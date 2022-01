Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Veneziabiennalen, verdens største arkitekturutstilling, samlet i fjor flere hundre arkitekter fra over 60 land for å svare på spørsmålet: How will we live together?

Altså, hvordan skal vi – i nabolaget, i byen, på kloden – leve sammen? Hvordan skal vi takle migrasjon, klimakrise og økonomisk ulikhet? Dette er høyst aktuelle problemstillinger. Biennalen i Venezia argumenterte for at arkitekturen og byggeindustrien er viklet inn i våre største utfordringer.

FN estimerer at verdens befolkning vil stige fra 7,7 milliarder i 2019 til 10,9 milliarder mot slutten av det 21. århundret. Bolignøden er allerede enorm i mange deler av verden, det samme er den manglende tilgangen på vann og infrastruktur. Vi ser at naturressursene i verden er i ferd med å tømmes – og at byggebransjen må handle aktivt for å motvirke utviklingen.

Pandemien har vist at vi også må tenke beredskap på nye måter: Hvordan kan vi bevare funksjonaliteten i institusjonene våre, for eksempel innen helse, utdanning og kultur, selv under en nedstengning? Og hvordan blir et hjem mer enn bare en bolig? Et sted vi kan jobbe, ta vare på oss selv og hverandre og, ja, leve?

Prosjektene i Venezia tenkte ut over individet og enkeltbygningen, mot samfunn, industri, politikk og utvikling. Mange av spørsmålene er høyst aktuelle også i Norge.

Utstillingen i den polske paviljongen argumenterte for at vi må flytte blikket fra byene til landsbygda. Rurale områder legger beslag på rundt 93 prosent av landarealet i Polen, og man ser – som i deler av Norge – en langsom migrasjon fra byene og til landsbygda.

Landsbygda er innhyllet i en romantisk forestilling om et enklere liv, mens de rurale områdene i Polen er underprioriterte politisk og sliter med mangel på infrastruktur, internett og kollektivtrafikk.

Kuratorene for den polske utstillingen etterlyste større visjoner blant både politikere og arkitekter for samspillet mellom by og bygd. De presenterte arkitekturprosjekter som gir nye modeller for bosetning, produksjon, rekreasjon og vern.

Den britiske paviljongen stilte spørsmål ved hva som skjer når stadig flere av våre offentlige rom blir privatisert og kontrollert. For eksempel, når ikke bare bygninger, men hele gater havner under samme eierskap.

Tendensen ser vi også i Norge, der for eksempel store deler av Torggata og Brugata i Oslo eies av Thon Eiendom. Hva når den lokale puben kjøpes opp av store internasjonale eiendoms- og utelivsgiganter?

Det danske firmaet Rekom eier nå 175 utesteder i Norden og Storbritannia, 44 av dem i Norge. Utstillingen viste at arkitekter kan bidra til bygge- og eiendomsprosesser som kan legge til rette for større medvirkning, inkludering og fellesskapsbaserte eieformer.

I den japanske paviljongen var et 65 år gammelt hus plukket fra hverandre og hadde gjenoppstått med ny håndverksmessig bearbeiding – og får etter biennalen nytt liv som grendehus på Veitvet i Oslo! Prosjektet rettet oppmerksomheten mot kreativt gjenbruk av de store mengdene overskuddsmaterialer og avfall som arkitekturen og byggeindustrien skaper.

Her i Norge ser vi flere initiativer, som for eksempel firmaet Resirqel, som har spesialisert seg på å håndtere, klargjøre og videreselge materialer fra byggeprosjekter.

Miljø og bærekraft sto naturlig nok sentralt på fjorårets biennale. Sement, som benyttes i betong, forårsaker åtte prosent av de globale CO2-utslippene. Dette skyldes primært utvinningen av bindemiddel fra kalkstein. De deler av verden som har den største befolkningstilveksten er også helt avhengige av materialet for å sikre nok boliger og rimelige levevilkår.

Den prestisjefylte prisen Gulløven gikk i år til et innovativt prosjekt med formål å redusere dette problemet. Paviljongen til De forente arabiske emirater viste nye, eksperimentelle betongmaterialer som benytter saltoverskuddet fra de store avsaltingsanleggene i Midtøsten som bindemiddel i stedet for kalk.

Den nordiske paviljongen var det Nasjonalmuseet som hadde ansvar for, med arkitektene Helen & Hard som hovedutstillere. Temaet var bofellesskap. I et bofellesskap får beboerne, i tillegg til sin egen fullt utstyrte boenhet, tilgang til fellesrom, som for eksempel stue, storkjøkken og verksteder. Gjennom medvirkningsprosesser bygges det sosiale fellesskapet som boligformen dreier seg rundt.

Bofellesskap er høyaktuelt i det ensrettede boligmarkedet vi har i dag. I Norge bor vi stort og spredt, vi har rundt 40 prosent enpersonshusholdninger, og vi har relativt høy ensomhet. Vi har en eldrebølge som kommer til å doble antall 80-åringer på få år. Måten vi organiserer boligene våre på i fremtiden kan bøte på flere problemer.

Bofellesskap gir mulighet for større sosial kontakt på tvers av generasjoner og mulighet for å dele praktiske og fritidsgjøremål med naboer. Gjennom pandemien kunne beboerne i bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger, også tegnet av Helen & Hard, leve svært sosialt, arrangere konserter i bakgården og ha felles middager.

Dette viste robustheten og anvendeligheten av bofellesskapsideen. I tillegg gir deling en stor bærekraft-gevinst. Leilighetene kan bli mindre, og ved hjelp av heltre kan produksjon av materialer gjøres på lokale sagbruk, med mindre transport og lokale utslipp.

Det er nesten ironisk at temaet How will we live together? ble lansert bare få måneder før koronapandemien rammet verden og gjorde spørsmålet mer relevant enn noen gang. Fortid og fremtid, fremskritt og tilbakeskritt, var under lupen i forsøk på å tenke bedre og mer effektive måter å leve og bygge på.

Arkitekturen kan skape fellesskap, utvikling og bærekraft. Det er et ansvar vi ikke bør ta lett på.