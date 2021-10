Hva betyr innmarka for hjorten - og hjorten for innmarka?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det norske landskapet er i stadig endring, og det påvirker dyra som bor der. De siste tiårene har bestandene av hjort, elg og rådyr økt betydelig. I 1960 ble det skutt 1479 hjort i Norge, mens antallet høsten 2020 for første gang passerte 50.000 skutte hjort. I dag styrer mennesket i stor grad hvor mange og hvilke individer som overlever gjennom jakt.

Les også: Den norske hjortestammen vokser i rekordfart

Skogbruk og landbruk har avgjørende betydning for beitetilbudet til hjortedyra, og dermed vekstpotensialet i bestandene. Hva er de viktigste faktorer bak denne utviklingen?

Mennesket gjorde sitt beste for å utrydde hjortedyra på 1800-tallet gjennom omfattende overhøsting. De fikk imidlertid god hjelp, særlig av ulven. Det var rundt 3000 bjørn og en betydelig bestand av ulv. Men i 1845 implementerte Stortinget «Lov om Udryddelse af Rovdyr og Fredning af andet Vildt». Skuddpremier, bedre våpen og andre tiltak var effektivt for å ta ned bestandene.

"Mennesket gjorde sitt beste for å utrydde hjortedyra på 1800-tallet gjennom omfattende overhøsting. De fikk imidlertid god hjelp, særlig av ulven."

De store rovdyra var funksjonelt utryddet i 1930, men det var fortsatt for høyt jakttrykk til å få nevneverdig vekst i hjortedyrstammene. Innføringen av arealbasert bestandsforvaltning i den nye jaktloven av 1951 markerte et tidsskille. Nå måtte det ligge et konkret areal bak hvert felte dyr («minsteareal»).

Dette var i motsetning til den tidligere «matrikkel-jakten», der alle med en eiendom kunne felle et dyr. Ordningen med «minsteareal» som basis for kvoter har i store trekk overlevd fram til våre dager, selv om mer målrettet bestandsforvaltning er i ferd med å bli mer utbredt som forvaltningsprinsipp.

Et annet viktig skifte i forvaltningen av hjortedyr, var innføringen av såkalt «selektiv avskytning». Før 1963 var det ulovlig å skyte kalver. I hjorteviltforskriften av 1971 ble prinsippet om spesifikke kvoter med hensyn til alder og kjønn innført. Man forsøkte å spare de voksne, produktive hunndyra, og rette avskytningen mot kalver, ungdyr og hanndyr.

Annonse

I dag er ofte to tredeler av avskytningen kalver og ungdyr. Siden bestandene av store rovdyr er lav i de fleste områder med hjort i Norge, er den naturlige dødeligheten av hjort lav. Hvis hjorten overlever første leveår, vil rundt 90 prosent ende opp med å bli skutt. Mange blir også påkjørt av bil, og det er en viss naturlig dødelighet av sult i harde vintre. Jakta er derfor en avgjørende faktor for hva som blir igjen i skogen hver høst.

Historien om Sam Eyde og Kristian Birkeland og den storskala kunstgjødselproduksjonen i Norsk Hydro, er et av Norges mest interessante industrieventyr. Innføringen av kunstgjødsel i landbruket innledet også fra tidlig på 1900-tallet en av de største endringsprosessene i norsk natur.

Gjødsel fra husdyrmøkk var mangelvare og gikk vesentlig til å dyrke mat til menneskelig konsum på det tilgjengelige innmarksarealene. Norsk landbruk er kraftig begrenset av at kun 3 prosent av arealet er dyrkamark. Norsk husdyrproduksjon har historisk derfor vært avhengig av å utnytte grasressurser i utmarka. Før kunstgjødselen kom, slo man derfor også vinterfôr til husdyra i utmarka.

Det kan være vanskelig for moderne mennesker å forstå det store omfanget av skogs- og fjellarealer som manuelt ble slått med ljå for å skaffe nødvendig fôr til husdyra gjennom vinteren. Kunstgjødselen markerer derfor også starten på gjengroingen av Norge. Den førte til slutten på den omfattende slåttevirksomheten i utmark. Dette sammen med skogreising og utstrakt planting av gran, ga mer skogareal og bedret habitat for hjorten spesielt på Vestlandet.

Kunstgjødsel gjorde det mulig å dyrke vinterfôr til husdyra på et begrenset innmarks-areal. Sammen med kraftfôr og større husdyrraser, ble også utmarksbeitingen redusert i mange områder. Vi ser fortsatt effektene i form av gjengroing særlig på Vestlandet og i fjellområdene, nå også forsterket av klimaendringer og heving av tregrensa. For hjorten var dette dobbelt gode nyheter.

Mindre slått og husdyr i utmarka ga mer beite til hjorten. Kunstgjødsling gir også tilgang på proteinrikt beite på innmark til årstider hvor naturen selv byr på lite fristende beite. Problemet er bare at dette graset var tiltenkt andre enn hjorten. Under Gunhild Øyangens periode som landbruksminister (1986-1996), ble det også politikk at man måtte fornye enga, gjennom å pløye og så på nytt. Man byttet ut gamle, beiterobuste enger med grasarter som produserer mer, deriblant timotei som er foretrukket beite for hjorten.

Summen av endringene er at skadeomfang på eng lokalt har blitt et betydelig problem på Vestlandet. Hjorten tar en betydelig del av biomassen på enkelte engarealer, men vi kjenner ikke omfanget på større skala og hva som forklarer variasjoner i beiteskader.

På det nystartede prosjektet AgriDeer (2021-2024), finansiert av Norges forskningsråd, har forskere mål om mer i detalj å beregne skadeomfang og hva innmarka i dag betyr for den norske hjortebestanden. «Beitebur» brukes til å kartlegge hvor mye biomasse hjorten beiter vekk før slåtten(e), og for å dokumentere hvordan artssammensetning på enga endres over tid ved hard hjortebeiting.

Vi kartlegger også skadeomfang på stor skala med enklere takseringsmetoder. Et datagrunnlag på 700 hjort merket med GPS-sendere gjør at vi i detalj kan analysere hvordan bruken av innmark avhenger av klima, landskap og bestandstetthet. Ved hjelp av spesifikke DNA-markører for planter som bare dyrkes på innmark, kan vi utfra ekskrementer beregne hvor stor andel av hjortens diett som kommer derfra.

Nye statistiske analyseteknikker kan «omregne» økt kroppsvekst gjennom tilgang på innmark til bestandsvekst. Nye teknologiske muligheter gjør derfor at vi nå kan tallfeste hva innmarka betyr for hjorten, og dermed komme nærmere et svar på hvor mye «husdyr» hjorten har blitt.