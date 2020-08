Helseeffekten av kjøttkutt er svært usikker

I Nationen 20. august argumenterer Klaus Mittenzwei fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) for at en kostholdsendring med betydelig reduksjon av rødt kjøtt og tilhørende økning i fisk og vegetabilske produkter, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Mittenzwei baserer dette på en utredning Nibio har gjort i forbindelse med Klimakur 2030, på oppdrag for Miljødirektoratet. Oslo Economics har på oppdrag for Matprat og Animalia gjort en vurdering av metoden Nibio har benyttet, og vi mener usikkerheten ved disse beregningene er så stor at det ikke er grunnlag for å konkludere slik Mittenzwei gjør.

Nibios analyse viser at en overgang fra rødt kjøtt til fisk og vegetabilske matvarer bare vil gi noe høyere kostnader ved matproduksjon (andelen mat som produseres i Norge skal ikke reduseres), og at dette mer enn kompenseres av betydelige helsegevinster. Ifølge analysen vil tiltaket derfor vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv uten at reduserte klimagassutslipp medregnes. Dette er en overforenkling av et tiltak med store konsekvenser for norsk landbruk og kosthold.

Vi mener at helsegevinsten er overvurdert og at det uansett er så stor usikkerhet knyttet til helseeffektene av kostholdsendringer, at det alene ikke kan begrunne store endringer for norsk landbruk. Mittenzwei skriver at vi feilaktig har kritisert Nibio for dobbelttelling av vunne leveår. Det er vi uenige i. Nibio har regnet med langsiktige helsegevinster av et tiltak som kun varer noen få år. Dersom man inkluderer helsegevinster på lang sikt, må man også regne med kostnader på lang sikt, og det er ikke gjort.

Nibio har beregnet helsegevinster basert på tall som er ment å estimere tapte leveår i dag av dårlig kosthold i tidligere tider. Man kan ikke ukritisk bruke disse tallene til å estimere tapte leveår i fremtiden av dagens kosthold, fordi det avhenger av hvilke sykdommer vi får i fremtiden og hvordan andre risikofaktorer da vil slå inn. Uansett er det helsefaglige grunnlaget for beregning av vunne leveår ved kostholdsendringer svært usikkert. Dersom helsegevinsten skal begrunne en omfattende omlegging av norsk landbruk, må vi i hvert fall være klar over at det er snakk om effekter som er svært usikre og som eventuelt vil oppstå langt frem i tid.

Nibio forutsetter at nordmenn i gjennomsnitt skal redusere forbruket av rødt kjøtt med en tredel og erstatte dette med fisk, poteter, korn, frukt og grønt, uten at det iverksettes tiltak for å vri befolkningens matvaner i den retningen. Det er lite realistisk. Dersom folk skulle redusere kjøttinntaket så drastisk er vi redd mye av kjøttet i praksis vil erstattes av mer usunne produkter, som kanskje vil gi negative fremfor positive effekter på folkehelsen. Det er verdt å merke seg at hoveddelen av den beregnede helsegevinsten ikke kommer av redusert inntak av kjøtt, men av økt inntak av frukt og grønt. Den beregnede helsegevinsten av redusert inntak av rent rødt kjøtt er svært liten.

Det vil også være store omstillingskostnader av tiltaket. Nibio har beregnet at vi vil miste 6000 arbeidsplasser i landbruket. I tillegg kommer tapte arbeidsplasser i kjøttforedlingsindustrien og påfølgende ringvirkninger i distriktene. På lengre sikt vil vi tape kulturlandskap og muligheter for bosetting i distriktene. Dette er verdier som ikke nødvendigvis kan tallfestes i kroner og øre, men som likevel har stor samfunnsøkonomisk betydning. Som Mittenzwei skriver er heller ikke investeringskostnadene ved økt produksjon av vegetabilske matvarer utredet, og heller ikke tapte investeringer i husdyrproduksjonen. Uutnyttede ressurser, som tomme fjøs, skal også inkluderes i en samfunnsøkonomisk analyse, fordi det er verdier som ellers kunne bidratt til verdiskapning.

«Nibio har heller ikke tatt høyde for at de som spiser kjøtt faktisk liker det, og at kjøtt har en viktig plass i norsk matkultur.»

Nibio har heller ikke tatt høyde for at de som spiser kjøtt faktisk liker det, og at kjøtt har en viktig plass i norsk matkultur. Det er lite som tyder på at norske forbrukere uten videre er villige til å redusere kjøttkonsumet med en tredel. Kanskje kan vi vi endre vaner og utvikle matkulturen vår, men i hvert fall på kort sikt vil det å fjerne kjøttet fra tallerkenen medføre en kostnad for forbrukerne som må tas med i vurderingen.

Norge skal kutte klimautslipp, og kutt i husdyrproduksjon er et mulig klimatiltak blant mange andre. Nibio har bidratt med en viktig utredning om alternativer for kutt i husdyrproduksjonen, men kostnadene for landbruk og distrikter er i praksis lite utredet. Når vi skal vurdere dette som et klimatiltak må vi aller først få mer kunnskap om konsekvensene. Så må kostnadene, og eventuelle gevinster, sammenlignes med kostnadene ved andre klimatiltak, slik at vi velger de billigste tiltakene. Hva som er billigst er ikke bare et spørsmål om kroner og øre, men hva som i størst grad bidrar til det samfunnet vi ønsker for fremtiden.