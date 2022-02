Hva skjer med Senterpartiet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I fjor ved disse tider hadde Sp en oppslutning på nesten 20 prosent. Valget i september ga 13,5 prosent, Vi har nå mange målinger under 10 prosent og de første målingene med 7-tallet er kommet. Sp er mindre enn Rødt. Det gamle 5-tallet lyser i horisonten.

Partiledelsen består av Vedum, Borten Moe, Tvinnereim, Arnstad og Olsen. For å si det med en omskrevet Churchill; «Aldri har så få skuffet så mange på så kort tid.»

Jeg kan ikke bevege meg blant mine naboer uten å få spørsmål og kommentarer. En statssekretær for Sp i den sittende regjering sa det imidlertid slik: «En regjering får alltid som fortjent. Det er folket som har rett. Manglende oppslutning skyldes ikke annet enn regjeringen selv.»

Ap og Sp skulle gjøre hverandre gode – isteden gjør de hverandre dårlige. Men jeg skal ikke bruke tid på å klandre Ap. De er bare slik de alltid har vært. Det synes som regjeringen styres, som i perioden 2005-2013, fra Statsministerens kontor. Jeg må bruke de eksemplene jeg har oversikt over - fra landbrukssektoren. Når Statsministerens kontor skal bestemme om en kan legge på eggprisen en kr, så får de lite annet gjort. Har vi ikke lært noe fra forrige gang?

Et av hovedproblemene er etter mitt syn følgende:

Når en bygger opp partiet rundt en person, og nesten bare en person, nemlig partiets leder Trygve Slagsvold Vedum, så er det bra så lenge alt går bra. Når det begynner å gå dårlig, da går det riktig dårlig. Det kan også se ut som regjeringen bygger på samarbeidet mellom Vedum og Støre, og lite annet.

Mange mener Vedum ikke har den naturlige pondus som finansminister. Til det har han i åtte år vært for omtrentlig og lovet for meget. Hans manglende evne til å besvare konkrete spørsmål er et problem, likeså hans nylige lite respektfulle opptreden i Stortingets spørretime.

I åtte år har han helt korrekt prøvd å bygge ned den sentrale elite. Den første store beslutning er likevel å ansette toppen av eliten i gutteklubben, som sentralbanksjef. Han framstår som løpegutt for Ap og de i Finansdepartementet, som tiltok seg den rolle å be Stoltenberg søke. Hvorfor blei han bedt om å søke? Var dette virkelig Vedums ønske?

Ved å ansette den godt kvalifiserte kvinnelige søker, som for øvrig er kvalifisert til å styre butikken i påvente av Stoltenberg, kunne han markert uavhengighet fra Ap sin indre kjerne og vist evne til å fatte selvstendige beslutninger. Han ville styrket seg, ikke svekket seg slik resultatet nå blir.

At opposisjonen må stille 21 spørsmål for å finne ut om søknadsprosessen var reell eller ikke, er fjolleri. I det øyeblikk Vedum ikke stoppet Finansdepartementet fra å be om Stoltenbergs søknad, var løpet kjørt.

Imidlertid er krisen i strømforsyningen enda verre. Sp har sine bragder det ikke er tatt selvkritikk for. Sp har hatt mange Olje- og energiministere med ansvar for noe av det som nå skjer.

Åslaug Haga som ville at Norge skulle være Europas batteri, via Riis Johansen og Borten som la til rette for utenlandskabler. Tidligere leder Haga promoterer nå utenlandske vindparker, som knapt betaler skatt. Finnes det ingen skam for tidligere ledere og statsråder?

Landet er i praksis uten en energiminister og en helhetlig politikk på dette området. Man snubler i vei gjennom strømstøtte ingen greier å regne ut. Støre har allerede lovet strømstøtte også neste vinter.

Skal vi alle gjøres til sosialklienter og tilskuddsmottakere? Kan en ikke løse de grunnleggende problemene isteden? Men nei, strøm skal sendes til utlandet og ut i Nordsjøen til oljeplattformene. Hvorfor? Det finnes ingen saklig begrunnelse for en elektrifisering av sokkelen – bare et misforstått miljøstunt.

"Hva hjelper det med ilandføring av havvind, når strømmen renner ut gjennom andre kabler?"

Annonse

Hva hjelper det med ilandføring av havvind, når strømmen renner ut gjennom andre kabler?

Hvordan har det seg at Sp ikke vil utfordre EU og EØS på ordninger rettet mot næringslivet? Etter min mening er høy strømpris verre for næringslivet enn for husholdningene. Hvorfor er det bare jordbruk som får strømstøtte? Hva med annet næringsliv?

Jeg er enig med Høyre i næringskomiteen, som etterlyser dette. For min nabo sveisebedriften tilsvarer økte strømutgifter om lag 20 kroner per time for to ansatte.

Jeg er klar over at Sp og Ap er uenig på mange punkter om strøm. Hvordan skal folk få det med seg? Bare en fra Sp har gått for makspris på strøm, fikk han noen støtte? Uenigheten med Ap om strøm er da ingen nyhet. Snakket de ikke om dette på Hurdal? Er det Nidaros Sosialdemokratiske partilag, ved Trond Giske, som skal lede regjeringen på rett vei?

Det andre hovedproblem jeg vil peke på, er måten partiet har vært styrt og styres på. Det er så vidt meg bekjent, ikke på disse åtte årene gjort utvalgsarbeid på de ulike saksfelt. Man stuper inn i regjering og veit ikke hva en kan og vil gjøre.

Bare formuleringen på oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner og fylker forteller at ingen hadde tatt høyde for Ap sitt naturlige ordkløveri. Det står ikke i Hurdalsplattformen at det skal oppløses. Det måtte bli tullball. Det å la det nye sammenslåtte kommunestyret bestemme om kommunen skal oppløses eller ikke, er vel det samme som at en kunne sagt at kommuner ikke vil bli oppløst.

Mer ærlig. Folk liker ikke lureri. Sp har gjort mange lovnader til tap.

På landbruk er det imidlertid gode setninger i plattformen. Jeg tror imidlertid verken Sp eller Ap har gjort seg opp tanker om hva dette skal koste, for ikke si hvordan det skal gjennomføres. Hvorfor starter en ikke med å føre forhandlingene et år tilbake i tid nemlig at en i 2022 forhandler som andre, nemlig om 2022.

Hvilken kunnskap har den politiske ledelse i LMD? I næringskomiteen sitter ingen verken i Ap eller Sp, med kunnskap om landbruk.

Hvem skal hjelpe politisk ledelse i LMD? Det er ikke tenkt på forhånd og det er ikke satt ned noen til tenke i etter valget. Det er ikke engang mulig å få statsråden i tale om gjødselproblematikken. Ikke på grunn av en vrang statsråd, tror nå jeg, men fordi Ap og Statsministerens kontor griper inn.

Sp og Ap sine folk i næringskomiteen sprer informasjon i Nationen om ting som skulle hindre staten å gripe inn. Etter en sjekk, viser det seg å være rein desinformasjonen som stammer fra LMD. En vil altså ikke avklare hvordan gjødselprisen skal kompenseres før etter våronna.

Summen av alt dette og mer til, er det vi nå ser. Som min nabo spør: Hva skjer med Sp? Skal vi alle gå til Rødt?

For en med mer enn 50 års medlemskap i Senterpartiet er ikke dette helsebringende. Hva skal en gjøre?

Jeg har for min del bare en konklusjon. En må koble seg fra. Slutte å følge med. Ikke bry seg. Jeg synes det likevel er en trist konklusjon, for nå hadde vi muligheten.

Eller skal noen stå opp, å sørge for en annen planmessig opptreden fra Sp sin ledelse? Blir det satt krisestab?

Kronikken er en bearbeida versjon av et innlegg Dag Fossen holdt fra talerstolen på fylkesårsmøtet i Buskerud Senterparti.