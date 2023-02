Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Debatten om høy prisøkning på mat er velkommen. Det betyr mye for folks hverdag, helse og velferd. Innspillene til hva som bør gjøres, er mange og går i litt forskjellige retninger. Enkelte kommentatorer har ment at jeg ikke har noe annet verktøy å spille på enn samvittigheten til dagligvareaktørene. Andre mener at jeg bør fastsette en makspris på matvarer. Begge deler er feil.

Hvilke verktøy har jeg faktisk til rådighet? Som næringsminister har jeg et spesielt ansvar for å fremme sunn konkurranse i norsk næringsliv. Jeg kan, og bør ikke diktere prisene. Det er rammebetingelsene jeg kan bidra til å gjøre noe med. Mangel på konkurranse fører til høye priser og dårlig utvalg, og kan utgjøre en fare for at bedriftene blir mindre effektive og mindre innovative.

Det er viktig å få på plass tiltak som også virker på lang sikt. Derfor har jeg i samarbeid med Stortinget varslet tidenes tiltaksrunde for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen. Målet er bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg.

10-punktsplanen:

*Finne ut hvor pengene blir av: Hvorfor er prisveksten på enkelte matvarer høyere ut til forbruker enn ut fra de som lager og leverer maten? Hvem tjener på prisøkningene? Vi er i ferd med å sette i gang en studie som skal undersøke hvilke marginer de ulike delene av verdikjeden har, og i tillegg få gjennomført en undersøkelse av prisdannelsen i dagligvarebransjen.

*Undersøke prissignalisering: Prisvarsling kan påvirke andre aktørenes prising og kan i verste fall grense til ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har fått i oppdrag å undersøke dagligvareaktørenes prissignalisering.

*Undersøke hvordan prisene blir til: I Norge forhandles matvareprisene to ganger årlig med virkning fra 1. februar og 1. juli. Bidrar denne «stivbeinte» måten å forhandle på til dårligere konkurranse, ikke minst når det samtidig foregår prissignalisering?

*Forbud mot prisdiskriminering: Det er til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Dette kan gjøre det vanskeligere for nykommere å etablere seg. Vi har sendt to forslag på høring om å regulere dette, og vi vil invitere næringskomiteen på Stortinget til en gjennomgang av høringsinnspillene.

*Omfang og virkninger av egne merkevarer: Kjedene innfører stadig flere egne produkter som konkurrerer med de tradisjonelle merkevarene. Dette kan være bra for utvalget, men kan bidra til at forbrukerne ender opp med å betale for mye. 1. juni får departementet overlevert en rapport som kartlegger omfanget og virkninger av egne merkevarer.

*Omfang og virkninger av at samme aktør sitter på alle sider av bordet: Kjedene eier ikke lenger bare butikkene, men i stadig større grad også grossistleddet, logistikkledet, produktleddet og produksjonsleddet. Dersom en butikkjede kontrollerer en stor del av verdikjeden, kan dette svekke konkurransen.

*Forbud mot å hindre konkurrenter i å bruke butikklokaler: Det finnes mange eksempler på at dagligvarekjedene stikker kjepper i hjulene for å hindre konkurrenter som vil åpne nye butikker i egnede lokaler. Dette kan de gjøre ved å sette vilkår om at lokaler ikke skal brukes til dagligvare ved salg eller utleie av eiendommer. Det vil vi forby.

*Gi Konkurransetilsynet større muskler: Vi vil gi Konkurransetilsynet større muligheter til å gripe inn i markeder hvor konkurransen ikke fungerer, også i tilfeller hvor det ikke foreligger lovbrudd. Vi ønsker å gi Konkurransetilsynet et nytt markeds-etterforskningsverktøy, som innebærer at de kan gripe inn tidligere og bredere. Forslaget blir sendt på egen høring i mars.

*Senke terskelen for når en aktør er markedsdominerende: Vi vil senke terskelen for når en aktør er for dominerende og får for stor makt i markedet. Dette er blant annet tatt inn i forslaget til forskrift om prisdiskriminering, hvor vi foreslår en konkret grense på 40 prosent.

Departementet utlyser et analyseoppdrag om egne merkevarer og vertikal integrasjon, vinteren 2023. Det vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere aktuelle tiltak.

*Mer penger til Dagligvaretilsynet: Vi har nylig styrket bevilgningene til Dagligvaretilsynet med 50 prosent.

Dette vil gi resultater. Vi går systematisk til verks for å finne ut hva som virker. Arbeidet har høy prioritet i Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet. Jeg er glad for at også mediene følger godt med på prisutviklingen i dagligvarebransjen. Det skjerper alle aktørene, og hjelper forbrukerne til å gjøre gode handlevalg.