Sett i forhold til dagens priser fremtrer dette som direkte” billig”; men tallene bedrar. En arbeiderfamilie tjente i snitt 7990 kroner og en bonde halvparten av dette; så noen prisfest var det ikke.

For å se det ut fra dagens nivå må vi ta inn over oss at inflasjonen har redusert kronas verdi fra den gang da til nå. Strømprisen juster til 2020-nivå blir da til 61,82 øre kWh, arbeiderlønna blir til 145.995 og bondens lønn til snaue 72.997 kroner. Dette plassere begge grupper under lavest sats for minstepensjonister i dag med en strømpris som i dagens Nord-Norge. Ikke rart at” folk flest” så på strøm som en luksus og valgte torv, ved eller koks framfor varmeovner!

Mot bedre tider for folk flest: Men ting forandret seg. Lønning og strømpris begynte å stige dels som resultat av inflasjon og reelle prisendringer. I en omfattende statistikk fra Klaus Vogstad som strekke seg fra 1951- 2020 der alle priser er oppjustert til 2020-nivå ser man hvilken vei det går.

Den gjennomsnittlige inflasjonsjusterte prisen på strøm fra kraftverket øker med cirka 0,5 prosent i året, det vil si en ganske beskjeden realprisøkning. I samme periode økte reallønna med 5 prosent per år. Økning i reallønn begynner å løpe fra real- prisøkningen per kWh.

Strøm blir relativt billigere fordi lønninga kjøpekraft bedres. I 1960 kan en familie påkoste seg 6000 kWh i året, i 1980 hele 18.000 kWh. Det siste året med det gamle systemet er oppjuster lønn til 2020-nivå 361.778 kroner og kWh oppjustert er 84,3 øre. I disse årene har statens skatter og avgifter på forbrukerstrøm økt og gjort regjeringer som kommer rikere. En kraftprodusent bidrar med sitt; ikke mindre enn 7 ulike skatter og avgifter går fra produsent til kommune og stat.

Markedsliberalisme og uforutsigbare priser: I 1990 vedtar regjeringen Syse(H) med Sp og KrF den såkalte Energilova som fratar staten forvaltning av strømmarkedet. NVE skriver: ”Fra forvaltning til forretning”. I 1993 blir det systemet vi har i dag satt ut i praksis under regjeringen Brundtland (Ap).

Kraftselskapene deles opp i produsent, netteier og strømselger. Pris på strøm til strømselger forhandles på timesbasis med strømprodusent etter prinsipp om tilbud og etterspørsel. Prisene begynner å svinge etter jo-jo prinsippet: noen ganger er de lave og noe ganger høye.

Vi får billige dager og dyre dager og billige år og dyre år. Men blir det stort sett billigere? Her er et interessant regnestykke når vi bruker de oppjusterte prisene til sluttbruker: Dersom vi legger til grunn den jevne årlige stigningen på 0.5 prosent i det gamle systemet som grunnlinje får vi år der prisene er over denne linja og år der den er under linja.

Men når prisene er høyere er de høyere enn de er lavere i år med lave priser. En trøst er selvsagt at man i denne perioden har en årlig inflasjonsjustert lønnsøkning på cirka 2.5 prosent for en gjennomsnittsarbeider. Dette er en lavere kjøpekraftsøkning enn da det gamle systemet eksisterte. Allikevel drar lønningen i fra strømprisene, men ikke så fort som før og når strømprisene drar fra kjøpekraften i år med høye priser går det i kundens disfavør.

Det er vanskelig å være helt enig med at det nye systemet ble bedre enn det gamle for kunden.

EU-spøkelset og fremtiden ut av våre hender: I 2009 startet en ny epoke i strømprisenes historie. Regjeringen Stoltenberg meldte da Statsnett inn i det europeiske NETSO-e nettverket som betjener 35 land og 523 millioner mennesker.

Vi blir over tid stadig mer integrert av EUs frihandelsområde der EØS-avtalen hindrer staten å begrense eksport i trange tider for å tilgodese hjemmemarkedet med rimelig strøm. Vil en produsent tjene mer på EU eksport, kan ingen statsmakt forhindre energiflukt ut av landet.

Og hvem betaler regninga? Du og jeg. Mer ut, høyere priser hjemme, deretter import av dyr EU-strøm og merkostnaden for denne faktureres kunden. Prisene øker. I tillegg til denne prisdrivende mekanismen pålegger EØS-avtalen den norske stat å betale klimakvoter på strøm produsert i norske vassdrag og vindmøller for å skulle bidra til rene strømproduksjon.

Dette koster oss cirka 14 øre kWh ekstra. Det er selvsagt ingen sunn fornuft i dette påfunnet som ble introdusert i EU for å få europeiske kundene til å kjøpe billigere strøm fra rene kilder enn fra produsenter som fyrte turbinene med fossilt drivstoff.

Norske strømpriser kan således ikke lenger sees som et nasjonalt fenomen. Integrasjonen i det europeiske frihandelsmarkedet og innmeldelse i Acer i 2018; betyr at vi må belage oss på at strømprising i framtida i stigende grad styres fra Brussel