Hva er resultatet av å produsere «norsk» Jarlsbergost i utlandet?

Etter at vi skrev kronikken om utflagging av eksportproduksjonen av Jarlsbergost har det kommet mange flere innlegg om spørsmålet. Fra Tines side blir det informert om at Jarlsbergost-eksporten fra Norge har skjedd med et betydelig tap, og at det derfor må bli slutt. Eksportstøtten som må tas bort, er definert til 55 millioner per år slik volumet har vært nå. Men det samla tapet har ifølge Tine vært på 250 millioner per år med eksportstøtte.

Ut fra disse talla synes det rart at eksporten er så mye å satse på at det vil svare seg å bygge eget anlegg i Irland og starte opp eksportproduksjon der.

1. Eksportstøtten som skal bort, er så vidt vi forstår ikke penger fra Staten, men intern bruk av penger innen prisutjevningsordningen der Tines eiere utgjør største delen. Det er altså penger innbetalt av bøndene selv gjennom omsetningsavgift.

2. Er det mulig å få presentert et detaljert oppsett som viser hvordan det store tapet i Jarlsberg-eksporten oppstår?

3. Nå har det kommet fram hvor store og kostbare konsekvensene av nedskalering av melkevolumet blir. Har Tine sett på om det muligens blir best totalresultat for norske bønder ved å fortsette med eksportproduksjonen av Jarlsberg i Norge?

4. Melkeproduksjonen er motoren i norsk landbruk. Tine kan derfor ikke, som et samvirkeforetak, betrakte sin aktivitet utelukkende med fokus på egne bedriftsøkonomiske prinsipper. Dette bør selvsagt også gjelde for andre selskaper i norsk melkeproduksjon.

Jarlsbergosten ble utviklet i Norge, og den har vært en stor suksess som kvalitetsost både i Norge og internasjonalt. Den konkurrerer faktisk med de beste og mest kjente sveitsiske ostene.

God ost krever bruk av god melk og god kompetanse på ysting av hver enkelt ostetype.

Ved å flytte produksjonen til Irland og USA vil melkekvaliteten og bakgrunnen for melka bli som i de to nevnte landa.

Det betyr at Tine ikke kan gjøre bruk av disse kvalitetsbegrepa i videre merkevarebygging av Jarlsbergost:

Annonse

1. Melka kommer fra kyr der alle har et eget helsekort.

2. Helsedata har vært brukt i det norske avlsarbeidet med melkekyr siden 1978.

3. Dette har gitt som resultat at i dag er de norske melkekyrne verdens friskeste. Det betyr også at norsk melk har svært høy kvalitet.

4. Forbruket av antibiotika til norske husdyr er det lågeste i verden. Den siste rapporten viste at det er bedre enn regjeringens ønskemål.

5. Det samme gjelder også annen medisinbruk og spesielt bruk av hormoner. I mange land er det en lang prosess med bruk av hormoner for å få kalv i kyrne. I Norge er det vanligvis ingen hormonbruk.

6. Norske kyr har det lågeste klimaavtrykket i verden.

Men den største utfordringa på lengre sikt vil kunne være at når Tine produserer en merkevare som Jarlsberg på utenlandsk melk uten spesielle kvalitetskrav, sier de indirekte at norsk melk ikke er bedre enn den utenlandske, eller at råvarekvaliteten ikke er avgjørende for sluttproduktet. Det betyr at de kan heller ikke bruke argumenta ovenfor for å motvirke import av melkeprodukter. Hvis de på den andre sida hadde brukt disse argumenta for salg av norskprodusert Jarlsberg og videre branding i utlandet, kunne det ha gitt et positivt omdømme som igjen ville ha motvirket import.

Så oppfordringen til Tine blir:

Få orden på økonomiske prosedyrer i forhold til WTO.

Ta hjem produksjonen av Jarlsberg.

Bruk alle gode og gyldige kvalitetsargumenter ved salg av meieriprodukter både i Norge og internasjonalt. I en internasjonal konkurranse er det avgjørende å ha unike konkurransefortrinn som i tillegg er krevende å kopiere. Etter vårt syn representerer kvaliteten på norsk melk nettopp denne type unike fortrinn.