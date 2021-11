Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I mars 2020 stengte verden ned. Det satte en stopper for det meste i livet mitt, men de som har merket det mest, er trolig de som jobber innenfor reiselivsnæringen.

"Skal du bli guide i Syden?" er det mange som har spurt meg om siden jeg startet denne reiselivsutdanningen. Svaret er nei.

Jeg ønsker å gå denne retningen fordi jeg vil bidra til å føre reiselivet inn i en mer klimavennlig utvikling og på et grønnere spor. To år med koronapandemi har gitt meg nye perspektiver og muligheter fordi jeg har vært nødt til å tenke annerledes i dagliglivet, også med hensyn til hvor, hvordan og når jeg planlegger en reise.

75 prosent av klimaavtrykket til reiselivet kommer fra transporten til/fra destinasjoner. Transport er reiselivets største klimaversting. Innovasjon Norge har satt et mål om å øke verdiskapning med mindre avtrykk gjennom sømløse reiseruter til og i Norge.

Det innebærer at hver enkelt reisende må tenke alternative ruter og framkomstmidler for å nå dette målet. Kollektivtransport fremfor bil, tog fremfor fly. I løpet av pandemien ble det meste av kollektivtransport stengt ned, samtidig som for eksempel foreldres behov for hjelp til barnepass økte fordi skolene også stengte i perioder.

Besteforeldre kjørte sine bensin- eller dieselbiler til barnebarn for å bidra. På den norske landsbygda er det langt mellom hver elektrisk bil, og ikke minst mellom ladestasjoner. Men, heldigvis kjøper nå 7 av 10 bileiere elektrisk bil.

På 70-tallet hadde vi oljekrisen som medførte totalt kjøreforbud i helgene. Selv om det sannsynligvis ikke var noe kvalifisert måling på dette med tanke på klimaet, vil jeg mene at kjørerestriksjoner for bensin- og dieselbiler vil ha gunstig effekt med hensyn til blant annet CO2-utslipp.

VisitNorway har en anbefaling om hvordan norgesferier kan gjøres miljøvennlig: Dropp bilen, reis kollektivt. Når jeg velger en grønn reisevei, er jeg med på å «ta vare på vår historiske og kulturelle arv», og ikke minst naturen. Flere bedrifter tar del i ordningen, og fokuserer på å skape unike opplevelser og reisemål som er bærekraftige og klimavennlige.

Innovasjon Norge har kommet med en nasjonal reiselivsstrategi. Strategien presenterer blant annet «Det grønne skiftet» for å finne morgendagens transportløsninger som både er klimavennlige og sømløse.

Det er en målsetting at norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippsland, helt konkret innebærer det et mål om å halvere CO2-utslippene innen 2030. Innovasjon Norge henvender seg både til den private sektoren; du og jeg, og til den offentlige sektoren; stats- og kommuneforvaltningen.

EU lanserte i 2020 et klassifiseringssystem som et virkemiddel for å nå mål om en grønn omstilling. Klassifiseringssystemet, taksonomien, innebærer å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer (enkelt forklart).

Det betyr at både den private og offentlige sektoren må drive bærekraftig for å få støtte av EU. De aktivitetene en bedrift tilbyr skal vurderes opp mot kriterier som er lagt til grunn. Taksonomiens miljømål omhandler klimaendringer/tilpasninger, bærekraftig bruk av klodens naturressurser og beskyttelse av biologisk mangfold, forebygging og bekjempelse av forurensing og annet.

Før koronapandemien la en demper på vår livsutfoldelse, var reiselivet på vei opp. På en snau uke var det nesten full stopp på alle internasjonale reiser. I startfasen hadde covid-19 en øyeblikkelig innvirkning på økonomien.

Innenfor reiselivet satte pandemien en stopper for flyvninger, dagsturer, overnattingsnæringen og lokal transport. Hvordan blir det når verden åpner opp igjen? Ifølge Verdens turismeorganisasjon viser studier at turismeankomster øker CO2-utslipp.

Det er derfor essensielt at en post-korona-verden tar grep og styrer turismeflyten inn på en mer klimavennlig vei. Bærekraftige og klimavennlige reiser i eget land bør kunne utvikles: hva med backpacker med tog- og båtpass?

I november var det duket for et nytt klimatoppmøte, denne gangen i Glasgow.

Verdensledere ble fløyet inn med privatfly, i tallet antagelig 400 inn/utflyvninger. Svært få benyttet seg av kollektive reisemåter, svært mange ble fløyet ut og inn flere ganger grunnet behovet for å delta på møter andre steder i verden i samme tidsrom.

Og, når de har det så travelt, hvor ble det av all erfaring og kompetanse vi tilegnet oss gjennom koronapandemien hvor det meste foregikk på Teams og andre digitale plattformer?

Hvor troverdig er verdensledere? Greta Thunberg opponerer sterkt og sier «words that sounds great but so far has led to no action … blah, blah, blah». Hun har et poeng. Verdensledere er gode med visjoner, avtaler og ord, men det er langt mellom ord og handling. De burde gå foran som gode eksempler, vise vei gjennom handling, men isteden fremstår de ikke troverdige.

«Alt er planlagt og tilrettelagt» som Benny i Olsenbanden ville sagt det. Selv om ikke alt alltid går etter planen, og visjoner er vanskelig å etterleve, er budskapet klart; vi må skape et mer klimavennlig reiseliv.

Det er lite drahjelp å få fra verdensledere, bortsett fra økonomien. Vi må hver og en ta ansvar for våre handlinger når vi skal ut å reise. Før mars 2020 var det viktigste for meg å bruke minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å nyte reisemålet. Nå vil jeg heller utnytte reisen til det fulle. For meg er ikke destinasjonen alene målet med reisen, nå er også reiseveien en del av målet.