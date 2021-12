Holocaust i Norge – en øyenvitneskildring

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hun kladdet alltid brevene før hun sendte dem, og noen av dem er bevart sammen med dagboknotatene i en sort notisbok som jeg fant i en gammel koffert flere år etter at også min mor, Else, var død. Mor hadde også fortalt noe om det som skjedde.

Familiens krigsopplevelser slik mormor skrev dem ned og mor beskrev dem er grunnstammen i min bok, «Hvordan min mor overlevde holocaust».

Norge ble et nazistisk diktatur etter Tysklands okkupasjon 9. april 1940. Terroren rammet hele befolkningen, blant annet sensur, fangenskap, arrestasjoner og henrettelser.

Et viktig element i den nazistiske ideologien er antisemittisme, så jødene ble i tillegg underlagt nazistenes spesialbestemmelser, f.eks. beslag av eiendommer og eiendeler, påbudt J-stempling i identitetspapirer og utfylling av Spørreskjema for jøder og meldeplikt.

Den nazistiske antisemittiske terroren kulminerte med arrestasjonene og deportasjonene av jødene høsten 1942 og våren 1943.

Om morgenen 26. oktober 1942 ble 124 politifolk i Oslo fordelt på 62 patruljer utstyrt med statspolitiets instruks for arrestasjonen av de jødiske mennene: «Arrestantene fratas alle verdisaker som de har på seg, så som penger, ur, ringer, unntatt vielsesringer, m.v.»

Mormor forteller om hvordan politiet kom på døra cirka halv åtte på kvelden den 28. oktober for å arrestere mors far og bror, Harry Isidor. Ingen av mennene var hjemme. Morfar lå nyoperert på Ullevål sykehus og Harry Isidor var i Drammen på jobb.

I tillegg til å spørre hvor mennene var, spurte de om mormor hadde penger og smykker. De ga ordre om at Harry Isidor skulle komme hjem øyeblikkelig, og mormor fikk beskjed om at «hvis han skulle forsøke å forlate Norge, ville det gå ut over resten av familien.»

Mormor skriver om den hjerteskjærende avskjeden da Harry Isidor kom hjem dagen etter og gikk for å melde seg. Han satt i Bredtvet fengsel til han ble deportert 26. november.

Før klokka fem om morgenen den 26. november sto hundre drosjer oppstilt i Kirkeveien, og 300 menn sto klare til aksjon for å arrestere jødiske kvinner og barn.

Florrie skriver i dagboken: «To statspolitimenn kom til leiligheten vår cirka klokken åtte om morgenen. Vi var alle hjemme, Else, Sadie, Esther og jeg. Mors yngste søster, Esther, hadde begynt som lærling på Hovedpostkontoret.

"Vi gråt og innså at vi ikke kunne gjøre noe for å unnslippe katastrofen."

Mormor skriver, «… hun skulle begynne på jobb klokken 10 denne dagen. Mitt stakkars barn.» Hun skriver videre: «Statspolitimennene arresterte oss alle fire. Ordren var at alle kvinner og barn måtte ta på seg varme klær og ta med seg mat for fire dager for å bli sendt til Polen.

Vi gråt og innså at vi ikke kunne gjøre noe for å unnslippe katastrofen. Jeg kan ikke beskrive våre følelser. Vi var veldig nervøse, og strevde med å kle på oss og var nesten klare til vår skjebnereise».

Else fortalte mange ganger at hun sa til den ene politimannen: «Jeg og min søster er britiske borgere, så dere kan ikke arrestere oss. Han ble i tvil og ringte Victoria terrasse og fikk dette bekreftet.» I arrestordren utstedt dagen før, sto det at jøder som var statsborgere fra blant annet Storbritannia, USA, de nøytrale land og Tysklands allierte, ikke skulle deporteres. Else var heldigvis velinformert og visste dette.

Mormor skriver i dagboken: «Det var en strime av håp. Siden Else og Sadie var britiske kunne de ikke arresteres. Så da gjensto Esther og meg. Min eldste datter [Else] la armene rundt nakken min og gråt og sa – Mama, du skal være fri i stedet for meg. Jeg reiser til Polen. Jeg sa – Nei, mitt barn, du er ung og har livet foran deg, jeg er gammel.» Hun skriver videre: «Fordi Joe var på sykehus skulle heller ikke jeg arresteres, men fortsette å ha meldeplikt. Jeg sa at jeg ville arresteres og være med barnet mitt. Men de hørte ikke på meg og tok Esther med seg fordi hun er norsk statsborger. Avskjeden var forferdelig, men vi håper og ber til Gud om at de begge skal komme trygt hjem igjen.»

Esther og Harry Isidor kom ikke hjem igjen, men ble deportert med MS Donau til Stettin. Derfra ble de transportert i kuvogner til Auschwitz hvor begge ble gasset i hjel ved ankomst 1. desember.

Den 8. desember reddet Else sin far og en medpasient ut fra Ullevål sykehus. De, moren og søsteren lå i dekning til midt i desember da de rømte til Sverige med Carl Fredriksens transport.

Historien om holocaust viser at nazismen og rasisme kan brukes til å legitimere og gjennomføre utenkelige grusomheter mot de som defineres som ‘de andre’.

Derfor er det viktig å minnes det norske holocaust selv om det skjedde for 79 år siden.