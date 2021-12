Hyttebygging påverker norsk natur

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ifylgje SSB har vi over 440.000 hytter og fritidsbustader i landet, og berre i fjor blei det bygd 6687 nye hytter. Nedbygginga skjer bit for bit, og for den enkelte kommune kan det vere vanskeleg å ha oversikt over den samla nedbygginga og kva naturverdiar som blir påverka.

Kvar dei 6687 nye hyttene er bygde går fram av matrikkelen. Dette er Norges offisielle eigedomsregister, og her skal alle nye bygningar registrerast som punkt, også hytter. Registreringa blir gjort i samband med byggesakshandsaminga. I praksis ser vi at registreringa er noko ujamn.

Ein del bygningar blir registrerte etter at dei er ferdig bygde, medan andre blir registrerte ei stund før utbygginga tek til. Tilfanget av nye bygningspunkt gir oss likevel eit godt inntrykk av byggeaktiviteten, og kvar utbygginga skjer.

Samstundes har vi bra oversikt over myr, skog og andre arealressursar i store delar av landet. Dette kjem fram av arealressurskartet AR5 som inneheld informasjon om alt areal under tregrensa.

Alt jordbruksareal og all skog er registrert. Jordbruksarealet er delt inn etter driftstilhøve og skogen er delt inn etter treslag og bonitet. Areal med torvlag og myrvegetasjon er registrert som myr.

Kartet blir systematisk oppdatert i samarbeid mellom kommunane og Nibio. Dermed har vi god oversikt over jordbruksareal, skog og myr for alt areal under tregrensa.

Om vi koplar plasseringa av dei 6687 nye hyttene saman med arealressurskartet AR5, så finn vi at 3,1 prosent er bygd på myr, og i tillegg er 0,2 prosent bygd på skog med minst 30 cm torv under bakken.

Dette gir grunnlag for å estimere utslepp av CO2, men då må vi fyrst rekne om til arealbeslag. Eit forsiktig anslag er at kvar hytte legg beslag på i underkant av eitt dekar, når vi tek med areal til oppkøyrsel, parkering og infrastruktur.

Det tilseier at om lag 190 dekar myr blei bygd ned av hytter berre i fjor. Med Miljødirektoratet sine metodar for å rekne ut klimagasseutslepp, gir dette rundt 11.000 tonn CO2-ekvivalentar, noko som tilsvarer om lag samla årleg utslepp frå oppvarming i Trondheim kommune.

Dette er eit forsiktig estimat. I tillegg kjem vegar og infrastruktur inn til hyttene, samt alpinanlegg, løypetraséar og andre inngrep i hytteområda.

Over 70 prosent av hyttene er bygde på areal som er klassifisert som skog i arealressurskartet. Det utgjer over 4700 dekar. Om lag 70 prosent av dette igjen ligg i skogbeltet oppunder tregrensa, som er viktige beiteområde for husdyr og vilt.

Gjennom beitebrukskarta har vi oversikt over kor mange husdyr som er sleppte i dei ulike beiteområda, og vi kan dermed seie noko om kva arealbrukskonfliktar som oppstår i samband med hyttebygginga.

Nokre av hyttene er bygde på snaufjellet eller andre stader utanfor dekning av AR5. I desse områda kan vi ikkje seie om hyttene er bygde på fastmark eller på myr. For fjoråret utgjer dette 1,7 prosent av hyttene, eller om lag 100 dekar. Om andelen som er bygd på myr er den same over tregrensa som under, utgjer det om lag 3 dekar.

Hyttebygginga har ikkje berre konsekvensar for beiteområde og klimagassutslepp. 4 prosent av hyttene er sette opp på dyrka jord. Det utgjer om lag 240 dekar. Til samanlikning har Stortinget vedteke at vi ikkje skal bygge ned meir enn 3 000 dekar dyrka jord kvart år.

Hytter og fritidsbustader står altså for 8 prosent av dette. Vidare er over 10 prosent sette opp på dyrkbar jord. Det er jord som ikkje er dyrka opp, men som har kvalitetar som gjer at den kan dyrkast opp til fulldyrka, og dermed utgjer ein reserve for matproduksjon i framtida.

Naturverdiar som til dømes leveområde for trua artar og biologisk mangfald er også påverka av hyttebygginga, men vi har ikkje tilsvarande landsdekkande oversiktar over desse verdiane.

Med stort press på våre felles naturverdiar og uttalte mål om arealnøytralitet, treng vi gode system for å føre arealrekneskap både på nasjonalt og kommunalt nivå.

Ein slik rekneskap må nytte standardisert metodikk og bygge på felles nasjonale kartdata. Arealressurskartet AR5 vil saman med arealbruksendringar frå SSB vere sentrale element i ein arealrekneskap, i tillegg treng vi betre kjennskap til arealressursane over tregrensa.