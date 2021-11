Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samme dag som klimatoppmøtet i Glasgow åpnet, møttes de viktigste beslutningstakerne for framtida til norsk natur i rokokkosalen til Grand Hotel i Oslo. Det skapte ikke store overskrifter, for dette var møtet for de små.

De små som samtidig er de store, når det gjelder areal og naturverdier i landet vårt. Jubileumslandsmøtet til Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) samlet om lag 150 representanter fra medlemskommunene, de fleste av dem ordførere, til diskusjoner om lokalt selvstyre, vern og bruk.

Les også: Utmarkskommunene har vind i ryggen

Arealforvaltningen skjer i høy grad lokalt i Norge. Et blikk på kartet forteller at USS-kommunene råder over store deler av landet, særlig de delene der vi fremdeles finner mye intakt natur. Da USS ble stiftet var det for å være en motkraft til nasjonale verneinteresser og rovdyrfredning.

«Slike verne- og fredningsvedtak vanskeliggjør distriktenes muligheter for å utnytte egne næringsgrunnlag, og regelverket legger i for stor grad beslutningsmyndigheten til sentrale myndigheter» (Årsmelding for stiftelsesåret 1996, gjengitt i jubileumsskriftet til USS). Sekretariat har gjennom 25 år vært advokater i firmaet Lund & co, som gir partshjelp, trekker i tråder og strikker luer.

Møtet på Grand demonstrerte at USS er tro mot sitt mandat og at ordførerne i utmarkskommunene vil forvalte og bestemme, helst uten begrensninger. Utbygging er lik utvikling og vern er et fy-ord. Alt dreier seg om å sikre lokalt handlingsrom, uten å være heftet av nasjonalparkbestemmelser, villrein og annet plunder.

Styreleder i USS, Hanne Alstrup Velure, presenterte sitt perspektiv på det hun kalte «distriktskommunenes og Norges to hovedutfordringer», avfolking og gjengroing: «Den viktigste ‘motilden’ som kan tennes mot disse drivkreftene er å stimulere til mer menneskelig aktivitet! Utmarksbeite og hyttebygging er to eksempler på dette.»

Den tiltagende diskusjonen rundt hyttebygging har ikke gått helt hus forbi. En egen bolk på programmet var satt av til temaet. Styreleder Velure håndterte panelet elegant og det var ingen som nevnte at den sterkeste kritikken av massiv utbygging kommer fra lokalbefolkningen i hyttekommunene.

Velure fremhevet faktorer som verdiskaping og sysselsetting, at hyttefenomenet motvirker fremmedgjøring mellom bygd og by og at det er miljøvennlig; «tenk scenarioet at eiere av norske hytter alternativt hadde kjøpt fritidsbolig i Syden».

Til debatten som het «Hvem skal bestemme over norsk natur?» hadde USS samlet et samstemt panel. Trond Helleland fra Høyre gliste og konstaterte at SV heldigvis ikke hadde begynt å påvirke regjeringen nevneverdig ennå. Debattantene fra Ap og Sp nikket enig.

Annonse

Statssekretær, Kjersti Bjørnstad (Sp), høstet stort bifall da hun presenterte følgende setninger fra Hurdalsplattformen: «Det lokale selvstyret er viktig, og statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending. Statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre.»

Av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Som grønn politiker er jeg en varm tilhenger av at beslutninger blir tatt på nivået nærmest mulig dem det gjelder. Jeg ønsker at norske lokalsamfunn skal være levende og mangfoldige og jeg tror at mange av tidas utfordringer må møtes med lokale løsninger for bærekraftig produksjon og ressursbruk.

Etter to dager med USS sitter jeg igjen dypt bekymret, med en følelse av å ha observert allmenningens tragedie på nært hold. Den tragedien som oppstår når en fellesressurs ødelegges fordi alle forvalterne av ressursen handler til sitt eget beste, selv om de på sikt ender opp med å skade seg selv.

"Etter to dager med USS sitter jeg igjen ... med en følelse av å ha observert allmenningens tragedie på nært hold."

Internasjonalt og i Norge er arealendring den største trusselen mot naturmangfoldet og nedbygging skjer i et urovekkende tempo. Samtidig vet vi at intakt natur vil være vårt viktigste vern mot konsekvenser av klimaendring.

Evnen til å produsere mat er avhengig av at vi tar vare på matjord, utmark og biologisk mangfold. Nedbygging forårsaker dessuten store karbonutslipp og ødelegger den livsviktige evnen arealene har til naturlig karbonfangst og lagring. Jeg reiste til mitt første møte i USS med en klar forventning om gode drøftinger rundt ansvarlig forvaltning i kommunene.

Denne drøftingen uteble. Styre og sekretariat gjør sine medlemmer en bjørnetjeneste ved å ikke legge opp til kritisk diskusjon rundt areal- og naturforvaltning.

Det er ikke gitt at mer statlig styring er bedre enn lokalt skjønn. Men da må det lokale skjønnet basere seg på en oppdatert forståelse av hvilke verdier vi forvalter og for hvem. Vi kan ikke lenger forsyne oss av natur og areal som om det er gratis og uten konsekvens.

Miljødirektoratet publiserte nylig resultatene fra en spørreundersøkelse: «Så å si alle (97 prosent) i Norge mener i dag at det er viktig å stanse tap av naturmangfold fordi vår velferd og livskvalitet er avhengig av natur og naturmangfold», sa direktør Ellen Hambro i en kommentar.

De risikerer dessverre å undergrave legitimiteten til det lokale selvstyret, ved å være på kollisjonskurs med både forskning og folkeopinion. Den som ikke klarer å forvalte sitt pund, kan komme til å miste det.

De sitter på areal og ressurser som er attraktive for utbyggere av kraft, gruvevirksomhet, datasentre, hyttefelt og så videre. Kommunene er samtidig under høyt press, med fallende folketall og skrøpelig økonomi. Det er ingen enkel kunst å forvalte store naturverdier på en langsiktig måte i en slik situasjon.

Samtidig er det nettopp det vi må klare, både for å forsvare livsgrunnlaget for våre etterkommere og retten til lokalt selvstyre.