Heller fakta enn historier om maten

Men slikt skal man jo ikke spøke med, i et land som flyter av mjølk og olje. Vi vet ikke hva det betyr å være sulten.

Jeg er ikke så flink til å lage mat, men mat betyr mye for meg ettersom jeg trenger mat flere ganger hver dag. Vi blir det vi spiser, og derfor er det viktig for meg å spise rein, sunn og enkel mat. Den skal være så enkel at det er mulig å vite hva den inneholder. Og jeg liker å telle antall bønder som har bidratt til måltidet.

Nå er det jo slik at i de aller fleste land så er det ikke lenger bonden som produserer maten. Det er store selskaper som eier produksjonen, og så får bonden, eller den ansatte på gården lov til å produsere på kontrakt.

I Norge er det også på veg til å bli slik, men dette kan kanskje snu, hvis vi som forbrukere tar kloke valg. For eksempel må kyllingbønder ha en kontrakt med slakteriet. Men hvis bonden har kontrakt med landbrukssamvirket Nortura, så er han eller hun samtidig også eier av selskapet og kan sjøl bidra til å styre utviklinga. I grønnsaksbransjen er det ikke like enkelt, men her foregår det en stille revolusjon, med produksjon og salg utenom kontraktene, i andre salgskanaler.

Det er likevel fremdeles sånn her, at i Norge er det bonden som eier jorda og fjøsene, og ikke et stort selskap – sjøl om en del har mye gjeld til banken. Og når bonden driver gården, så blir det gjort med litt større omsorg og omtanke for dyr og planter enn om det var en ansatt i et AS, eller ASA som drev. Og jeg liker å tenke at forvaltninga av gårdens ressurser foregår i et evighetsperspektiv, der bonden prøver å overlate gården i litt bedre stand til neste generasjon. I motsetning til et aksjeselskap så tenker ikke bonden på å maksimere profitten fra gården fordi det gjerne ikke er bærekraftig på sikt.

Jeg elsker ost og smør, og sender varme tanker til mjølkeprodusenten, til korn- og frøprodusenten som lager råvarene til knekkebrødet og kaffebønnebonden som sørger for at jeg får livseliksiren i kaffekoppen til dugurden.

Jeg har lenge tenkt på at jeg skulle skrive noe om hva jeg tenker om matkvalitet og hvordan jeg definerer det, og dette er det første innlegget; som handler om at i dag skal maten på død og liv ha en historie. En historie er nettopp det, og ikke nødvendigvis virkeligheten.

Som forbruker er det utrolig vanskelig å vurdere hva som er god kvalitet – er det smaken, navnet, opprinnelsen eller merket som bestemmer? Trenger vi flere merkeordninger? Vi kjøper et stykke kjøtt, eller tomater – men vet ingen ting om hva kjøttet har spist mens det levde, eller hvor mye sprøytemidler som er brukt på tomaten. Eller om bonden har fått anstendig lønn for jobben, eller om den ansatte på slakteriet er garantert minstelønn og et godt sted å bo – slik koronaen har avslørt at ikke alltid er tilfelle i europeiske slakterier.

Enda vanskeligere blir det å vurdere med bearbeidet mat. Er skinka på pizzaen din faktisk laget av skinke og er osten et mjølkeprodukt, eller prosessert på fabrikk? Og hvor mye tomater er det egentlig i sausen? Og hvor mange e-stoffer er brukt for å gjøre kjøttet saftig, sausen tykk og bunnen sprø? Vi forbrukere er nok gjerne litt godtroende når det kommer til matkvalitet. Vi ønsker å være gode mennesker, og hvis det følger en god historie med maten får det oss til å føle at vi kanskje tar etiske og bærekraftige valg og at vi er kvalitetsbevisste. I tillegg føler vi at bilder og historien gir oss kunnskap om produktet, både om kvalitet og produksjonsform.

Ta bare hundematen fra Fauna som et eksempel. Jeg så tilfeldigvis TV-reklamen for den; vidder, rein natur, rennende vann – og jeg tenkte at dette må være et skikkelig kvalitetsprodukt.

Problemet med en historie er at den gjerne bare er lite utsnitt av sannheten; enkeltord og bilder skaper gode følelser hos oss. Smak på «lokal», bilder av fjord, fjell og vann gir oss følelse av frihet og renhet og å ta moralske gode valg når vi handler i butikken. Og historien gjør at vi tror vi har kunnskap om produktet.

For meg er historien uten betydning. Hvis jeg skal vite noe, så er fakta av langt større betydning. På pakka sto det heldigvis «produsert av kylling fra små lokale bønder i Spania». Hadde jeg hatt bikkje, så ville jeg aldri gitt den mat fra et av landene som har høyest antibiotikaforbruk i husdyrproduksjon. Jeg vil jo at antibiotikaen virker den dagen bikkja blir sjuk. Og er det ikke mer moralsk at små lokale bønder i Spania skal forsyne den lokale, spanske befolkningen med mat?

Verden har tatt et digitalt kvantesprang i koronatida, og jeg håper at dette bare er forsmaken på alt det fornuftige vi kan bruke data til. Ikke til å fortelle historier, eller sette på enda flere merker på produktene, men til å gi oss fakta. Om noen år tror jeg det finnes en QR-kode på alle produkter du får kjøpt i butikken, med bilde av produsenten, telefonnummer, hva dyra har spist, om de har fått medisiner og så bortetter. Det blir knalltøft, men jeg er 100 prosent sikker på at den norske bonden vil øke sin konkurransekraft framover hvis vi holder ut.