker på at hytteeigarar aldri fer til Syden!

Moderne hytter brukar like mykje straum som ein gjennomsnittleg einebustad i fylgje Teknisk Ukeblad 20.2.2021, fordi dei har lågare krav til isolering. For at det ikkje skal oppstå kondensproblem i tette hytter, må innetemperaturen vera minimum 12–13 grader når hytta ikkje er i bruk.

Svært mange husstandar har i løpet av få år dobla straumforbruket sitt, då dei har to bustader. Velure lovprisar «deltidsinnbyggjarar» med «flerhushjemtilværelse».

Telemarksforsking rekna i 2020 ut at hyttekommunane i snitt går i tap med 2600,- per hytte/år utan eigedomsskatt til heime-, helse og tekniske tenester. Lokalsamfunnet går i pluss med 9000 kr per hytte/år som ekstra bruttoinntekter. Dette er småpengar når me tenkjer på konsekvensane!

Ein turistplass klarar seg fint utan ei levande bygd, lågtlønte sesongarbeidarar kan fikse det meste. For bygdefolk er ei levande bygd ein stad der folk arbeider, har ungar i skular og barnehagar og der ein engasjerer seg i lag og foreiningar. Ein stad der folk kjenner kvarandre.

Hyttebygginga i fjellbygdene fram til nittitalet fungerte som ei ekstrainntekt for mange gardar i drift. Ei viss mengde hytter er positivt for at bygda skal kunne ha ei god handelsnæring og arbeid for handverkarar.

Mange bygdefolk vil gjerne dele med seg av det bygda kan by på av natur og kultur. Problemet er at det no skal byggjast tusenvis av hytter i eit valdsamt tempo! Smertegrensa er passert for mange, både fastbuande og hyttefolk.

Om nokre få i bygda tener store pengar på hyttebygging, dryp det lite på resten. Hyttekommunar i distriktet slit på lik line med mange andre distriktskommunar med fråflytting, lågt lønnsnivå og underskot i fødselstal i fylgje nrk.no/innlandet 15.1.21.

Velure skriv at «sekundærboligtrenden» er ei motkraft til sentralisering og hindrar avfolking. Det ser i liten grad ut til å stemme.