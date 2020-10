Hva er en god skole? Dette spørsmålet har vel elever, foresatte, lærere, skoleledere, skoleforskere og skolepolitikere stilt seg så lenge vi har hatt en skole. Ingen har funnet svaret, og det er vel ikke vanskelig å spå at ingen kommer noen gang til å finne det.

Utfordringene når det gjelder å utvikle en god skole for alle er så mange og sammensatte at de ikke kan løses av skolens folk alene. Vi skal i det følgende se litt på noen av de aktuelle utfordringene, og antyde noen konkrete muligheter til forbedring.

"En skole som er god for alle elever i alle kulturer er vel like uoppnåelig som å finne kur som kurerer alle typer kreft hos alle mennesker."

Kanskje må vi bare slutte å lete etter en standard definisjon av en god skole. En skole som er god for alle elever i alle kulturer er vel like uoppnåelig som å finne kur som kurerer alle typer kreft hos alle mennesker. Det er noen tiår siden forskningen antydet dette for første gang.

Nå har den medisinske forskning også oppdaget at forskjellige mennesker reagerer forskjellig på den samme dose medisin. Denne individualiteten er selvsagt ikke noe som bare gjelder sykdommer og behandling av disse – den gjelder nok også pedagogikken.

Dette dreier seg altså om både en individuell personlig tilpasning og en tilpasning til den aktuelle kultur. Skoleloven stiller opp «tilpasset opplæring» som en av skolens viktigeste oppgaver. Dette er et skritt i riktig retning, men har møtt motstand fra en del ulike miljøer.

Noen radikale, med røtter i den norske 70-talls kommunismen, liker ikke individualisering, men vil ha kollektive tilnærminger. Noen konservative, som sverger til en økonomisk politikk som bygger på ultra liberalismen, vil ikke bruke så mye penger på skolen – en tilpasset opplæring blir for dyr.

Noen ekstreme forskere har til og med vært motstandere av spesialpedagogikk og hevdet at allmennlærere skal kunne mestre alle elever i en tilfeldig sammensatt klasse i en fellesskole. Enkelte forskere har for eksempel bygget en skoleforskningsmodell på en spesiell eksisterende forståelse av hva som er kvalitet i skolen. Denne modellen selges deretter som en pakke med veiledning, materiell og forelesninger, og det ligger en god del penger i dette som gjør at de ikke ønsker endringer.

I det gamle primærnæringssamfunnet tok skolen seg av de klassiske kunnskaper som for eksempel skriving, lesing, regning og i sin tid også kristendomskunnskap eller reinspikka forkynnelse. Hjemmet og nærmiljøet sto for lokaltilpasningen. Barna fikk «leke» de voksnes yrker med veiledning og undervisning.

«Lofoten-prosjektet» representerer et interessant forsøk hvor skolene fikk bygge sine læreplaner og sin undervisning på lokalmiljøets næringsliv. Dette forsøket ble avsluttet fordi foreldre var engstelige for at deres barn bare skulle få «Lofoten relevant» kunnskap og dermed stille med handikapp på det nasjonale arbeidsmarkedet.

Samtidig har vi en trend som vil gjøre skolene mer like det private næringsliv, og dermed selges det for eksempel ofte en skolelederutdanning som bygger på en organisasjons tenkning som er inspirert av den ultra liberale økonomiske teorien som blant annet kommer til uttrykk gjennom NPM (new public management). Denne trenden tar sikte på å utvikle et samfunn med et lite regulert marked og med fri konkurranse.

Erfaringer viser at denne trenden fører til større økonomiske forskjeller mellom folk, og mange glemmer, eller de vil ikke se det i øynene, at store økonomiske forskjeller mellom «fattig og rik» i et samfunn skaper ulike forutsetninger for læring. Barn fra de såkalt ressurssterke familiene - velutdannede og økonomisk velstående - vil grovt sett ha størst utbytte av skolen, og de vil utvikle best helse og leve lengst.

Skolen, med sine lærere og ledere, kan ikke gjøre noe med denne variabelen. Det er i større grad næringspolitikerne og ikke skolepolitikerne som må på banen her, men næringspolitikerne vil ofte forsvare sine økonomiske teorier og gi lærere og skoleledere skylden for skolens problemer og elevers mangelfulle læring.

En idé til forbedring kan være å bygge en skoleplan og en skolelov som står på to bein – for eksempel:

Del 1. En nasjonal del som fokuserer på lesning, skriving, regning, samfunnsøkonomi, samt religion og livssyn. Denne første delen burde ikke by på uoverkommelige utfordringer, siden den i stor grad kan bygges opp på grunnlag av eksisterende lov og regelverk.

Del 2. En lokalforankret del som bygger på de lokale kulturelle særtrekk og på det lokale næringsliv både faglig og metodisk. Arbeidet med denne andre delen vil kreve kreativitet, men kan i stor grad hente inspirasjon fra det nevnte «Lofoten -prosjektet».