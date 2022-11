Hvis vi kan dyrke så mye her oppe, må da langt mer enn 3 prosent av Norge være dyrkbart?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Prisene på matvarer stiger, men mat må vi ha uansett, så hva gjør vi? Vi bor i et land hvor bare 3 prosent er dyrkbart, sier de som vet sånt. Og nå, når krigen raser i Europa, er vi redde for at vi ikke skal få tilgang på mat. Hvorfor det, egentlig?

Vi har jo overlevd i dette landet siden steinalderen. Kommer det til å bli smalhans, hvis vi ikke får tilgang på utenlandskprodusert mat? Hva er det egentlig vi spiser her i landet, sammenlignet med i steinalderen?

Vi var en gang jegere og samlere, som levde av det som fantes rundt oss. Etter hvert ble vi i tillegg jordbrukere, og dyrket på hver minste lille flekk. I dag, med tilgang på varer fra hele verden i digre supermarked – hva spiser vi egentlig? Kan svaret være at vi spiser dårligere mat enn noen gang? Dårlig, høyprosessert «mat» som en gang var råvarer, men som har endt opp som industriprodukter fulle av tilsetningsstoffer?

Hvorfor ble det slik? Norske råvarer har jo et godt rykte, og landbruket vårt skal være bedre og mer bærekraftig enn det man ser på de gigantiske farmene i USA og Europa? Likevel virker det som om norske bønder er utrydningstruet, at gårdene blir større og mer industrialiserte, at antallet gårdsbruk krymper i rekordfart.

Årsaken til alt dette skal være at det ikke «lønner seg» å drive med landbruk i Norge. Men hvor blir det egentlig av de cirka 160 milliardene vi nordmenn bruker på mat og drikke på et år da?

Jeg forstår ikke hvorfor bøndene tjener så lite, når maten er så dyr. Eller, er den egentlig dyr? Nå bruker vi 11 prosent av husholdningenes inntekt på mat, for noen tiår siden brukte vi over 40 prosent. Uansett er det vanskelig å forstå hvorfor ikke bonden får bedre betalt. Hvor blir det av de 160 milliardene?

På lista over Norges rikeste finner du veldig mange som tjener store penger på å selge bondens produkter videre: De som eier leddene mellom bonde og forbruker. Og når grossistene og butikk-kjedene bare blir store nok og rike nok er det kanskje lett å forhandle priser fra bøndene?

Og dermed har vi fått det som vi vil, et enormt utvalg, mat fra alle verdenshjørner, massive reklamekampanjer – særlig for de mest usunne varene. Billig, billig, billig.

For fire år siden hadde mannen min og jeg en aha-opplevelse. På Fagernes var det et lite grønnsaksmarked, med grønnsaker dyrket av innsatte i det lokale fengselet. Det var kvaliteten på grønnsakene som overrasket oss.

Prosjektet ble ledet av en entusiastisk gartner, som fortalte at alt var dyrket uten kunstgjødsel og sprøytemidler. Han oppfordret oss til å prøve å dyrke i fjellet, 900 moh, hvor vi har vårt lille hotell. Etter tre somre med høyfjellsdyrking kan vi ikke annet enn fryde oss over hva vi får til å vokse i den steinete jorda vår, kun gjødslet med kompost vi lager av matavfall.

Hvis vi kan dyrke så mye her oppe, må da langt mer enn 3 prosent av Norge være dyrkbart?

Hvis vi kan dyrke så mye her oppe, må da langt mer enn 3 prosent av Norge være dyrkbart? Mange har fått øynene opp for kvaliteten på grønnsaker som vokser sakte, uten sprøytemidler og kunstgjødsel. Dyrking som bevarer kvaliteten i jorda, i stedet for å utarme.

Hvorfor tvinges bøndene i dag til å drive så intensivt? Hvorfor går det ikke an å leve av mindre gårder? Det er et faktum at bøndene i dag dyrker mer i volum enn tidligere, takket være industrialisering av landbruket og kunstgjødsel. Hva skjer da med kvaliteten på avlingene, hvordan påvirker det jorda – og klimaet?

Som ihuga kokker på jakt etter de beste råvarene samarbeider vi direkte med bøndene i nærområdet vårt. Nå er vi tillegg godt i gang med fjelldyrking. Om det er lønnsomt? Ja, hvis man i det begrepet legger til kvalitet og meningsfull arbeidsdag.

Hvor moro er det å stå på et kjøkken og arbeide med industriprodukter? Hva gjør disse matvarene med oss i det lange løp, når de inneholder så mange stoffer vi aldri har vært eksponert for tidligere? Hvorfor er det så mange allergier og matproblematikk, hvorfor har vi fått en fedmeepidemi over hele verden, spesielt blant de med dårligst økonomi?

Kan det være at svaret på alle disse spørsmålene er penger? Noen tjener enorme summer på maten vår. Kanskje det er derfor hele verden nå spiser mer eller mindre den samme maten. Utviklet og distribuert til alle avkroker – samme ferdigmaten, industrikyllingen og hurtigvokste grønnsaker.

«Det er noe dypt meningsfullt med å dyrke jorda», sa vår venn gartneren fra fengselet da han hjalp oss å lage nok et grønnsaksbed. Det var vel det han tenkte, mannen min også – der han sto en sommermorgen og skuet utover potetåkeren vår – og litt spøkefullt påsto at han nå hadde oppdaget meningen med livet.

Jeg er bare idioten som spør. Jeg trenger minst ti vise som kan forklare meg at denne utviklingen av industrielt landbruk og global matindustri er bra.