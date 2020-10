Har Stortinget abdisert i jordbrukspolitikken?

Denne hausten er det ti år sidan Riksrevisjonen kom med knallhard kritikk for mangelfull måloppnåing i jordbrukspolitikken. «Riksrevisjonen, anført av Jørgen Kosmo, meiner norsk landbrukspolitikk sviktar på dei fleste område utanom måla for matproduksjon», les me frå rapporten.

Men har kritikken til Riksrevisjonen ført til endringar?

Eg er redd svaret er nei, og at jordbruket har flytta seg stadig lengre vekk frå dei målsettingane som Stortinget framleis har. La oss sjå litt på desse målsettingane.

1. Landbruk over heile landet

Norge har i underkant av 3 prosent av landarealet sitt som dyrkajord, denne jorda ligg spreidd utover, litt her og litt der. Kanskje aller mest der. Så målsettinga er god og forståeleg, særleg med tanke på korleis ein skal nå dei andre målsettingane.

"Kva veg går så utviklinga? 1,5 millionar dekar er no ute av drift."

Kva veg går så utviklinga? 1,5 millionar dekar er no ute av drift. Nær halvdelen av gardsbruka er nedlagde sidan tusenårsskiftet, og me bygger stadig ned matjord. Dei som har nytt «Norgesferien» dette året, kunne sjå fleire og fleire bygder utan beitedyr og aktive bønder. Og meir og meir areal som gror att.

2. Trygg matvareberedskap

På eitt område gav Riksrevisjonen skryt; jordbruket har klart å oppretthalde produksjonen av viktige jordbruksprodukt (kjøt og mjølk). Det Riksrevisjonen i liten grad sette søkelys på, var kva grunnlag ein baserte denne produksjonen på.

Tar ein utgangspunkt i tala frå 2019, så vart det importert 1 millionar tonn fôrråvarer til jordbruket i Norge. Kva gjer me dersom me av ein eller annan grunn ikkje får kjøpe 170.000 tonn soya, 119.000 tonn kveite, 161.000 tonn raps, 130.000 tonn mais og alle dei andre vekstane me treng for å oppretthalde produksjonen?

Snautt halvdelen av matvareforbruket i Norge er produsert innanlands. Ifølge berekningar Nibio har gjort for Helsedirektoratet, var Norges sjølvforsyningsgrad i 2019 på 45 prosnet inkludert konsumet av fisk. Korrigert for import av fôrråvarer var sjølvforsyningsgraden på 36 prosent.

I ei verd prega av mykje uro og usikkerheit knytt til pandemiar, klimautfordringar, krigar osv., lever me farleg. Ifølge FAO statistiske årbok (2012) var Norge det landet i verda med lågast sjølvforsyningsgrad av landbruksprodukt.

3. Berekraftig produksjon

Berekraft blir meir og meir eit misbrukt ord, utan reelt innhald. I utgangspunktet er berekraft at me ikkje skal forbruke meir enn naturen klarer å fornye. Så skal ein resirkulere reststoffa og prøve å vedlikehalde og fornye grunnresursen, jord, luft og vatn. Korleis går dette saman med bodskapet jordbruket har fått sidan 1960-talet, «gå frå eit lokalt kretsløp til eit globalt kretsløp for å produsere meir og billig», som all anna industri?

Les også: Vi har ikke ett melkebruk å miste

Slik blir deler av produksjonen frikopla frå ressursgrunnlaget. Næringsstoffa (nitrogen, fosfor, mm) kryssar kontinenta og utarmar ein plass og lager forureining ein annan plass. Når me let landet vårt gro att, og baserer matproduksjonen så mykje på import, kan dette umogleg vere berekraftig

4. Verdiskaping knytt til matproduksjon

Det er utvilsamt stor verdiskaping knytt til Norsk matproduksjon, men kvar hamnar denne verdiskapinga? Heilt sidan midten av 1980-talet har produksjonskostnadane vore høgare enn inntekta frå marknaden.

Årsverksinntekta i jordbruket er berre kring halvdelen av gjennomsnittsløna i Norge. Og sidan kostnadane er store, og inntekta låg, er det lite verdiskaping som blir att i bygde- Norge. Foredlingsindustrien og butikkjedene sentraliserer meir og meir og tek store jafs i den verdiskapinga matproduksjonen gir.

Stortinget er i open konflikt med sine eigne målsettingar for jordbruket. Dei har gjeve ansvaret over til bøndene og Landbruks- og matdepartementet sine folk, og kallar det jordbruksforhandlingar.

Jordbrukspolitikken er ikkje til for bonden si skuld, bonden er den som produserer maten og utøver samfunnsoppdraget. Men det er ikkje deira oppgåve å definere kva samfunnsoppdraget skal innehalde. Like lite som det er lærarane som skal bestemme utdanningspolitikken, og legane som skal bestemme helsepolitikken.

Etter å ha vore ein del av dette i mange år, ser me klarare og klarare at jordbruket har alt å tape på å eige jordbrukspolitikken aleine, og Stortinget må spørje seg: Kven er legitime aktørar for å ha meiningar om m.a. matvaretryggleik og korleis landet vårt skal sjå ut? Og la det også vere klart at dei som utfører eit så viktig samfunnsoppdrag, må ha inntekt og levekår på lik linje med befolkninga elles.

Stortinget har ansvar for jord- og matpolitikken, då må dei også lage politikk som fører landet fram til sine eigne målsettingar. Eller er målsettingane berre til bruk i festtalar?