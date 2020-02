Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Oppland/Hedmark Bondelag, Oppland/Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Innovasjon Norge, Landbrukssjef Tolga kommune og Landbrukssjef Gjøvik kommune står bak kronikken.

Dette er vanskelige, omfattende spørsmål som vi ønsker svar på. Vi vet mye allerede Gjennom forprosjektet “Psykiske helse i landbruket” har vi, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, systematisert og vurdert ulike hjelpetiltak for psykisk helse innen landbruket i Innlandet.

Målet er å ha trygge bønder som er godt rustet til å takle eventuelle kriser. Med trygge bønder mener vi bønder som har god fagkunnskap, god økonomisk styring og god organisering på arbeidet. Dette er likevel ingen garanti mot psykisk uhelse.

Alle kan få psykiske problemer, og det er derfor viktig at alle instanser rundt bonden har kunnskap om temaet, har antennene ute og er beredt til å hjelpe. Dette gjelder alt fra kommuner til bank og Mattilsynet.

Vi som i ulik grad jobber tett på landbruket ser hvor viktig det er å snakke om psykisk helse innen landbruket. Vi ser at mange bønder sliter, samtidig som vi ser at det gjøres mye bra innen dette feltet i Innlandet. Nå har vi startet jobben med å samle og systematisere både forskning på området og ulike prosjekter rundt om i de ulike kommunene. Vi vil finne ut hvor skoen trykker, og hvilke hjelpetiltak som fungerer best.

Norsk Landbruksrådgiving har samarbeidet tett med Ruralis og Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved St. Olavs hospital. I en spørreundersøkelse gjennomført av Ruralis i Hedmark og Oppland i 2018 fant man ulike faktorer som henger sammen med psykisk helse blant bønder i Innlandet.

Men å drive gårdsbruk i dag krever ofte store investeringer slik at gjeldsbyrden kan bli stor.

Den viste at det som hadde størst betydning var bøndenes tilfredshet med sitt eget sosiale nettverk. Tilfredshet med mulighet for ferie og fritid samt husholdningens samlede økonomi var også viktige faktorer. Undersøkelsen viste også at kvinner innen landbruket i gjennomsnitt har litt dårligere psykisk helse enn sine mannlige kolleger. Det er usikkert om dette skyldes reelle forskjeller eller om kvinner i sterkere grad enn menn rapporterer om at de har det vanskelig.

Flere av funnene fra denne spørreundersøkelsen bekreftes gjennom annen forskning. Ensomhet er en gjenganger i studier og trekkes fram som den faktoren som har mest negativ innvirkning på bøndenes mentale helse.

I sin ferske doktoravhandling, «The mental health of farmers in Norway: A quantitative study of factors associated with mental health», peker Brit Logstein på at en femtedel av de unge bøndene i Norge føler seg ensomme i dag. De unge bøndene frykter også at de skal bli ensomme i framtiden i og med at stadig flere gårder i bygdene legges ned. Logstein peker på at mange unge bønder er vant til et aktivt sosialt liv fra skole og utdanning, og at de frykter den ensomme tilværelsen som kan følge med når man flytter tilbake til bygda.

Følelsen av å ha kontroll på egen arbeidssituasjon trekkes ofte fram som en avgjørende faktor for en god psykisk helse. Mange bønder oppgir at en slik frihet var en av grunnene til at de valgte yrket. Men å drive gårdsbruk i dag krever ofte store investeringer slik at gjeldsbyrden kan bli stor.

Den enkelte bonde har også liten kontroll over den landbrukspolitikken som føres, samtidig som denne har stor påvirkning på gårdsøkonomien. Dette har negativ innvirkning på bøndenes psykiske helse. Forskning peker samtidig på at bøndene som sosial gruppe i økende grad opplever å ha mistet sin sosiale status og anerkjennelse i samfunnet. Logstein peker i sin doktoravhandling på at følelsen av å bli verdsatt av samfunnet er nært knyttet til bøndenes psykiske helse.

Vi vil jobbe for å styrke yrkesstoltheten til våre bønner fordi dette gjør dem bedre rustet i en eventuell krise. Vi ser også at hvis en krise først inntreffer, fungerer hjelpeapparatet godt. Da stiller gjerne både familie, venner og faginstanser opp.

Vi mener derfor at vi har mest å hente på forebygging, og da på forebygging og tiltak som favner hele bondestanden. For selv om forskning viser at noen grupper er mer utsatt for psykisk uhelse enn andre, kan man aldri forutsi hvem som har behov for hjelp. Vi må satse på forebygging som favner bredt.

Nettsiden godtbondevett.no er et godt eksempel på et forebyggende tiltak som favner bredt og som vi ønsker å videreutvikle. Siden er et samarbeidsprosjekt for en rekke bondeorganisasjoner og andre aktører som jobber innen landbruket. Som de selv skriver: «Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet.»

Vi ser altså at selv om mange bønder er godt rustet til å takle eventuelle kriser, er det også utenforliggende faktorer som påvirker bøndenes psykiske helse negativt. Og selv om det er mange gode prosjekter i Innlandet med dette temaet, er det et stort behov for å se helheten.

Vi vil derfor fortsette arbeidet vi nå har startet på. Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet vil sette seg i førersetet for et hovedprosjekt om dette viktige temaet.

Målet blir blant annet å finne ut hvordan alle aktørene rundt bonden kan bidra til å hjelpe hvis det er behov. Vi som samfunn må stå sammen om å støtte denne viktige næringen.