Hvorfor vi skal spise norsk rødt kjøtt

En sommersøndag i middagshvila på begynnelsen av 80-tallet ringte det på døra på Bjerke i Sørum. Utenfor sto en kar på en lett motorsykkel. Han var utenlandsstudent og tjente noen kroner på å reise rundt og selge bøker. Jeg kjøpte Kristinas kokebok Vegetariske retter til hverdag og fest.

Jeg blar i boka av og til. Den har en liten ernæringslære der det står om proteiner og de essensielle aminosyrene. Mangler en eller flere av disse i kostholdet vil det redusere opptaket av de andre. Mjølk, kjøtt, egg og fisk har nær alle aminosyrene, og er derfor høyverdige proteinkilder. Belgfrukter mangler noen aminosyrer som f.eks. lysin. Grønnsaker ellers har lite innhold av proteiner. Rødt kjøtt fra dyr som eter gras er en høyverdig proteinkilde. Kjøtt er basismat for urfolk som samer, inuitter og aboriginer.

Metan er en pådriver i oppvarmingen av kloden og mengde metan i lufta øker. Det kommer sterke signaler til landbruket fra miljøforkjempere og regjeringa om å redusere metanutslipp fra kjøttproduserende dyr som storfe og småfe ved å spise mindre rødt kjøtt. De siste 10 åra har antall storfe vært stabilt, og antall småfe er i nedgang bortsett fra toppår 2017.

I Norge har vi yngre dyr enn de dyra som telles for metanberegninger for globale utslipp. Mer metan i lufta kan ikke skyldes en stabil eller minkende og ung dyrebestand i Norge. Økningen av metan kommer ikke fra dyra.

Franske forskere publiserte i 2016 resultater fra fly-målinger av metan i en flytur mellom Kiruna og Longyearbyen. De skriver at økningen i metan nord på kloden skyldtes metanutslipp fra Sibir. Med varmere klima smelter permafrost i Sibir, med påfølgende metanutslipp og utslipp fra våtmarkene. De gjorde metanmålinger i 600-2000 m høyde og meteorologiske beregninger av hvor lufta i flyturen kommer ifra, dette var grunnlaget for deres konklusjoner.

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager årlig statistikk over utslipp av klimagasser som metan. I listen over kilder mangler myr, våtmarker, tjern, innsjøer og jordsmonn. Mikrobiologien i myr, jord og vann påvirkes av nedbør, oversvømmelser og flom, i tillegg til varme og lys. Konsekvens av manglende drenering av vannet er utslipp av mer metan til luft. SSB må utvide klimaregnskapet til å omfatte metan som kommer fra land og vann og regulere regnskapet i takt med tiltak som grøfting og drenering.

FNs klimapanel mener at metaninnholdet i lufta øker med 0,3 - 0,4 prosent per år. Norsk institutt for luftforskning (NILU) på Kjeller måler metan i lufta på Birkenes, Sørlandet og på Ny-Ålesund, Svalbard. Dette er en viktig kilde til å forstå hvordan innholdet av metan i lufta øker med utslipp og synker med utvasking av gassen. Resultatet av målingene legges i en åpen database på nettet og kan hentes der. Måleverdier fra Ny-Ålesund i 2018 og 2019 viser seg å øke mer enn antatt av FN. Det er ikke kontinuerlige målinger av metanutslipp fra skog i Norge, men Norsk institutt for bioøkonomi planlegger målinger i Hurdal neste år.

Modeller for utslipp og innhold av metan i lufta er ikke gode nok og tar ikke hensyn til store mengder metan som slippes ut fra våtmarker og vassjuk jord. Bevaring av myr synes å være feil vei å gå for å bedre klima. Forsøk viser at grøfta og omgravd myr slipper ut mindre metan enn urørt eller grøfta/drenert myr. Godt drenert jordbruksareal og skog er store samlere av klimagasser når de holdes i hevd. I fjor kan store regnskyll være årsak til mer metan i lufta, fordi overflatevannet ble liggende og hindret vekst i skog og på jordene. Den store varmen gjennom sommeren og fravær av nedbør hindret også plantevekst og med det opptak av klimagasser.

En overgang til belgvekster i stedet for rødt kjøtt er ikke risikofritt for klimaet. Hvis vi skal produsere mer erter og bønner, vil økosystemet få tilført mer nitrogen gjennom belgvekstenes nitrogenfikserende bakterier. Norge importerer store mengder soyabønner fra land der utslipp fra produksjonen skaper klimaproblemer. Om vi legger om fra korn til erter, kan det lett gjøre mer skade enn nytte for klimaet. Store endringer i jordbruket fra kjøtt produsert på gras til produksjon av belgvekster bør vi være avventende til. Konsekvensene av omlegging er ikke kjente.

Å gi kostholdsråd av den arten vi har sett fra miljøforkjempere og regjeringen kan ha konsekvenser for klima og helsen vi ikke har kontroll på. Jeg spiser mye grønnsaker og har grønn middag ca. en dag i uka. Middager med biff og smørbrød med kjøttpålegg spiser jeg i balanserte mengder, slik som jeg alltid har gjort.

Jeg anbefaler andre å ha et variert kosthold med grønnsaker, norsk rødt kjøtt og mjølk slik jeg lærte av min mor og ved å lese Kristinas kokebok. Dine klimatiltak på matbordet bør derfor være balanserte. Norsk natur kan bli mer bærekraftig med mer kunnskap om bruk og forvaltning, og den kan bidra til et klima i balanse.