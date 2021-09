Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Müller-Nilssen-komiteen har foreslått at dagens kirkelige fellesråd i hver kommune fjernes og erstattes av et nytt kirkelig organ på prostiplan, kalt prostifellesrådet.

Det er foreslått at disse organene skal ha en overlappende formålsformulering med menighetsrådene og blir de sentrale styringsorganene i lokalkirken. Komitéflertallet foreslår at prostifellesrådet skal bli både tilsettingsmyndighet og øverste arbeidsgivermyndighet for både prester og andre ansatte i lokalkirken.

Organet skal tilsette en daglig leder, som blir overordnet for alle lokale stillinger. Prosten blir ikke lenger biskopens representant, men foreslås av komiteflertallet å være en teologisk ekspert i daglig leders stab. Det tegnes en «prostikirke» der både lokalkirken og bispedømmet svekkes.

Vi er skeptiske til den framlagte prostifellesrådsmodellen. Vi mener forslagene innebærer unødig omfattende endringer i kirken, med stor usikkerhet om effektene. Vi mener at forslaget om å samle forvaltningen på prostinivå, vil svekke den lokale kirkes kontakt med egen kommune og eget lokalsamfunn.

Det innebærer en svekking av folkekirka. Vi mener at forslaget om å gi prostifellesrådene samme formålsformulering som menighetsrådene, vil svekke menighetsrådenes funksjon som det demokratisk folkevalgte lokale styringsorgan. Vi tror at forslaget i praksis vil vise seg å være fordyrende og bidra til økt byråkratisering.

Vi mener at det er mulig å oppnå viktige forbedringer i styring og drift av lokalkirken med andre grep. I stedet for å innføre et nytt forvaltningsnivå i kirken, anbefaler vi å styrke lokalnivået og bispedømmet. Vi tror på løsninger som ligger tettere opp til dagens ordninger, samtidig som det legges til rette for viktige justeringer – og for fleksibilitet.

I det følgende gir vi et innspill til slike løsningsforslag:

* Behold dagens kirkelige fellesrådsområder. I dag er fellesrådsområdet sammenfallende med kommunen og det er kommunen som finansierer den lokale kirke. Den lokale kontakt med kommune, samfunn og befolkning er avgjørende for at kirken skal fungere som folkekirke. Der det er ønsket lokalt, kan det åpnes for samarbeid om stillinger eller rådsfunksjoner mellom nabokommuner. Men å flytte myndighet og styringsfunksjoner fra lokalnivået til et prostinivå skaper uheldig distanse mellom befolkning og kirke.

* Ta vare på menighetsrådenes ansvar. Menighetsrådene har i dag ansvar for bruken av kirkene og det kirkelige liv i soknet. Fellesrådene har ansvar for økonomi, administrasjon og drift av kirke og gravplass. Dette er en god arbeidsdeling som gir menighetsrådene virksomhetsansvaret og reell mulighet til å forme kirkelivet i soknet. Forslaget om prostifellesråd overfører ikke bare fellesrådenes nåværende ansvar til det nye rådet men gir også det nye prostifellesrådet oppgaver som griper inn i menighetsrådenes ansvarsområde. Det svekker menighetsrådets ansvar og styringsmuligheter i soknet.

* Én arbeidsgiver. De som arbeider i den lokale kirke har i dag to ulike arbeidsgivere. De fleste er tilsatt i fellesrådet og har fellesrådet som arbeidsgiver, mens prestene er tilsatt i bispedømmet. Dette har vært en hemsko for samarbeid og utvikling lokalt, og de ansatte har stått i to ulike rettslige sammenhenger. Spørsmålet om hvordan vi kan få én og samme arbeidsgiver for alle er ett hovedspørsmål i utredningen. Utredningen foreslår at alle skal ansettes i prostifellesrådet.

"Kirken finnes egentlig bare lokalt der den utfører sin daglige tjeneste i møte med menneskenes liv. Det er denne allmenne, lokale kirke det gjelder."

Vi mener det er uheldig å la kirken bli delt opp i 150 arbeidsgiverenheter med forskjellig arbeidsgiverpraksis. Kirken bør ta et nasjonalt ansvar for at alle ansatte i kirken likebehandles, basert blant annet på felles ansatt-medvirkning på overordnet nivå. Dette kan vi oppnå med at dagens fellesråd, som er sammensatt både av lokal folkevalgte og av representant for nasjonalkirken, blir definert som et felles organ for de to arbeidsgiverlinjene som vi har hatt i kirka. Alle kan da ansettes lokalt under samme ledelse og alle har den samme rettslige tilknytning i Den norske kirke.

* Styrket samarbeid, kompetanse og lokal medvirkning ved tilsettingsarbeid. Tilsettingsarbeid er svært viktig, og det er viktig å sikre gode ansettelsesprosedyrer. Fellesrådet må ha innstillings- og tilsettingsorgan som kan sammensettes litt forskjellig for forskjellige stillinger, slik at relevante interesser kan ivaretas. Saksbehandlingskompetanse kan bygges på bispedømmenivå og være en fellesressurs som disponeres i fellesrådenes tilsettingsprosesser.

* Styrket ledelsesarbeidet i kirken med tydelige roller og utvikling av delt faglig og administrativt ledelsesansvar. Kirkedemokratiet har de siste 100 år blitt utviklet med folkevalgte råd med ansatte daglige ledere for virksomheten på lokalnivå, bispedømmenivå og nasjonalt. Samtidig er det i vår lutherske kirke vektlagt at det er innstiftet en særskilt tjeneste med nådemidlene, som bør ha et faglig lederansvar for det arbeidet som gjør kirken til kirke. Begge roller, både den administrative og den faglige vil være viktige framover. Fagmiljøene i den lokale kirke er små, og vi mener prostiet egner seg som nivå og som tverrfaglig forum for den løpende faglige ledelse og utvikling. Dette ledes av prosten. Administrasjon, drift og daglig personalledelse kan best ivaretas lokalt i det enkelte fellesrådsområde av fellesrådets daglige leder.

Kirkerådet har i sitt høringsbrev understreket at det ikke er noe som er vedtatt i saken, og ber om brede tilbakemeldinger om hva kirkemedlemmene mener vil være gode ordninger. Vi vil sterkt oppfordre dem som er glad i Den norske kirke som folkekirke, til å sette seg inn i forslagene og særlig se etter de ordninger som kan styrke folkekirken. Kirken finnes egentlig bare lokalt der den utfører sin daglige tjeneste i møte med menneskenes liv. Det er denne allmenne, lokale kirke det gjelder.