Havvind gir økt strømpris – fiskeriene ofres

Fiskeflåten har over tid levd side om side med norsk olje- og gassnæring, noe som ikke har vært konfliktfritt. Man har likevel fått til en form for sameksistens som begge parter kan leve med.

Når det gjelder planer og prosessene rundt etablering av vindkraftverk i norske havområder, må vi imidlertid erkjenne at vi ser langt større utfordringer når det gjelder fiskeflåtens fremtid og ulike fiskebestanders fremtidige beskaffenhet.

Kunnskapsløse beslutninger: Det er svært alvorlig at de fleste av våre politikere allerede ser ut til å ha konkludert med at det skal etableres vindkraftanlegg i våre havområder, uten at de samtidig har skaffet til veie kunnskapsgrunnlag om mulige skadevirkninger etableringene vil kunne medføre for fiskebestander og det biologiske livet i havet.

At etablering av vindkraftanlegg til havs vil være arealkrevende og legge beslag på store og viktige fiskefelt ser heller ikke ut til å bekymre våre politikere i nevneverdig grad.

Mer kunnskap må på plass. Fiskebåt har vært tydelig på at etablering av nye næringer i viktige fiske, gyte- og oppvekstområder i et føre var perspektiv ikke må etableres, uten at tilstrekkelig kunnskap om virkninger etablering vil kunne medføre for fiskens biologiske forhold, utøvelsen av fiskeriene og andre viktige samfunnsmessige hensyn er kartlagt.

Fiskebåt registrerer en unnfallenhet fra myndighetene til å kartlegge, bevilge midler og iverksette forskning på mulige skadevirkninger etablering vil kunne medføre. Vi har påpekt viktigheten av at man i et bredere perspektiv utreder den samfunnsmessige nytte og kostnad etablering av vindkraftverk til havs vil ha, og hvilke betydning etableringen vil kunne få for norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Det er på høy tid at varselklokkene ringer hos våre beslutningstakere.

Strømprisene har økt vesentlig og vil kunne øke ytterligere ved bruk av havvindkraft og bygging av hybridnett. En slik utvikling vil svekke norske bedrifters konkurransekraft, og på sikt føre til bortfall av norske arbeidsplasser.

Flere mulige utbyggere av vindkraftverk har klart gitt uttrykk for at utbygging vil være avhengig av at det samtidig etableres et hybridnett av strømkabler i tilknytning til vindkraftanleggene.

Hybridkablenes formål er å knytte sammen vindkraftanlegget til strømnettet på det norske fastlandet og til det europeiske strømmarkedet. Hybridnettets funksjon er å sikre stabilitet i eksporten av vindkraft ved å bruke den norske vannkraften som utjevningskraft i perioder hvor vindkraftanleggene ikke produserer tilstrekkelig med strøm for eksport til Europa.

En slik tilknytning mellom vind og den nasjonale vannkraften vil kunne føre til vedvarende norske strømpriser på et høyt europeisk nivå. Det er gjerne på kalde dager at vindkraftanleggene ikke produserer nok strøm grunnet lite vind, og utbyggerne mener da at det må brukes norsk vannkraft som utjevningskraft gjennom et slikt hybridnett.

På kalde dager vil det norske forbruket øke og ytterligere forsterke prisveksten vi har sett i det siste.

I likhet med andre aktører er vi ikke i tvil om at planlagte hybridnett som nå ønskes etablert i forbindelse med bygging av vindkraftverk til havs, må betraktes som nye eksportkabler for strøm til Europa.

Det er dårlig nærings- og klimapolitikk å ofre den norske fiskerinæringen til fordel for Tyskland og England. I debatten om storstilt utbygging av vindkraftanlegg til havs er den største begrunnelsen det grønne skiftet.

Det man åpenbart hopper bukk over, er at den norske fiskeflåten høster på den mest klimavennlige maten sammenlignet med annen matprotein når man ser hen til utslipp av CO2 per kilo matprotein. Man later til å glemme at det fremover vil være et økende behov for mat til verdens befolkning. Det er derfor svært dårlig klima- og næringspolitikk å fordrive og svekke den norske fiskeflåtens evne og mulighet til å høste på evigvarende fiskeressurser.

Ambisjonene til de fleste norske politikere når det kommer til utbygging av vindkraftverk, overgår åpenbart det som er nødvendig for å sikre kraft til nasjonale formål.

Når politikerne likevel velger å bygge ut og gamble med fremtiden til en hel næring ved å sette viktige fiskebestander i fare, legger i realiteten våre politikere fiskerinæringen og viktige fiskeriressurser som innsats i potten når de skal bidra til at Europa, herunder spesielt Tyskland og England, skal nå sine klimamål gjennom å importere norsk strøm.