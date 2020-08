Hvem ser helheten i dagens miljøproblemer? Er det biologen, økonomen, juristen eller sosiologen? Egentlig ser hver av dem bare deler av virkeligheten, på samme måte som spesialistene innen medisin: Øyenlegen tar seg av synet ditt, tannlegen reparerer din verkende tann, og kiropraktoren knekker knoklene på plass i ryggen igjen. Men hvem passer på deg som et helhetlig menneske? Kanskje fastlegen, som er «spesialist i allmennmedisin»? En bredt utdannet allmennlege kan klare å se dine skavanker i sammenheng. Kanskje får du råd om en annen livsform – en overordnet løsning som ingen av spesialistene så?

Miljøproblemene våre er en floke der biologer, økonomer, jurister og sosiologer holder i hver sine tråder og prøver å gi råd. Men hvis det er noe grunnleggende feil med hele vår samfunnsform, er det ikke sikkert at spesialistene oppdager det. Da trenger vi personer som er tverrfaglig utdannet – for virkeligheten selv er tverrfaglig.

Et «grønt skifte» må starte med en overordnet analyse av vårt samfunn. Vi må forstå maktstrukturer, hvorfor vårt økonomiske system forutsetter vekst, hva en grønn økonomi kan innebære, hva som er verdien av intakt natur, hva som bør styres sentralt, og hva som egner seg for et personlig økologisk ansvar. I den debatten trenger vi folk med tverrfaglig utdanning. Og vi trenger dem som gode debattledere! Men våre utdanningssystemer produserer nesten bare spesialister. Hvor finner vi personer med en tverrfaglig utdannelse?

"Heltids miljøvernledere ga et nasjonalt løft i det kommunale miljøvernarbeidet."

Naturforvalterstudiet ved universitetet i Ås har siden 1970-årene utdannet kandidater i tverrfaglighet – for eksempel en fruktbar blanding av biologi, jus, økonomi og samfunnsfag. I over 40 år har de bekledd viktige stillinger i kommuner, hos fylkesmennene, i direktorater og departementer, samt i ulike private næringer. De vet at naturen har tålegrenser, at arealdisponeringen er viktig, og at man må tenke langsiktig. De vet at vi må finne en ny kurs inn i fremtiden, men de vet også at sterke krefter i samfunnet ønsker «business as usual».

I perioden 1992-96 hadde naturforvalterne fra Ås en «storhetstid». Da spanderte staten lønn til miljøvernledere i norske kommuner. Ordningen var inspirert av FN sitt store internasjonale miljømøte i Rio i 1992, hvor slagordet var «tenke globalt men handle lokalt». Heltids miljøvernledere ga et nasjonalt løft i det kommunale miljøvernarbeidet, både i måten å tenke på, og i praktisk politikk. Men da staten i 1997 tok bort øremerkingen av lønnen, valgte nesten alle kommunene å fjerne sine heltids miljøvernledere. Dagens regjering har dessverre tatt ytterligere grep som har svekket miljøvernarbeidet – trinn for trinn.

For det første er Klima- og miljødepartementet fratatt den viktige planavdelingen, som skal styre den overordnet arealdisponeringen i kongeriket. Den er overlatt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For det andre er fylkesmennenes kontrollfunksjon overfor kommunene vingeklippet. Det betyr at internasjonale og nasjonale forpliktelser ikke når ned til kommunene på en kontrollert måte.

For det tredje er kommunene gitt en frihet der kortsiktige interesser gjerne vinner fram. Vi ser det for eksempel i dispensasjoner fra strandloven og i etablering av svære, naturforbrukende hyttefelt i den sårbare fjellskogen. Over tid er sumeffekten stor: Sammenhengende natur blir stadig sjeldnere, allemannsretten svekkes, naturens økosystemtjenester blir skadelidende, og hovedtrusselen mot artsmangfoldet, nemlig tap og fragmentering av livsmiljøer, forsterkes.

Hva kommunene foretar seg er av nasjonal betydning. Norges utslipp av klimagasser er summen av alle kommunale utslipp. Alle truede arter lever i kommuner, alle truede naturtyper befinner seg i kommuner, og kommunene har selv hånd om den viktige plan- og bygningsloven. Mens kommunene gjerne er stolte av sin kulturarv og profilerer seg på den, er de ofte «stueblinde» for sin naturarv. Kommunal villmarkspolitikk, med formål å sikre sammenhengende natur, ser vi sjelden. Samarbeid om bevaring av natur over kommunegrenser, er mangelvare. I stedet foregår mange steder et stort forbruk av natur. Mange hyttekommuner med attraktiv tilgang til nærliggende villmarkspreget natur bygger seg selv ned, slik at de kvalitetene som hyttefolket søkte går tapt. Med store maskiner og kortsiktig fortjeneste som motiv kan en kommunes verdifulle «indrefilet» av intakt natur endevendes på få uker.

I vindkraftdebatten ser vi at mange kommuner har begynt å våkne: De har forstått at ekte natur er en langsiktig verdi som må skjermes for ettertiden. Tilgang på natur som gir deg rekreasjon, skjønnhet og stillhet er egentlig et fantastisk velferdstilbud til innbyggerne. Dette er «grønn velferd». Og et fungerende økosystem vil produsere ulike økosystemtjenester i all fremtid, dersom det får være i fred: Ikke bare rekreasjon, men også verdier som turisme, jakt, fiske, bær og rent vann. Intakt natur er en ressurs – en verdi som må oppdages og skjermes i tide.

La oss begynne med å gjeninnføre dyktige og heltids miljøvernledere i alle kommuner. I tillegg må vi gjenopprette kommandolinjen som sørger for at nasjonale og internasjonale forpliktelser etterleves lokalt. Det skjer ved å flytte planavdelingen tilbake til klima- og miljødepartementet, og ved å gi fylkesmennene tilbake kontroll- og veilederfunksjonen overfor kommunene. Den friheten som kommunene er blitt tildelt må innskrenkes. Da har vi i alle fall reparert litt. Så må vi starte den store, tverrfaglige debatten om hvorfor «business as usual» fører oss inn i en fremtid vi ikke ønsker – og hva et grønt skifte bør innebære.