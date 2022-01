Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Reguleringssystemet har feilet kraftig på bondens inntekt. Systemsvikten truer nå matvareberedskap og tilstrekkelig selvforsyningsgrad.

I jordbruksavtalen er i praksis alle bondens inntektsmuligheter regulert av staten. At det gjelder de 1/3 som er tilskudd over statsbudsjettet, er greit. Men at også de 2/3 av jordbrukets bruttoinntekter fra salg av råvarer i markedet er maksimalavgrenset av staten, er verre.

Så å si alle bondens kostnader til innsatsfaktorer er uregulerte, prisgitt internasjonal utvikling. Systemet er foreldet.

Vi har omsider fått noen ekstraordinære tiltak for å dempe strømpris-krisa. Men av titalls milliarder i ekstra statsinntekter på norsk gass og strøm, brukes kun noen få milliarder til å dekke ca halvparten av de mest ekstreme prisutslagene (utover 87,5 øre/kWh til forbruker).

Som forbrukere må vi alle betale mer og forbruke mindre når det er knapp tilgang på energi, og klimaet på kloden krever det.

Men at staten - i et regulert system - kan fastholde at de totale inntektene for norsk jordbruk skal holdes uendret mens kostnadene øker drastisk, det er ekstremt. Bondefamiliene tar, som alle andre forbrukere, sin andel av prisøkninger på strøm mv. Men vi kan ikke produsere maten med økonomisk tap.

Det er uforståelig at Bondelagets leder mener at det ikke har noen hensikt å kreve nye tilleggsforhandlinger etter at statsbudsjettet for 2022 ble revidert av ny regjering.

Tilleggsproposisjoner kan fremlegges når som helst, og Hovedavtalen for jordbruket har ingen antallsbegrensning på hvor mange tilleggsforhandlinger som kan kreves. Ved fremsatt krav har staten 14 dager på å respondere.

Energiprisene er hoveddriver for kostnadsøkningene, og der håver den norske staten inn inntekter. Inndekningen i høst for doble gjødselkostnader og prisøkning på byggevarer mv. var intet mer enn helt naturlig.

Med et erkjent inntektsgap som gir bonden et arbeidsvederlag under samfunnets minstelønn, var og er det ikke rom for økte kostnader. Selvsagt må da også nye tilleggskrav fremmes når gjødselkostnadene dobler seg en gang til, strømprisene dobler seg flere ganger, og energiprisene generelt driver alle kostnader vesentlig opp.

Annonse

Mat er viktig – minst på linje med strøm! Det er enklere å kompensere norsk jordbruk for ekstrakostnader, enn å dele ut til alle norske forbrukere. Men ekstrakostnadene må dekkes fullt ut i et allerede presset råvareledd. Det er også kostnadseffektivt, før prosentpåslag videre i verdikjeden.

Veksthus er et tydelig eksempel. Når strømkostnadene øker med flere millioner kroner for enkeltaktører, hjelper det lite å dekke kun halvparten av kun de mest ekstreme prisutslagene.

Dersom næringen har så god lønnsomhet at de kan bære resten, har avtalepartene gjort en utrolig dårlig fordelingsjobb ved tidligere jordbruksoppgjør. At pågående produksjoner stoppes og lysene slukkes, forteller noe annet.

Når investeringer er gjort, og tomat- og agurk-planter henger i produksjon, river ingen dem ut med mindre det marginale dekningsbidraget er negativt.

En «perfekt storm» på kostnadssiden passer dårlig når inntektsgapet skal tettes. Men slik ble det. Da kan man ikke skyve alle kravene foran seg helt til de fortoner seg uoverstigelige. Næringa har ikke likviditet til det, og det blir krevende nok å håndtere tetting av det «ordinære» inntektsgapet ved de årlige jordbruksoppgjørene.

"Selv økte drivstoffkostnader i Tine må dekkes av melkebondens lomme."

Bønder merker nå også hvor langt opp i verdikjeden de bærer det økonomiske ansvaret. Selv økte drivstoffkostnader i Tine må dekkes av melkebondens lomme. Det illustrerer at bonden eier store deler av norsk foredlingsindustri for mat.

Men systemet er ikke konsistent. Kostnadsøkninger veltes lett tilbake til prisreduksjoner til bonde. På den annen side blåses jordbruksinntektene kunstig opp. All avkastning fra bondens investeringer i samvirkets foredlingsindustri (kjernevirksomhet og datterselskaper) omgjøres til råvarepris som staten trekker inn på inntektssiden i Totalkalkylen..

Bondeopprøret har glimrende satt søkelyset på manglende inndekning av kostnader til jordleie, kvoteleie og egenkapitalkostnader i totalkalkylen. Det er riktig: Egenkapitalkostnadene på et gårdsbruk er grovt undervurderte. Nødvendige kapitalgjenstander må åpenbart verdsettes etter gjenanskaffelses-prinsippet, ikke til forhistoriske priser.

Men enda verre er det at bondens egenkapitalkostnader i samvirkeindustrien er satt til null. Kapitalbindingen i foredlingsindustrien teller ikke med i Totalkalkylen, selv om altså avkastningen av disse investeringene legges på toppen av råvarepris og beregnet inntekt for bonden som råvareprodusent.

Inntektsbegrepet «vederlag til arbeid og egenkapital» i jordbruket må deles. Det er vederlag til arbeid, eller jordbrukets lønnsevne, som må være det sentrale sammenligningsgrunnlag med andre. Da må den kapitalbinding som bonden har, både på egen gård og i samvirkets foredlingsindustri, hensyntas.

Med løpende markedsinntekter fra samvirkets foredlingsindustri på inntektssiden, må grunnlagsmaterialet også erkjenne egenkapitalkostnaden til full markedsverdi - etter gjenanskaffelsesprinsippet. Da må samvirkekonsernene takseres. Det vil også gi bonden mulighet til å forvalte kapitalen bedre.