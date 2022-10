Hvor er dyrenes budsjett?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Noah omtales feilaktig som en «rik stiftelse som vil legge ned norsk jordbruk» - og uten fnugg av grunn, annet enn ønsket om å røre opp «mørke» assosiasjoner, som «svartkledde». Jeg personlig omtales som «farlig» for «norske bønder».

Det er en ganske kritikkverdig fiende-retorikk Nationens kommentator legger opp til – og det er åpenbart at debatt om de næringene «næringsavisen» tydeligvis vil beskytte, er uønsket. Mennesker som jobber for dyrs rettigheter og plantebasert landbruk er ikke «farlige» for «bønder» - med mindre man definerer det som «farlig» å sette kritisk lys på kjøttindustriens konsekvenser for dyr, natur og klima.

Dette er debatter Noah setter på dagsorden, og ikke noe Bårdsgård avslører som vi «ikke snakker høyt om». Vi snakker så høyt at meningspolitiet i Senterpartiet bruker det som selve grunnen til å fjerne statsstøtten.

I realiteten er Noah en relativt stor organisasjon med voksende støtte blant nordmenn. En organisasjon som jobber for alle dyr, og som slett ikke vil «legge ned norsk jordbruk», men endre det i bærekraftig retning mot plantebasert mat – i tråd med klare råd fra klima- og naturforskere.

En organisasjon er ikke «rik» bare fordi den med hardt arbeid og titusenvis av gratis arbeidstimer har klart å bygge seg opp til å bli en arbeidsplass for dedikerte dyre- og naturvernere. Vi jobber tross alt opp imot milliardindustrier som utnytter dyr – og som i tillegg har sin egen næringsavis til å promotere det de mener.

Statsstøtten til Nationen er alene på omtrent samme nivå som hele Noahs budsjett. Nationen – med eierskapsforhold som forgrener seg til Bondelaget – har over 100 millioner i eiendeler og over 80 millioner i omsetning. Men de takker likevel ikke nei til over 20 millioner i statlig støtte – 20 ganger mer enn det alle dyrevernorganisasjoner nå får til sammen på budsjettet.

Pressestøtte er viktig for en fri samfunnsdebatt – men avisens kommentator burde ta prinsippet mer alvorlig, og legge bånd på iveren etter usaklig sverting av ideelle aktører som nettopp løfter viktige debatter og utfordrer pengesterke næringer.

Bårdsgård gjentar påstandene fra Folkeasjonen Ny Rovdyrpolitikk, om at Norge er et «grasland» hvor mer plantebasert landbruk altså skal ses på som umulig, og at visjonen om å utrydde arter fra norsk natur er «miljøvern».

"Som tidligere forklart er Noah for sameksistens mellom dyr og mennesker – men på dyrenes premisser."

Noah har allerede nylig svart på begge urimeligheter i innlegg i Nationen. Bårdsgård fortsetter også retorikken som kan tolkes som om at Noahs arbeid mot dyrehold som påfører dyr lidelse, er det samme som å «legge ned alt dyrehold». Som tidligere forklart er Noah for sameksistens mellom dyr og mennesker – men på dyrenes premisser.

Det blir vanskelig for Bårdsgård og andre som helst vil ha så stort spillerom som mulig til å utnytte dyr på bekostning av deres interesser. Bårdsgård kan også spare seg forsøk på å sette dyrevernorganisasjoner opp mot hverandre. Tror han at han får noen dyrevernorganisasjoner med seg i demonstrasjonstog for at dyr skal fortsette å betraktes som varer og produkter?

Det som egentlig er interessant ved Bårdsgårds innlegg er ikke den kjedsommelige hakkingen på Noah, men hva han definerer som Landbruksdepartementets rolle. Han definerer departementets budsjett som «bøndenes budsjett». Men vi vet jo hvor lite hjelp grønnsaksbøndene får, så det må være «kjøttindustriens budsjett» han egentlig mener.

Han virker blind for at verdier som sunn matproduksjon og bærekraftig landbruk, som er departementets hovedmål, kan stå i kontrast til visse av landbrukets næringsinteresser. Og blindest av alt er han for at nettopp dette departementet også har ansvar for dyr og deres velferd – det er faktisk «dyrenes budsjett», selv om det på ingen måte ser slik ut per i dag.

Det virker som at Bårdsgård mener at utrydding av ulv, slik Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk har som formål, er miljøvern – og bør få penger fra Klima- og miljødepartementet. Men arbeid for bevaring av truede dyr – som Noah driver med – hører ikke til i et miljøbudsjett, slik jeg tolker Bårdsgård. Vi oppfatter det som at Bårdsgård mener arbeid for alle dyr ikke har noe på budsjettet for dyrevelferd å gjøre.

For dyrevelferd betyr kanskje bare å jobbe for noen dyr, og ikke alle? Nei, arbeid for alle dyrs rettsvern, natur og klima – det skal på «livssynsbudsjettet», i Bårdsgårds verden. Man kan neppe si det tydeligere at man helst vil kneble debattene om dyrs rettigheter, vårt forhold til naturen og kjøttindustriens innvirkning på dyr, natur og klima. Men disse debattene er helt sentrale å ta. De handler ikke om «livssyn». De handler om liv.